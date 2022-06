Vertical Farming Market 2022 Growth Statistics, Industry Share, Latest Trends, Revenue, Growth Drivers, Size and Forecast till 2030

États-Unis – Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché de l’agriculture verticale . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché de l’agriculture verticale .

La taille du marché mondial de l’agriculture verticale était de 3,5 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’agriculture verticale devrait atteindre 13,9 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,1 % au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030

Facteurs influençant le marché

La demande pour l’industrie de l’agriculture verticale devrait croître rapidement au cours de la période de prévision en raison de la popularité croissante des aliments biologiques. De plus, la disposition verticale de ces fermes réduit le besoin d’activités de construction et de terrains supplémentaires. De plus, cela diminue la quantité d’intervention exigée par les machines lors de l’agriculture traditionnelle. Ainsi, une utilisation efficace de l’espace vertical et une allocation des ressources feront avancer l’industrie agricole verticale.

Les agriculteurs se concentrent davantage sur la production respectueuse de l’environnement de fruits et légumes frais. Les gouvernements du monde entier encouragent désormais les pesticides biologiques dans le but de promouvoir une production alimentaire durable. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché de l’agriculture verticale au cours de la période d’étude.

Les investissements élevés requis dans l’agriculture verticale peuvent limiter la croissance du marché. Au contraire, la croissance rapide de la population mondiale et l’augmentation de la demande alimentaire contribueront également à la croissance du marché agricole vertical au cours de la période d’étude.

Analyse régionale

Le marché de l’agriculture verticale en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé, en raison de la demande croissante de terres agricoles fertiles. En outre, la popularité croissante de l’agriculture urbaine dans les pays en développement contribuera également à la croissance du marché mondial de l’agriculture verticale.

La disponibilité de pays très peuplés comme la Chine et l’Inde, combinée à l’urbanisation croissante, fera baisser le taux de terres fertiles dans les années à venir. Ainsi, cela augmentera fortement le besoin d’agriculture urbaine. De plus, l’industrie mondiale de l’agriculture verticale devrait connaître un énorme potentiel de croissance en raison de l’expansion croissante de la technologie des cultures génétiquement modifiées.

Analyse d’impact

du COVID-19 L’épidémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur les industries verticales mondiales. Les installations de production ont été arrêtées en raison du ralentissement mondial et de l’indisponibilité de la main-d’œuvre. De plus, l’épidémie de COVID-19 a entraîné une baisse significative et à long terme de l’utilisation de la fabrication, des interdictions de voyager et des fermetures d’installations. Ainsi, il a ralenti la croissance du marché de l’agriculture verticale.

Concurrents sur le marché

• AeroFarms

• Illumitex, Inc.

• American Hydroponics

• Koninklijke Philips NV

• AeroFarms LLC

• Sky Greens Pte. Ltd

• Illumitex Inc

• Everlight Electronics Co. Ltd

• Hort Americas

• Agrilution GmbH

• American Hydroponics Systems Inc.

• Urban Crop Solutions Inc.

• Systèmes de fermes verticales

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de l’agriculture verticale se concentre sur le composant, la structure, le mécanisme, le type de culture et la région.

Par composant :

• Matériel

o Éclairage

 Lampes

de croissance  Réflecteurs de lumière de

croissance  Ballasts de lumière de croissance

• Composants hydroponiques

o Pompes et irrigation

o Compteurs et solutions

o Filtres à eau

o Autres (y compris la minuterie et le système de distribution)

• Contrôle du climat

o Ventilateurs de ventilation

o Purification de l’air / Contrôle

o Autres (y compris le condenseur et le système HVAC)

• Capteurs

o Capteurs de température

o Capteurs de CO2

o Capteurs de nutriments

o Capteurs de PH

o Capteurs de culture

o Autres (biocapteurs et nez électronique)

• Logiciel

par structure :

• Basé sur le bâtiment

• Basé sur le conteneur d’expédition

Par mécanisme :

• Hydroponique

• Aéroponique

• Aquaponique

Par type de culture :

• Laitue

• Épinard

• Brocoli

• Concombre

• Poivron

• Tomate

• Autres

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

