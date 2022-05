Vidéo Marché des logiciels de streaming Opportunités multisectorielles, segments clés, objectifs potentiels et recommandations d’ici 2030

Les progrès technologiques dans l’industrie des médias numériques et le besoin croissant de transcodage pour fournir des vidéos à un maximum d’utilisateurs finaux stimulent la croissance des revenus du marché des logiciels de streaming vidéo

Taille du marché – 8,01 milliards USD en 2021, croissance du marché – à un TCAC de 18,3% de l’intelligence artificielle dans la solution de streaming

La taille du marché mondial des logiciels de streaming vidéo devrait atteindre 36,72 milliards de dollars en 2030 et enregistrer un TCAC de 18,3 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’utilisation croissante des appareils mobiles et d’Internet, l’augmentation de la demande de streaming vidéo à la demande (VoD), les améliorations techniques dans le secteur des médias numériques et l’exigence croissante de transcodage pour fournir des vidéos à un grand nombre de personnes devraient stimuler la croissance des revenus du marché. De plus, la préférence croissante pour les services de streaming en ligne par rapport à la diffusion télévisée traditionnelle ainsi que l’optimisation de la bande passante du réseau devraient offrir des opportunités de développement à l’industrie des logiciels de streaming vidéo dans les années à venir. Cependant, les préoccupations croissantes concernant la sécurité et la confidentialité du contenu vidéo pourraient entraver la croissance des revenus du marché des logiciels de streaming vidéo au cours de la période de prévision.

La présence d’entreprises clés, telles qu’Amazon et Netflix, qui fournissent des services de streaming à bas prix, peut être associée à la demande accrue de logiciels de streaming vidéo. De plus, les éléments permettant aux téléspectateurs de regarder des films à leur rythme, ainsi que sa disponibilité sur de longues périodes, peuvent expliquer la popularité croissante de la VoD.

Cependant, une mauvaise connexion Internet réduisant la qualité du service entrave la croissance des revenus du marché. La vitesse d’Internet joue un rôle essentiel dans la qualité du streaming et la qualité se dégrade en raison d’une mauvaise connectivité. Dans de nombreux pays en développement ou sous-développés, il existe des endroits éloignés où la vitesse d’Internet est un problème courant et où les consommateurs sont confrontés à des problèmes de mise en mémoire tampon ou de qualité. Dans le cas d’utilisateurs actifs qui publient ou partagent des vidéos sur YouTube ou Facebook en tant que blogueur ou youtuber, ils ont besoin d’une vitesse Internet rapide pour télécharger leurs vidéos à temps et également pour interagir avec leurs téléspectateurs. Ainsi, une mauvaise connexion Internet devrait entraver la croissance des revenus du marché des logiciels de streaming vidéo.

Obtenez un échantillon du rapport @ Panopto

, Haivision, Vimeo.com, Inc., Vbrick , Plantronics, Inc., Sonic Foundry et Akamai Technologies.

Quelques faits saillants clés du rapport

Par composant, le segment des solutions devrait représenter une part de revenus plus importante au cours de la période de prévision en raison des avantages de l’analyse vidéo, qui contribue à améliorer les performances grâce à l’évaluation de mesures clés telles que le temps de démarrage, le débit binaire, le re- mise en mémoire tampon, images perdues et analyse des médias. Cela indique si les clients bénéficient ou non d’une expérience de visionnage fluide. L’analyse vidéo fournit les informations nécessaires pour améliorer et personnaliser l’expérience utilisateur grâce à une programmation ciblée ou à de nouvelles fonctionnalités, ce qui se traduit par une satisfaction accrue du public et l’acquisition de nouveaux clients.

Par mode de déploiement, le segment cloud représentait la plus grande part des revenus en 2021 en raison du souhait de réduire les coûts d’équipement et d’augmenter l’adaptabilité des données cloud.

Par type de streaming, le segment de la vidéo à la demande devrait représenter une part de revenus plus importante au cours de la période de prévision. La vidéo à la demande offre un meilleur niveau de commodité et de créativité par rapport à la diffusion en direct. La VoD garantit un retour sur investissement plus élevé que les moyens traditionnels de génération et de distribution de contenu. Environ sept acteurs du marché sur dix investissent dans les services VoD.

Par utilisation finale, le segment des universités et de l’éducation devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide au cours de la période de prévision. Le nombre d’internautes qui consomment du contenu visuel a considérablement augmenté et devrait augmenter au cours de la période de prévision, tout comme l’utilisation des services de streaming vidéo à des fins éducatives. Le streaming et la diffusion de vidéos éducatives en direct ont le potentiel d’être des outils d’engagement efficaces pour l’enseignement, l’échange de connaissances et la prestation de programmes de formation. Le contenu vidéo devient de plus en plus populaire dans le domaine de l’éducation.

Le marché des logiciels de streaming vidéo en Europe devrait enregistrer une croissance plus rapide au cours de la période de prévision. Divers diffuseurs se concentrent progressivement sur la fourniture de formats de diffusion de technologie avancée, ce qui profite au marché du streaming vidéo en Europe.

Le marché des logiciels de streaming vidéo en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. La présence de grandes entreprises telles que Microsoft et Google aide à renforcer la croissance du marché en intégrant des améliorations techniques dans les portefeuilles de produits. L’augmentation des investissements dans la recherche et le développement de technologies de pointe par les entreprises devrait stimuler la croissance du marché dans cette région.

Pour comprendre comment notre rapport sur le marché des logiciels de streaming vidéo peut apporter une différence à votre stratégie commerciale : – https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1117

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché des logiciels de streaming vidéo en fonction du composant, du type de streaming, du mode de déploiement, de l’utilisation finale et de la région :

Composant Outlook (Revenus, millions USD ; 2019-2030)

Solution Transcodage et traitement Logiciel de gestion vidéo Distribution vidéo Analyse vidéo Sécurité vidéo Autres

Service Service professionnel Service géré



Type de streaming Outlook (Revenus, millions USD ; 2019-2030)

Streaming

vidéo enDemand (VoD)

Perspectives du mode de déploiement (Revenus, millions USD ; 2019-2030)

sur site

cloud

(Revenus, millions USD ; 2019-2030)

Médias et divertissements

BFSI Universités

et enseignement

Santé

Gouvernement

Autres

Perspectives régionales (Revenus, Millions USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1117

Rapport sur les principaux avantages du logiciel de streaming vidéo :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après une étude primaire approfondie et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie des logiciels de streaming vidéo

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu commercial, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

Analyse de faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché des logiciels de streaming vidéo sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports