L’analyse du marché de la surveillance de l’état des éoliennes devrait rapporter 594,23 millions de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2028 à un TCAC de 6,6 % : The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Wind Turbine Condition Monitoring Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis by Component (Hardware, Software, and Services) and Application (Rotor, Tower, Gearbox, Generator , and Others) », Le marché mondial de la surveillance de l’état des éoliennes devrait passer de 380,12 millions de dollars US en 2021 à 594,23 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,6 % de 2021 à 2028.

Le marché mondial de la surveillance de l’état des éoliennes est segmenté en cinq grandes régions : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, et l’Amérique du Sud et centrale. En 2020, l’Asie-Pacifique était en tête du marché avec une part de revenus substantielle, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. L’énergie éolienne est largement adoptée comme alternative durable à la production d’électricité dans le monde entier. Les organismes gouvernementaux du monde entier ont mis en place plusieurs projets d’éoliennes dans leur pays pour produire de l’électricité et réduire leur empreinte carbone. Selon la United States Wind Turbine Database (USWTDB), les États-Unis avaient plus de 67 000 éoliennes installées dans 44 États en janvier 2021.

Selon l’Union européenne, l’Europe possède la plus grande capacité d’énergie éolienne flottante au monde. Les gouvernements de ces pays européens investissent dans des sous-structures flottantes ou des systèmes éoliens flottants intégrés pour les eaux profondes à utiliser dans diverses conditions climatiques. L’initiative élargit les options de déploiement et renforce la position de l’Europe sur la scène mondiale. Le gouvernement se concentre actuellement sur la mer du Nord, qui a des eaux relativement peu profondes pour la production éolienne offshore en Europe. Cependant, à mesure que les technologies flottantes mûrissent, une plus grande attention a récemment été portée sur les côtes méditerranéennes et atlantiques. Ainsi, le déploiement croissant de parcs éoliens offshore dans le monde stimule la croissance du marché de la surveillance de l’état des éoliennes.

L’inclinaison croissante vers les énergies propres renouvelables agit comme un facteur moteur important pour la croissance du marché de la surveillance de l’état des éoliennes à travers le monde. Le marché est assez mature dans les pays développés et se développe considérablement dans de nombreux pays en développement. En raison de la production élevée et de l’expansion à long terme des parcs éoliens, l’installation d’éoliennes offshore est en augmentation. De plus, la population mondiale croissante et l’augmentation du revenu disponible dans les pays en développement stimulent la consommation d’énergie. Cependant, la croissance du marché est freinée par le coût élevé des installations de parcs éoliens offshore. Le système de surveillance de l’état de l’éolienne facilite une flexion précise de l’arbre, la signature ou le profil de l’arbre, la vibration de torsion de l’arbre, le couple de l’arbre, le régime de l’arbre et la mesure de la puissance de l’arbre. Ces systèmes sont largement utilisés pour la détection précoce de pannes ou de défauts. Ils aident à maximiser la productivité et à minimiser les temps d’arrêt.

Avancement technologique dans la fabrication et la surveillance des éoliennes

Des pales plus longues et des tours plus hautes, deux des aspects les plus critiques pour augmenter la productivité des éoliennes, orientent les efforts de recherche et développement de nouvelle génération pour créer une éolienne plus puissante, efficace, durable et rentable. Parmi les autres avancées importantes, citons la création de turbines intelligentes qui collectent et comprennent des données en temps réel, ainsi que la modélisation et l’ajustement des flux de centrales éoliennes et de la disposition des turbines pour optimiser la récolte de vent. Le Bureau des technologies de l’énergie éolienne (WETO) collabore avec l’industrie pour améliorer les performances et la fiabilité des technologies éoliennes de nouvelle génération tout en réduisant les coûts de l’énergie éolienne. De plus, le Wind Energy Technologies Office et le Advanced Manufacturing Office du US Department of Energy collaborent avec des groupes publics et privés pour utiliser la fabrication additive, également connue sous le nom d’impression 3D, pour produire des moules de pales d’éoliennes.

La méthode traditionnelle de conception de la lame nécessite le développement d’un bouchon ou d’un modèle à grande échelle de la lame finie, qui est ensuite utilisé pour créer le moule. Le bouchon est l’une des opérations les plus longues et les plus laborieuses dans la fabrication des pales d’éoliennes. Ainsi, l’impression 3D permet d’économiser ces précieuses ressources. La technologie de l’industrie éolienne doit continuer à progresser pour assurer la croissance future de l’industrie, en s’appuyant sur les triomphes précédents pour améliorer la fiabilité, augmenter les facteurs de capacité et réduire les coûts. Les éoliennes modernes deviennent de plus en plus rentables et stables, et leurs puissances nominales ont atteint des niveaux de plusieurs mégawatts. Par conséquent, les avancées technologiques croissantes et la modernisation du système de surveillance de l’état des éoliennes créeront de nombreuses opportunités de marché.

Marché de la surveillance de l’état des éoliennes: paysage concurrentiel et développements clés

Advantech Co. Ltd., Baker Hughes Company, ENVISION Group, ENERCON GmbH, goldwind.com, General Electric, NORDEX SE, Siemens Gamesa Renewable Energy, TÜV Rheinland et Vestas font partie des acteurs clés qui sont profilés lors de cette surveillance de l’état des éoliennes. étude de marché. En outre, plusieurs autres acteurs essentiels du marché de la surveillance de l’état des éoliennes ont été étudiés et analysés pour obtenir une vue globale du marché mondial de la surveillance de l’état des éoliennes et de son écosystème.

La plupart des initiatives de marché ont été observées dans la région Europe et Amérique du Nord, qui ont un fort potentiel de produits, solutions et services liés au marché. Quelques-unes des initiatives de marché importantes de l’industrie sont mentionnées ci-dessous :

2020 : le leader européen de l’énergie, Vestas, et Sulzer Schmid, annoncent qu’ils ont terminé leurs inspections des pales de rotor d’éoliennes dans 14 pays de l’UE.

2021 : Le National Offshore Wind Research & Development Consortium (NOWRDC) a attribué deux projets de recherche GE : l’un axé sur l’établissement d’une technique d’assemblage robuste pour les gros moulages de fer et l’autre sur l’utilisation d’un navire d’inspection autonome (AIV) pour les éoliennes offshore.

