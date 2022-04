Ventes du marché des modificateurs de friction, taux de croissance pour atteindre 1 195,7 millions USD d’ici 2028

Global Le marché des modificateurs de friction devrait atteindre 1 195,7 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La demande pour les modificateurs de friction se propulse dans diverses applications car l’incorporation de ces additifs aide à réduire les mouvements de friction dans les machines et les moteurs hydrauliques à combustion. La réduction des pertes par frottement et grâce à une lubrification plus efficace, la quantité d’émissions de dioxyde de carbone peut être considérablement réduite et l’efficacité des véhicules automobiles est largement propulsée. Outre le segment automobile, les véhicules d’ingénierie et les machines industrielles font partie des secteurs les plus lucratifs de ce marché. Les modificateurs organiques devraient être très demandés en raison de leur plus grande disponibilité et de leur respect de l’environnement envers la nature.

La région Asie-Pacifique, étant le centre de fabrication mondial et la forte croissance de l’industrie automobile, devrait générer le chiffre d’affaires le plus élevé de 426,7 millions USD en 2026.

Certains des principaux acteurs du marché mondial des modificateurs de friction, notamment :

Lubrizol Corporation, Croda International PLC, Vanderbilt Chemicals, LLC, BASF SE, Chevron Corporation, FILA Group, BRB International BV, Kings Industries, Inc., Afton Chemical Corporation et LANXESS.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Les industries automobiles sont le plus grand marché pour les modificateurs de friction en raison de la commodité maximale possible. De plus, le fort potentiel du marché automobile contribue à la croissance du marché. Les applications automobiles détenaient la part de marché la plus élevée de 26,1 % en 2018 et continueraient de croître avec un taux de 4,0 % au cours de la période de prévision.

Les lubrifiants sont utilisés dans les machines industrielles et autres équipements afin de réduire les forces de frottement et d’augmenter l’efficacité de la machine. La productivité et la durée de vie des machines sont fortement corrélées et affectées si les forces de frottement sont élevées. Le segment des machines présente une part de marché considérable. La part de marché pour le même en 2026 est estimée à 15,3 %, après avoir augmenté à un TCAC de 3,6 % au cours de la période de prévision.

Les modificateurs de frottement organomolybdène (MoFM) fonctionnent comme des additifs anti-usure et réduisent efficacement le frottement limite. Les dithiocarbamates de molybdène (MoDTC) et les dithiophosphates de molybdène (MoDTP) font partie de ce segment. Ces modificateurs sont utilisés dans les huiles moteur et pour engrenages. Le segment a réalisé un chiffre d’affaires de 339,3 millions USD sur le marché en 2018 et le TCAC prévu est de 4,0% de 2019 à 2026.

Les modificateurs de friction inorganiques sont des substances non organiques comme le soufre, le phosphore et le molybdène qui se décomposent chimiquement pour former des produits capables d’absorber sur les surfaces métalliques et forment une faible résistance au cisaillement entre les films. Les composés chimiques inorganiques détenaient une part de marché de 55,6 % en 2018 et le TCAC est calculé à 2,8 % au cours de la période de prévision.

L’APAC, considérée comme le centre de fabrication mondial et l’immense croissance de l’industrie automobile, connaît une croissance avec le TCAC le plus rapide de 4,5 % tout au long de la période de prévision. La Chine, l’Inde et la Corée du Sud comptent parmi les contributeurs les plus précieux dans cette région.

L’Amérique du Nord devrait atteindre une part de marché importante de 24,9 % d’ici 2026, avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision.

Le rapport d’enquête sur le marché des modificateurs de friction évalue le marché mondial de l’industrie des modificateurs de friction et propose des estimations du marché en termes de revenus et de capacité pour la période de prévision 2021-2028 . Le rapport analyse également les principales entreprises engagées dans l’industrie ainsi que leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs plans d’expansion stratégique, la génération de revenus, la part et la taille du marché, la présence régionale et la capacité de production et de fabrication. Il offre également des détails sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres.

L’industrie des matériaux et des produits chimiques traite de la production et de la fabrication de matières premières et de produits chimiques pour chaque industrie d’utilisation finale. L’industrie chimique produit des produits chimiques industriels et des matières premières et constitue un élément crucial de l’économie de chaque pays. La croissance croissante des industries d’utilisation finale, la pénétration croissante de l’informatique des matériaux, l’avènement de l’impression 3D et l’intégration de technologies et de machines de pointe sont des facteurs clés contribuant à la croissance des revenus du marché. En outre, le nombre croissant d’approbations de produits, de lancements et d’alliances stratégiques a considérablement contribué à la croissance du marché. Le rapport offre une vaste base de données sur les développements technologiques et les avancées de produits.

Analyse du segment de marché :

Type de modificateurs Outlook Modificateurs de

friction organiques (OFM)

Modificateurs de friction organomolybdène (MoFM)

Modificateurs de friction polymère (PFM)

nanoparticules dispersées

Types de composés

organiques

inorganiques

Applications

automobile

Ingénierie

Aviation

Marine

Ferroviaire

Machines

Autres

L’analyse régionale fournit des informations sur les tendances clés et les demandes dans chaque grand pays qui peuvent affecter la croissance du marché dans la région.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

