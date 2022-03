Vision a guidé le Chiffre d’affaires du marché de la Robotique de 12 958,9 millions de dollars d’ici 2027 : Les Partenaires d’Insight

Selon la dernière étude de marché d’Insight Partners sur “Prévisions du Marché de la Robotique Guidée par Vision jusqu’en 2027 – Impact de la COVID-19 et Analyse Mondiale – par Type de Composant (Logiciels, Matériel et Services), Type (Robot Système de Vision 2D et Robot Système de Vision 3D) et Secteur Vertical (Automobile, Aérospatiale et Défense, Alimentation et Boissons, Soins de santé et Produits Pharmaceutiques, Électricité et Électronique et Traitement des métaux)”, le marché était évalué à 4 616,6 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 12 958,9 millions de dollars US par 2027; il devrait croître à un TCAC de 13,8% au cours de la période de prévision.

Le rapport met en évidence les facteurs clés de la croissance du marché, ainsi que les acteurs de premier plan et leurs développements sur le marché.

La robotique guidée par la vision est utilisée dans divers secteurs verticaux pour se concentrer sur l’extraction, la caractérisation et l’interprétation des informations d’un produit particulier et effectuer la tâche autonome souhaitée, qu’elle soit mécanique ou électrique. Les entreprises de robotique guidée par la vision du monde entier se concentrent constamment sur le développement de technologies de pointe qui amélioreraient davantage le scénario d’automatisation et aideraient les industries manufacturières à intensifier leurs processus. L’avancement des technologies de caméra et la puissance de traitement permettent aux robots d’assumer des tâches plus amorphes telles que la conduite, le vol et les activités mobiles, entre autres, ce qui nécessite des capacités d’identification et d’évitement d’obstacles grâce à des systèmes de vision. Les principaux domaines dans lesquels les fabricants de robots doivent développer un robot guidé par la vision robuste comprennent l’augmentation rapide de la puissance de calcul, l’avancement du matériel d’imagerie, l’amélioration des bibliothèques logicielles de haut niveau et la réduction du coût de la mémoire de l’ordinateur. En outre, les progrès de la vision industrielle renforceront la technologie d’automatisation dans le secteur industriel au cours des prochaines années.

Il y a eu une croissance rapide du vieillissement de la population dans le monde entier. Presque tous les pays du monde sont témoins d’une augmentation du nombre de personnes âgées dans leur communauté. Le vieillissement de la population devrait devenir l’une des transformations sociales considérables du 21e siècle, avec un lien avec presque tous les secteurs de la société, y compris les marchés du travail et des finances.

Cependant, certains pays comme le Japon et l’Italie sont les deux premiers pays dans la liste de la proportion de population vieillissante, car un pourcentage considérable de leur population a plus de 65 ans. Selon l’OMS, environ 2 millions de personnes dans le monde devraient avoir plus de 60 ans d’ici 2050, soit plus du triple de ce qu’il était en 2000. La diminution des taux de fécondité et l’allongement de la durée de vie sont les facteurs importants qui contribuent à cette croissance.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la Robotique Guidée par la Vision

L’épidémie de COVID-19, qui a débuté à Wuhan, en Chine, en décembre 2019, s’est propagée à un rythme rapide dans le monde entier. Les fermetures d’usines mondiales, les interdictions de voyager et les fermetures de frontières, pour combattre et contenir l’épidémie, ont eu un impact sur toutes les industries et toutes les économies du monde. La majorité des usines de fabrication sont temporairement fermées ou fonctionnent avec un personnel minimum. Pour cette raison, le marché de la robotique guidée par la vision et des composants associés est perturbé.

Le marché de la robotique guidée par la vision est très fragmenté et l’industrie connaît constamment l’émergence d’un nouvel acteur doté de technologies innovantes. Dans le but de se maintenir dans l’industrie et de concurrencer ses pairs, les entreprises adoptent plusieurs stratégies organiques et inorganiques qui incluent des prix compétitifs, des capteurs de caméras miniaturisés, des fusions et acquisitions et un service après-vente supplémentaire. Ces stratégies offrent aux entreprises un avantage concurrentiel significatif par rapport aux autres. Le marché de la robotique guidée par la vision est sur le point de prospérer dans les années à venir, car plusieurs gouvernements de pays en développement attirent des investissements directs étrangers (DI) pour optimiser les opérations trépidantes et monotones effectuées dans toutes les industries avec facilité et précision.

De plus, la demande pour la technologie de vision 3D augmente rapidement parmi les utilisateurs finaux, ce qui oblige les fabricants à innover et à développer des logiciels et du matériel robustes pour les systèmes robotiques. Les systèmes de vision 3D, lorsqu’ils sont couplés à des logiciels tels que des logiciels de vision industrielle tels que RoboRealm et Visionscape, améliorent les performances d’un robot guidé par la vision lors de l’exécution de toutes les tâches. Les robots guidés par la vision intégrés au logiciel de vision industrielle conviennent à des applications telles que le pick and place, la cueillette des bacs, le soudage, l’assemblage, le rayonnage, la distribution et le tri des produits, entre autres. En s’appuyant sur les avantages de la technologie de vision 3D associée aux logiciels de vision industrielle, les utilisateurs finaux adoptent de plus en plus les dernières technologies, ce qui stimule le marché mondial des logiciels de robotique guidée par la vision.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la robotique guidée par vision incluent ABB Ltd. La société, la Société Fanuc, la Société Basler AG, Cognex, ISRA Vision, Yaskawa Electric Corporation, Universal Robots AS, Denso Corporation et Omron Corporation.

