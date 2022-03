verre borosilicate Analyse, lancements et prévisions du marché du verre borosilicate jusqu’en 2027

Le dernier rapport d’analyse de l’industrie publié par Reports and Data fournit des données et des informations vitales relatives au marché mondial Verre borosilicaté Market et évalue avec précision la taille prévue du marché et le taux de croissance des revenus. L’étude est spécialisée dans l’analyse approfondie de la dynamique clé du marché, y compris les moteurs, les contraintes, les opportunités, les ratios offre et demande, les tendances du marché à venir, les innovations technologiques et l’analyse de la chaîne de valeur. Le rapport propose de nombreuses projections du marché du verre borosilicaté basées sur des données de marché historiques et actuelles.

Le rapport offre d’autres informations vitales liées aux ventes annuelles de l’industrie, aux perspectives du marché régional, aux portefeuilles de produits, aux gammes d’applications, à l’évolution des goûts et des préférences des consommateurs, à l’évolution des modèles de production et de consommation, aux graphiques volatils de l’offre et de la demande et aux statistiques clés de l’industrie. Le rapport expose le scénario concurrentiel du marché Verre borosilicaté et évalue la position actuelle de chaque acteur du marché à l’aide d’outils analytiques, notamment l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse de l’utilisation des capacités.

L’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques a pris de l’ampleur ces dernières années, en raison de facteurs tels que la demande croissante de produits de consommation essentiels, notamment les aliments et les boissons, les cosmétiques et les produits personnels. produits d’entretien et d’hygiène, et l’utilisation croissante de produits chimiques et de matières premières dans les bâtiments et la construction, l’agriculture, le textile, l’automobile, l’emballage et plusieurs autres industries. L’accent croissant des fabricants sur le déploiement de matériaux et de produits chimiques respectueux de l’environnement pour augmenter la productivité industrielle et réduire l’empreinte carbone est un facteur majeur de croissance de cette industrie. La prise de conscience croissante de la préservation de l’environnement, l’introduction de produits chimiques organiques et technologiquement avancés et l’utilisation croissante de produits chimiques de spécialité à haute performance stimulent encore la croissance des revenus de l’industrie. emballages et revêtements. En raison de l’augmentation du revenu par habitant dans les pays asiatiques tels que le Japon, la Corée du Sud, l’Inde et la Chine, le secteur des cosmétiques est en plein essor.

Principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché du verre borosilicaté: Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du verre borosilicaté sont Asahi Glass Co, Ltd., De Dietrich Process Systems, Borosil Glass Works Ltd., Duran Group, Gerresheimer AG, Kavalierglass of North America, Inc., Hilgenberg GmbH, Noble Glass Works Pvt. Ltd., Shandong Yaohui Solar Co., Ltd. et Schott AG, entre autres. Ces acteurs de l’industrie adoptent plusieurs stratégies pour élargir leur portefeuille de produits et attirer une plus grande base de consommateurs. Par exemple, Schott AG, un important fabricant de verre allemand, a conclu des accords mondiaux avec de grandes sociétés pharmaceutiques pour fournir des flacons le 17 août 2020. Des rapports suggèrent que ces flacons peuvent conditionner jusqu’à 2 milliards de doses du vaccin potentiel contre le coronavirus.

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires en millions USD ; volume en tonnes, 2017-2027)

Verre borosilicaté non alcalino-terreux

Verres borosilicatés contenant de la terre alcaline Verres borosilicatés

à haute teneur en borate

Perspectives d’application (chiffre d’affaires en millions USD ; volume en tonnes, 2017-2027)

Panneaux de verre résistant à la chaleur

Écrans d’affichage

éclairage Verres

étanchéité Verres

neutres

Conteneurs cosmétiques

Verre solaire

Microsphères

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; volume en tonnes, 2017-2027)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

