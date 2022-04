Wachstum, Größe, Nachfrage und Trends des Vliesstoff-Hygienemarktes mit Spielern 2030

Der Marktbericht Vliesstoffe enthält detaillierte Informationen zu Faktoren, die Nachfrage, Wachstum, Chancen, Herausforderungen und Einschränkungen beeinflussen. Sie informiert ausführlich über Struktur und Perspektiven globaler und regionaler Industrien. Darüber hinaus enthält der Bericht Daten über Forschung und Entwicklung, neue Produkteinführungen und Produktreaktionen von führenden Akteuren aus den globalen und lokalen Märkten. Die strukturierte Analyse bietet eine grafische Darstellung und eine schematische Aufschlüsselung des Vliesstoff-Hygienemarktes nach Regionen.

Eine Veröffentlichung des Bureau and Economic Analysis and US Census Bureau vom 8. Juni 2021 berichtet über die Erholung des US-Marktes. Der Bericht beschrieb auch die Erholung des internationalen US-Handels im Juli 2021. Im April 2021 erreichten die Exporte des Landes 300 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 13,4 Milliarden US-Dollar. Im April 2021 beliefen sich die Importe auf 294,5 Milliarden US-Dollar und stiegen um 17,4 Milliarden US-Dollar. COVID19 ist nach wie vor ein bedeutendes Problem für Volkswirtschaften auf der ganzen Welt, wie der Rückgang der Exporte in die USA im Jahresvergleich zwischen April 2020 und April 2021 und der Anstieg der Importe im gleichen Zeitraum zeigen. Der Markt versucht eindeutig, sich zu erholen. Trotzdem bedeutet dies, dass es direkte Auswirkungen auf die Gesundheits- / IKT- / Chemieindustrie geben wird, was zu einem großen Markt für den Vliesstoffhygienemarkt führen wird.

Anfrage zum Herunterladen eines Beispiels dieses strategischen Berichts

: -https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw4133

Babywindeln, Inkontinenzprodukte für Erwachsene, Damenhygieneprodukte usw. werden alle aus Vliesstoff-Hygieneartikeln hergestellt. Wischtücher und Körperpflegeprodukte werden aus dünnen Vliesstoffen hergestellt. Der Vliesstoff-Hygienemarkt wird voraussichtlich aufgrund der steigenden Bevölkerung und der wachsenden Nachfrage nach Hygieneprodukten wachsen. Das Bewusstsein der Verbraucher für Gesundheit und Sauberkeit hat ihren Fokus von traditionellen Windeln auf Vlieswindeln verlagert, was zu einem steigenden Verbrauch von Vliesstoff-Hygieneprodukten und einem Aufschwung des Vliesstoff-Hygienemarktes geführt hat.

Aufgrund des sich ändernden Lebensstils wird die Nachfrage nach Vliesstoff-Hygieneprodukten voraussichtlich in naher Zukunft steigen, was sich positiv auf den Vliesstoff-Hygienemarkt auswirken wird. Um dieser gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, ergreifen die Marktteilnehmer verschiedene Initiativen. Beispielsweise hat Bast Fiber Technologies (BFT), ein weltweit tätiger Vliesstoffhersteller, die Faser Veredlung Tönisvorst (FVT), eine nach ISO 9001 zertifizierte Textilverarbeitungsanlage in Tönisvorst, Deutschland, übernommen.

Dieser Kauf ermöglicht es BFT, die Kapazität schnell zu erhöhen, um die Kundennachfrage nach seinen nachhaltigen Bastfasern zu erfüllen und eine solide Grundlage für zukünftige Expansion und Wachstum zu bieten. Am 1. Dezember 2021, oder sofern die Verträge dies zulassen, kündigte die Hygieneabteilung von Indorama Ventures Public Corporation Limited (IVL), einem globalen Unternehmen für nachhaltige Chemie, Preiserhöhungen für alle Polypropylen-, Polyester-, recycelten Polyester-, Polymilchsäure- (PLA) und Bikomponentenfasern an . Diese Fasern werden weltweit in einer Vielzahl von hygienischen und technischen Anwendungen eingesetzt. Je nach Faserqualität könnten die Preise um bis zu 15 % steigen. Darüber hinaus behindern Verfügbarkeit und Schwankungen der Rohstoffpreise den Markt in Prognosejahren.

