Ventes, prix, revenus, part et perspectives des principales entreprises du marché du codage médical 2022-2028

Data Bridge Market Research analyse le marché du codage médical pour représenter 26,63 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 10,15 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation des fraudes à l’assurance et des malentendus liés aux documents médicaux a eu un impact direct sur la croissance du marché du codage médical.

Scénario de marché mondial du codage médical

Dans le codage médical, les dossiers médicaux et la documentation tels que les notes du médecin, les résultats de laboratoire et radiologiques sont pris et transcrits en codes. La tâche des professionnels du codage médical est de s’assurer que les codes sont appliqués correctement ou non. Les étapes consistent à extraire les informations de la documentation, à attribuer les codes appropriés et à créer une réclamation à payer par les compagnies d’assurance. Le codage médical transforme les diagnostics, les procédures, les services médicaux et les équipements de soins de santé en codes alphanumériques médicaux universels.

La croissance de la prévalence des services de codage médical dans les hôpitaux est le principal moteur du marché du codage médical. La demande croissante de procédures de facturation standardisées est également un facteur déterminant pour le marché du codage médical. La demande croissante de services de codage, associée aux facteurs susmentionnés, constitue une opportunité pour le marché du codage médical.

Le rapport d’étude de marché sur le codage médical contient une analyse approfondie du marché et de nombreux facteurs connexes allant de la taille, de la part, de la croissance, des tendances, de la segmentation, des opportunités, des défis et des revenus du marché à l’analyse de la concurrence. Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement du codage médical en Amérique du Nord, en Chine, en Europe et en Asie du Sud-Est, au Japon ainsi que dans le monde. Le rapport de recherche présente une évaluation complète du marché et contient une tendance future, des facteurs de croissance actuels, des opinions attentives, des faits et des données de marché validées par l’industrie. L’étude de recherche fournit des estimations pour les prévisions de codage médical jusqu’en 2027.

Les segments et sous-sections du marché du codage médical sont présentés ci-dessous :

Par système de classification (International Classification of Diseases (ICD) et Healthcare Common Procedure Code System (HCPCS), Terminologie procédurale actuelle

Par composant (interne, externalisé), utilisateur final (hôpitaux, centres de diagnostic, autres)

La liste des TOP JOUEURS CLÉS dans le rapport sur le marché du codage médical est –

3M



Aviacode Inc.



Dolbey



Services de santé Maxim inc.



Services d’information sur la santé de l’ARM



Oracle Corporation



PAREXEL International Corporation



Precyse Solutions LLC



STARTEK, Verisk Analytics, Inc.



nThrive Inc



Nuances Communications

Portée du rapport :

Le rapport étudie principalement la taille, les tendances récentes et l’état de développement du marché Codage médical, ainsi que les opportunités d’investissement, la dynamique du marché (comme les facteurs moteurs, les facteurs restrictifs) et les nouvelles de l’industrie (comme les fusions, acquisitions et investissements). L’innovation et les progrès technologiques optimiseront davantage les performances du produit, le rendant plus largement utilisé dans les applications en aval. Cette étude catégorise les données mondiales de ventilation du codage médical par fabricants, région, type et application, analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et Analyse des cinq forces de Porter.

Étendue du marché du codage médical et taille du marché

Le marché du codage médical est segmenté en fonction du système de classification, du composant et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Basé sur le système de classification, le marché du codage médical est segmenté en classification internationale des maladies (CIM) et système de code de procédure commun de soins de santé (HCPCS), terminologie procédurale actuelle.

Sur la base des composants, le marché du codage médical est segmenté en interne, externalisé.

Basé sur l’utilisateur final, le marché du codage médical est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, etc.

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie , Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Sources de données et méthodologie

Les principales sources impliquent les experts de l’industrie du marché mondial Codage médical, y compris les organisations de gestion, les organisations de traitement, les fournisseurs de services d’analyse de la chaîne de valeur de l’industrie. Toutes les sources primaires ont été interrogées pour recueillir et authentifier les informations qualitatives et quantitatives et déterminer les perspectives d’avenir.

Dans le vaste processus de recherche primaire entrepris pour cette étude, les sources primaires – enquêtes postales, téléphone, enquête en ligne et en face à face ont été prises en compte pour obtenir et vérifier les aspects qualitatifs et quantitatifs de cette étude de recherche. En ce qui concerne les sources secondaires, les rapports annuels de la société, les communiqués de presse, les sites Web, la présentation aux investisseurs, les transcriptions des conférences téléphoniques, les webinaires, les revues, les régulateurs, les associations nationales des douanes et de l’industrie ont reçu une importance primordiale.

En définitive , ce rapport vous donnera une perspective sans équivoque sur chaque réalité du marché sans avoir besoin de faire allusion à un autre rapport de recherche ou à une source d’information. Notre rapport vous donnera à tous les réalités du passé, du présent et du sort éventuel du marché concerné.

Avec des tableaux et des chiffres aidant les analyses dans le monde entier, cette recherche fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de Codage médical :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché mondial du codage médical

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché mondial du codage médical.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis du codage médical mondial

Chapitre 4: Présentation de l’analyse factorielle du marché mondial du codage médical Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région 2010-2021

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché mondial du codage médical qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse du groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, Global Medical Coding Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.

