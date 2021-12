Verre Bioactif Rapport d’aperçu du marché par Arthrex, Inc.; NORAKER; SCHOTT AG; Stryker; Bonalive Biomaterials Ltd

Der Marktbericht für bioaktives Glas stellt die folgenden Unternehmen vor, darunter: – Arthrex, Inc.; NORAKER; SCHOTT AG; Stryker; Bonalive Biomaterials Ltd.; Verband der britischen Glashersteller; Mo-Sci Corporation; OW-Lager; LASAK sro; Synergy Biomedical, LLC; DePuy-Synthes; MATEXCEL.; Ferro Corporation; Curasan, Inc.; Integra LifeSciences Corporation.; Medtronic; Zimmer Biomet; NanoFUSE Biologika; 3M; Merck KGaA

Nach Typ (45S5, S53P4, Sonstiges), Anwendung (Orthopädie, Zahnheilkunde, Kosmetik, Sonstiges), Branche (Medizin, Dental, Kosmetik), Syntheseverfahren (Schmelzquench-Synthese, Sol-Gel-Synthese, Mikrowellen-Synthese), Produkt (Granulat) , Pulver, Nano-Pulver)

Marktsegment nach Regionen, regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, Nordische Nationen, Spanien, Schweiz und übriges Europa)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Indien, Südostasien und Rest von APAC)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, Rest der Länder usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika, Rest von MEA)