Die Hauptregionen Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa, Lateinamerika und der Rest der Welt werden in die geografische Analyse des weltweiten Vliesstoff-Hygienemarktes einbezogen. Im Jahr 2020 dominierte die Region Asien-Pazifik den globalen Vliesstoff-Hygienemarkt. Während des Prognosezeitraums wird erwartet, dass die Region ihre Dominanz behält.

Die Dominanz der Region lässt sich auf den zunehmenden Einsatz von Vliesstoffen im Gesundheitssektor der Wachstumsnationen in der Region, einschließlich China und Indien, zurückführen. Während des geplanten Zeitraums wird erwartet, dass der Vliesstoff-Hygienemarkt im Nahen Osten und in Afrika schnell wachsen wird. Während des geplanten Zeitraums wird erwartet, dass der Vliesstoff-Hygienemarkt in Lateinamerika und Europa aufgrund der zunehmenden Größe der Endverbraucherindustrien in diesen Bereichen wachsen wird.

Die wichtigsten Marktteilnehmer in diesem Bericht sind:

Berry Global Group, Inc.

Freudenberg Performance Materials

Kimberly-Clark Corporation

DuPont de Nemours, Inc.

Ahlstrom-Munksj??

Fitesa SA

Johns Manville Corporation

Glatfelter Corporation

Suominen Corporation

TWE Group GmbH

Ziel der Studie ist es, Marktgrößen verschiedener Segmente & Länder in den letzten Jahren zu definieren und die Werte auf die kommenden acht Jahre zu prognostizieren. Der Bericht soll sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte der Branche in jeder der an der Studie beteiligten Regionen und Länder berücksichtigen.

Darüber hinaus enthält der Bericht auch detaillierte Informationen zu den entscheidenden Aspekten wie treibenden Faktoren und Herausforderungen, die das zukünftige Wachstum des Marktes bestimmen werden. Darüber hinaus soll der Bericht auch verfügbare Investitionsmöglichkeiten auf Mikromärkten für Interessengruppen zusammen mit einer detaillierten Analyse der Wettbewerbslandschaft und der Angebote der Hauptakteure hinsichtlich der Betriebsweise enthalten.

Holen Sie sich eine PDF-Beispielkopie des Berichts: -https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw4133

Die detaillierten Segmente und Untersegmente des Marktes werden im Folgenden erläutert:

Nach Typ

Topsheet

Acquisition Distribution Layer (ADL)

Sonstiges (Backsheet, Core Wrap, Beinraffung)

Nach

Fasertyp Naturfaser

Synthetische Faser

Sonstiges

Nach GSM

Bis zu 50

50-100

100 -200

Nach Region:

Nordamerika

USA

Kanada

Europa

Vereinigtes Königreich

Deutschland

Frankreich

Spanien

Italien

ROE

Asien-Pazifik

China

Indien

Japan

Australien

Südkorea

RoAPAC

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest der Welt

Darüber hinaus werden für die Studie folgende Jahre berücksichtigt:

Historisches Jahr – 2018, 2019

Basisjahr – 2020

Prognosezeitraum – 2021 bis 2027

Zielgruppe des globalen Vliesstoff-Hygienemarktes in der Marktstudie:

Wichtige Beratungsunternehmen und Berater

Große, mittlere und kleine Unternehmen

Risikokapitalgeber

Value-Added Reseller (VARs)

Drittanbieter von Wissen

Investmentbanker

Dieser Bericht behandelt Aspekte des Marktes für regionale Analysen.

Der Bericht enthält Daten über Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika. Dieser Bericht analysiert aktuelle und zukünftige Markttrends nach Regionen und liefert Informationen zu Produktnutzung und -verbrauch. Berichte über den Markt enthalten die Wachstumsrate jeder Region, basierend auf ihren Ländern im Prognosezeitraum.

