Ventes, taille, part, acteurs clés, tendance de croissance et prévisions du marché du chlorhydrate de thiamine, 2022-2027

mondial du chlorhydrate de thiamine devrait atteindre 272,6 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance du marché est attribuée à l’application croissante du chlorhydrate de thiamine, une poudre cristalline blanche ou presque blanche.

Le chlorhydrate de thiamine aide à renforcer l’immunité du corps. Il est bénéfique pour améliorer le bien-être général du corps humain, ainsi que la prévention des complications du système nerveux, du métabolisme aérobie, de la croissance cellulaire et de la synthèse de l’acétylcholine, entre autres. Il est requis par le corps pour maintenir le bon flux d’électrolytes dans et hors des cellules nerveuses. De plus, il aide à prévenir plusieurs troubles, dont le syndrome de Wernicke-Korsakoff (WKS), qui, s’il n’est pas traité, peut entraîner une perte de mémoire permanente.

L’augmentation de la population gériatrique devrait stimuler la croissance du marché du chlorhydrate de thiamine dans les années à venir. Selon le rapport sur la santé mondiale et le vieillissement publié par l’OMS (Organisation mondiale de la santé), le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus devrait passer d’une projection de 524 millions en 2010 à environ 1,5 milliard d’ici 2050, avec un pourcentage important de augmentation dans les économies en développement. De plus, le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus devrait dépasser considérablement celui des enfants de moins de 5 ans d’ici 2050.

Pour plus d’informations | Demander un exemple de copie @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2692

Les principaux acteurs analysés dans le rapport sont :

Xinfa Pharmaceutical Co. Ltd., Wuxi Weikang Curative Chemical Co. Ltd., TCI Chemical, Huazhong Pharmaceutical Co. Ltd., Hubei Jusheng Technology Co. Ltd., Shanghai Science Biotechnology Co. Ltd., Beijing Yunbang Biosiciences Co. Ltd., Haihang Industry Co. Ltd., Qcbio Science & Technologies Co. Ltd. et DSM Nutritional Products AG, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Par catégorie, le chlorhydrate de thiamine de qualité alimentaire détenait une taille de marché substantielle en 2018. Les produits de qualité alimentaire sont destinés à répondre aux besoins de l’animal en raison de divers changements résultant de facteurs, comprenant les lignées génétiques, l’influence des changements de saisons et de diverses physiologies animales, entre autres.

Par canal de distribution, le canal de distribution hors ligne a contribué à la plus grande part de marché en 2018 et devrait croître à un taux de 3,4 % au cours de la période de prévision. Le canal hors ligne est le canal de distribution préféré car il offre aux clients la possibilité de créer des liens personnels avec les entreprises, ce qui est bénéfique pour fidéliser.

Par application, les applications agroalimentaires détenaient la plus grande part de marché en 2018 et devraient croître à un taux de 4,1 % au cours de la période de prévision.

Le marché de la région Asie-Pacifique a dominé la part de marché en 2018 et devrait croître à un taux de 4,9 % au cours de la période de prévision. La tendance croissante à maintenir un bien-être sain, l’augmentation de la population et l’augmentation du niveau de revenu disponible sont parmi les raisons qui stimulent la croissance du marché dans la région.

Télécharger le résumé : https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/2692

Aperçu du marché :

L’industrie chimique et manufacturière couvre en grande partie un large éventail de produits de base et comprend une grande variété de matériaux tels que le sable, le gravier, la pierre et les produits chimiques. L’attention croissante portée au développement de produits chimiques et de matériaux durables, les progrès dans le développement de matériaux intelligents tels que les nanocomposites et autres composites avancés, et la popularité croissante de l’impression 3D ont considérablement contribué à la croissance des revenus du marché. En outre, l’importance croissante accordée aux bâtiments et à la construction écologiques a accru l’utilisation des ressources renouvelables, ce qui est également un facteur clé de la croissance du marché.

Des entreprises clés sont engagées dans le développement de matériaux avancés dotés de caractéristiques robustes et dans la formation d’alliances stratégiques telles que des fusions et acquisitions, des coentreprises, des collaborations et des lancements de produits, entre autres, pour acquérir une assise solide sur le marché. La section paysage concurrentiel propose une analyse complète du paysage concurrentiel ainsi que des profils des entreprises, leurs portefeuilles de produits et les stratégies commerciales lucratives entreprises par elles.

Pour en savoir plus sur le rapport @ analyse

régionale

couvre

clés

régions

suivantes

_

_

_

_

les

L’

:

NordAmérique (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Demander une personnalisation sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2692

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter pour en savoir plus. Notre équipe dissipera vos doutes et s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos exigences.

Lire la suite Rapports connexes:

Marché du silicone automobile Marché

du verre écoénergétique

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Blog : https://www.reportsanddata.com/blogs

Rapport : https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Parcourez d’autres rapports connexes:

Taille du marché des absorbants industriels Part de marché

de la triacétine / triacétate de glycéral Demande du marché de l’

acide peracétique

Technologie du plastique pour carburant Chiffre d’affaires du marché du

haute résistance à la fusion (HMS) Taux de croissance du marché du polypropylène

Verre plat Ventes sur le marché des revêtements