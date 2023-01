Vivo Contract Research Organization (CRO) Tendances du marché, parts, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales jusqu’en 2029

Selon Data Bridge Market Research, le marché des organisations de recherche sous contrat (CRO) in vivo devrait passer de 3,94 milliards de dollars en 2021 à 7,46 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 8,30 % au cours de la période de prévision. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Une organisation de recherche sous contrat in vivo est une organisation de recherche sous contrat (CRO) qui mène des recherches biopharmaceutiques in vivo (IV-CRO). La cro in vivo est de plus en plus répandue à mesure que les produits biologiques surpassent les médicaments à petites molécules. Parce que la concurrence dans le développement de mAb est féroce, les CRO se concentrent davantage sur le développement de biosimilaires. L’objectif du pipeline est de passer des mAb traditionnels aux bispécifiques ou aux biosimilaires. Les organisations intégrées de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) augmentent leurs empreintes de revenus dans tous les segments à mesure que le besoin de fabrication à l’échelle clinique d’ingrédients pharmaceutiques actifs évolue.

Les services d’organisation de recherche sous contrat (CRO) permettent aux sponsors/fabricants de se concentrer pleinement sur l’amélioration de leurs capacités de production et de leurs processus internes. Et avec des services allant de la découverte de médicaments à la surveillance post-commercialisation, il est plus facile pour les petites et moyennes entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques d’externaliser ce qu’elles considèrent comme dépassant leur expertise principale.

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-in-vivo-contract-research-organization-(cro)-market _

Vivo Contract Research Organization (CRO) Dynamique du marché

chauffeur

Augmentation des activités de recherche et développement (R&D)

De nombreuses molécules expirent en raison de la falaise des brevets, qui devrait dynamiser l’activité biosimilaire. En conséquence, il est prévu d’augmenter la quantité d’efforts de recherche et développement (R&D) que les entreprises entreprennent pour commercialiser des molécules génériques. La course pour mettre des molécules sur le marché dans des délais raisonnables et dans les limites des budgets stimulera la demande de fournisseurs de services aux corbeaux.

étude préclinique

Les études toxicologiques et pharmacocinétiques dans les études précliniques sont majoritairement sous-traitées par des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de rang 1. Les avantages en termes de temps et de coûts offerts par ces prestataires de services ont été mis en évidence comme des motivations majeures pour les activités d’externalisation. Ces activités devraient augmenter au cours de la période de prévision, car les sociétés pharmaceutiques se concentrent davantage sur le développement de nouveaux produits et l’allocation de budgets de R&D.

Augmentation du nombre de procédures

Le nombre de thérapies en développement en phase avancée a augmenté de 19 %, passant de 711 (2017) à 849 (2018), en raison d’une augmentation du nombre de thérapies de précision dans le pipeline en oncologie et d’un grand nombre de médicaments en développement. L’utilisation de la CR in vivo basée sur l’oncologie devrait faire progresser le marché mondial en facilitant le développement de nouvelles méthodes de prévention, d’analyse et de traitement du cancer.

Possibilité

La croissance de la population gériatrique soutient également l’expansion du marché des organisations de recherche sous contrat (CRO) in vivo en oncologie. En termes de soins aux patients, les CRO in vivo basées sur l’oncologie soutenant la croissance de thérapies spécifiques dans le pipeline d’oncologie, l’existence d’un grand nombre de médicaments en développement et le développement de nouvelles thérapies pour le diagnostic, la prévention et les soins aux patients, ont augmenté de 19 % à 849 en 2018. Il devrait stimuler la croissance du marché.

Limite/Défi

Cependant, certaines des contraintes ayant un impact sur la croissance des revenus du marché des organisations de recherche sous contrat (CRO) in vivo incluent la conversion des sociétés pharmaceutiques pour externaliser les essais cliniques et précliniques afin de se concentrer sur leur cœur de métier, les coûts élevés des essais cliniques et les problèmes de qualité des CRO. . De plus, d’autres problèmes tels que la disponibilité d’animaux appropriés pour des tests spécifiques entravent la croissance des revenus du marché des organisations de recherche sous contrat (CRO) in vivo.

Ce rapport sur le marché de Vivo Contract Research Organization (CRO) fournit des détails sur les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et régional et les flux de revenus pour les opportunités du secteur émergent. Analyser. Modifications de la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, domaines d’application et dominance, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché CRO in vivo, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d’analyste et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Accédez au rapport PDF complet de 350 pages @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-in-vivo-contract-research-organization-(cro)-market

Analyse régionale pour le marché Vivo Contract Research Organization (CRO):

Le rapport d’étude de marché Global In Vivo Contract Research Organization (CRO) présente les tendances actuelles du marché, des aperçus du développement et plusieurs méthodologies de recherche en détail. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Contenu du tableau :

Partie 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Structure du marché

Section 06 : Dimensionnement du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

Article 10 : Profil du client

Section 11 : Marchés d’utilisateurs finaux

Section 12 : Paysage local

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Avenant

Obtenez notre catalogue détaillé @ pour plus d’informations.

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-in-vivo-contract-research-organization-(cro)-market

Les principaux acteurs opérant sur le marché des organisations de recherche sous contrat (CRO) in vivo comprennent:

PPD Corporation (États-Unis)

Quintiles (États-Unis)

ICON Plc (Irlande)

Parexel International Inc.(미국)

Services précliniques américains LLC (미국)

Développement de médicaments Labcorp (États-Unis)

Étude clinique de consolidation (États-Unis)

WuXi AppTec (Chine)

Syneos Health (États-Unis)

Evotec (Allemagne)

Institut Charles River (États-Unis)

Parcourir les rapports associés :

Taille, part et opportunité du marché mondial de la spondylarthrite ankylosante https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché de la spondylarthrite ankylosante

Global Anterior Lumbar Interbody Fusion Alif Market Taille, part et opportunité https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Anterior Lumbar Interbody Fusion Alif Market

Taille, part et opportunité du marché mondial des services anti-âge https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des services anti-âge

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Data Bridge se positionne comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et novatrice, dotée d’une flexibilité inégalée et d’une approche intégrée. Nous sommes déterminés à tirer parti des meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à lancer facilement le processus de prise de décision.

Nous contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com