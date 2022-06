Zinc Chemicals Market to Reflect Impressive Growth Rate by 2028

Selon la dernière étude d’Insight Partners sur les «prévisions du marché des produits chimiques à base de zinc jusqu’en 2028», comprend l’impact de Covid-19 et une analyse mondiale – par type (oxyde de zinc, sulfate de zinc, carbonate de zinc, chlorure de zinc, autres); Application (mélange de caoutchouc, agriculture, verre et céramique, peintures et revêtements, produits chimiques, aliments et produits pharmaceutiques, textiles, autres) et géographie

Le zinc, également connu sous le nom de spelter, a un numéro atomique 30 avec le symbole Zn. Il occupe la première place du 12e groupe du tableau périodique. En raison de son état d’oxydation commun de 2, il présente des propriétés chimiques similaires à celles du magnésium. La plupart des produits à base de zinc sont à base de minerais sulfurés. Lorsque l’oxydation est éliminée, le zinc a un aspect bleu argenté. Une grande proportion de zinc est utilisée pour galvaniser des métaux tels que le fer afin d’éviter la corrosion. Cette propriété anti-corrosion est utilisée par les industries des peintures et revêtements. L’oxyde de zinc, qui est un précieux additif nutritionnel, est largement utilisé dans les applications pharmaceutiques, cosmétiques et médicales.

Dynamique et Portée :

Le marché des produits chimiques à base de zinc devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’amélioration de la qualité des produits chimiques à base de zinc et de la demande croissante de produits chimiques à base de zinc dans les industries agricoles. L’expansion de l’industrie du verre et de la céramique a stimulé la croissance du marché de la chimie du zinc. Cependant, les nouvelles normes de caoutchouc imposées en Chine pour avoir un impact sur la demande de caoutchouc composé limitent la croissance du marché des produits chimiques à base de zinc. D’autre part, l’utilisation croissante de produits chimiques à base de zinc dans les industries de l’électronique et des semi-conducteurs devrait présenter des opportunités de croissance pour le marché des produits chimiques à base de zinc au cours de la période de prévision.

« Global Zinc Chemicals Market Analysis to 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des produits chimiques et des matériaux avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des produits chimiques à base de zinc avec une segmentation détaillée du marché par type, applications et géographie. Le marché mondial des produits chimiques à base de zinc devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des produits chimiques à base de zinc et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Segments :

Le marché mondial des produits chimiques à base de zinc est segmenté en fonction du type et des applications. En fonction du type, le marché est segmenté en oxyde de zinc, sulfate de zinc, carbonate de zinc, chlorure de zinc et autres. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en mélange de caoutchouc, agriculture, verre et céramique, peintures et revêtements, produits chimiques, aliments et produits pharmaceutiques, textile et autres.

Analyse régionale :

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des produits chimiques à base de zinc en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché des produits chimiques à base de zinc par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des produits chimiques de zinc du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud et centrale après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des produits chimiques à base de zinc dans ces régions.

Acteurs du marché :

1.Akrochem

2.American Chemet Corporation

3. Chimie Bruggemann

4.GHC

5. Numinor

6. Rubamine

7. Produits chimiques de spécialité uniques

8. Zinc américain

9. Industrie du zinc Weifang Longda

10. Oxyde de zinc LLC

Impacts de Covid-19 sur le marché Produits chimiques de zinc :

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le ‘Zinc Chemicals Market’ fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation COVID -19.

