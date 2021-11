Zero Liquid Discharge Market estime que le marché s’étendra à un TCAC de 8 à 9% de 2021 à 2031

Les ventes mondiales sans rejet liquide devraient être évaluées à 744,6 millions de dollars américains en 2021, avec des projections stables à long terme, selon les dernières informations de Persistence market Research. Le rapport estime que le marché se développera à un TCAC de 8 à 9% de 2021 à 2031.

La demande constante des industries d’utilisation finale lourde stimule la croissance du marché à l’échelle mondiale. Le fait qu’il existe une conception de système sans rejet liquide qui convient à presque toutes les applications impliquant des eaux usées contribue à l’expansion constante du marché.

Cependant, la demande de zéro rejet liquide a plongé en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, les fabricants étant confrontés à des contraintes de chaîne d’approvisionnement. De plus, les usines de fabrication mettent leur production en ordre, conformément aux réglementations gouvernementales. Non seulement 2020, mais 2021 devrait également être affecté par de nombreux facteurs tels que les changements sociopolitiques qui se produisent dans le monde entier.

marché-à-décharge-zéro-liquide

Néanmoins, de nombreuses évolutions ont lieu dans le paysage :

Par exemple, en août 2021, WABAG a étendu sa présence mondiale avec une commande pétrolière et gazière technologiquement avancée d’une valeur de 165 millions de dollars américains à Amur Gas Chemical Complex LLC., (« AGCC ») en Russie. L’installation disposera d’une unité d’évaporateur de concentré pour maintenir la ZLD.

Points clés à retenir de l’étude de marché

Persistence Market Research prédit un taux de croissance sain du secteur industriel dans des économies telles que le Brésil, l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique, où la demande de ZLD sera décente.

Les produits chimiques et pétrochimiques représentent environ 16 % de part de marché.

La production d’électricité sera une autre application importante des systèmes sans décharge liquide.

Le marché mondial zéro rejet liquide a connu un effondrement en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, avec une croissance enregistrée de -0,5%.

Le marché des pays du CCG devrait se développer à un TCAC d’environ 8%, tandis que celui de l’ANASE à près de 11%, jusqu’en 2031.

Le marché en Inde devrait augmenter de plus de 11 % TCAC, tandis que dans le reste de l’Asie du Sud et du Pacifique à environ 12 %, au cours des dix prochaines années.

«Le marché pourrait également connaître d’autres ralentissements en 2021, en raison d’une réduction de la collecte de fonds en 2020, mais après quelques trimestres par la suite, le scénario sera meilleur. Avec l’épuisement des ressources en eau douce et la réduction des frais généraux à long terme de l’utilisation des ressources et des systèmes de traitement des effluents, le ZLD devrait être une option viable pour les installations de traitement existantes ainsi que pour les nouvelles installations d’unités dans les industries d’utilisation finale respectives », déclare une étude de marché sur la persistance. Analyste.

Paysage concurrentiel

Le marché est fragmenté avec des acteurs clés représentant plus de 50 % des parts de marché. Ces acteurs sont susceptibles d’investir dans les développements de nouvelles technologies et l’extension de leurs réseaux afin de maintenir leurs parts de marché. Certains des principaux acteurs de cette industrie sont GEA Group AG, VA Tech Wabag, Doosan Corp., Veolia Water Technologies, SUEZ Water Technologies & Solutions et IDE Technologies.