Welche Faktoren werden bei der Bewertung der wichtigsten Marktteilnehmer berücksichtigt?

Der Bericht analysiert Unternehmen auf der ganzen Welt im Detail. Der Bericht bietet einen Überblick über die wichtigsten Anbieter auf dem Markt, einschließlich der wichtigsten Akteure. Berichte enthalten Informationen über jeden Hersteller, wie z. B. Profile, Einnahmen, Produktpreise und andere relevante Informationen über die hergestellten Produkte. Dieser Bericht enthält einen Vergleich der Marktteilnehmer und eine Diskussion der Standpunkte der Hauptakteure. Marktberichte bieten Informationen über aktuelle Entwicklungen, Fusionen und Übernahmen, an denen wichtige Akteure beteiligt sind.

Welche Aspekte in Bezug auf den Regionalanalysemarkt sind in diesem Bericht enthalten?

Zu den im Bericht behandelten geografischen Regionen gehören Nordamerika, Europa, der asiatisch-pazifische Raum, Lateinamerika sowie die Region Naher Osten und Afrika.

Der Bericht besteht aus einer detaillierten regionalen Analyse aktueller und zukünftiger Markttrends und liefert Informationen zur Produktnutzung und zum Verbrauch.

Die Wachstumsrate des Marktes in jeder Region, einschließlich ihrer Länder, im Prognosezeitraum ist im Marktbericht enthalten.

Basierend auf welchen Faktoren werden die wichtigsten Marktteilnehmer in diesem Bericht bewertet?

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse führender Unternehmen auf dem weltweiten Markt.

Es bietet Details zu den wichtigsten Anbietern, die am Markt beteiligt sind, einschließlich der wichtigsten Akteure.

Ein umfassender Überblick über jedes Unternehmen, einschließlich des Unternehmensprofils, der erzielten Einnahmen, der Warenpreise und

die hergestellten Produkte werden in den Bericht aufgenommen.

Der Bericht enthält Zahlen und Fakten zu Marktteilnehmern sowie Standpunkte führender Marktteilnehmer.

Die jüngsten Entwicklungen, Fusionen und Übernahmen im Zusammenhang mit den genannten Hauptakteuren sind im Marktbericht enthalten.

Greifen Sie auf die vollständige Berichtsbeschreibung, das Inhaltsverzeichnis, die Abbildungstabelle, das Diagramm usw. zu: -https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw4133

Was sind die wichtigsten Informationen aus dem Bericht?

Der Bericht enthält umfassende Informationen zu Faktoren, die das Marktwachstum und den Marktanteil im Prognosezeitraum voraussichtlich beeinflussen werden.

Der Bericht bietet das aktuelle Szenario und die zukünftigen Wachstumsaussichten des Marktes in verschiedenen geografischen Regionen.

Die Analyse der Wettbewerbslandschaft auf dem Markt sowie die qualitativen und quantitativen Informationen werden geliefert.

Die SWOT-Analyse wird zusammen mit der Fünf-Kräfte-Analyse von Porter durchgeführt.

Die eingehende Analyse bietet einen Einblick in den Markt und unterstreicht die Wachstumsrate und die Möglichkeiten, die das Unternehmen bietet.

Über Bericht Ozean:

Wir sind der beste Anbieter von Marktforschungsberichten in der Branche. Report Ocean ist davon überzeugt, seinen Kunden qualitativ hochwertige Berichte zur Verfügung zu stellen, um die Umsatz- und Gewinnziele zu erreichen, die Ihren Marktanteil im heutigen Wettbewerbsumfeld steigern werden. Report Ocean ist eine „One-Stop-Lösung“ für Einzelpersonen, Organisationen und Branchen, die nach innovativen Marktforschungsberichten suchen.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Ozean melden:

E- Mail : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – VEREINIGTE STAATEN

Tel : +1 888 212 3539 (USA – GEBÜHRENFREI)

Website : https://www.reportocean.com