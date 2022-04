Ventes du marché des appareils de diagnostic orthopédique, portée du produit, application, prévisions des perspectives futures d’ici 2030 | Recherche émergente

La du marché mondial des appareils de diagnostic orthopédiques a atteint 11 024,00 millions USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande mondiale d’équipements de diagnostic et de diagnostic a augmenté en raison de la prévalence croissante de troubles orthopédiques, tels que l’ostéoporose, l’arthrite, l’inconfort du coude et autres. On estime que l’arthrite touchera environ 72 millions de personnes aux États-Unis d’ici 2030, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), et par conséquent, la demande d’équipement de diagnostic orthopédique est susceptible d’augmenter aux États-Unis, ce qui en fait l’un des les marchés les plus lucratifs du monde.

Le rapport sur le marché mondial des appareils de diagnostic orthopédiques présente des informations complètes couvrant des données pertinentes pour les entreprises et les investisseurs pour la période 2022-2030. Le rapport étudie les données historiques du marché Appareils de diagnostic orthopédiques et offre des informations précieuses sur les segments et sous-segments clés, la génération de revenus, le scénario de demande et d’offre, les tendances et d’autres aspects vitaux. Le rapport propose une estimation prévisionnelle précise de l’industrie du marché des appareils de diagnostic orthopédique sur la base des récentes avancées technologiques et de la recherche. Il offre également des données précieuses pour aider les investisseurs à formuler des plans d’investissement commerciaux stratégiques et à capitaliser sur les perspectives de croissance émergentes sur le marché des appareils de diagnostic orthopédiques.

Impact Covid 19 :

Le dernier rapport est mis à jour avec l’analyse d’impact de la pandémie actuelle de COVID-19 sur le marché. La dynamique en évolution rapide du marché et le potentiel de croissance actuel et futur du marché sont couverts dans le rapport. Le rapport offre des informations cruciales sur l’évaluation initiale et future de l’impact de la crise du COVID-19 sur l’ensemble du marché. L’étude comprend également des informations importantes pertinentes pour l’industrie du marché Appareils de diagnostic orthopédiques, en particulier le scénario COVID-19 actuel. La couverture exhaustive de l’impact du COVID-19 sur l’industrie des Marché des appareils de diagnostic orthopédique est une attraction majeure du rapport. L’urgence sanitaire mondiale a assiégé l’économie mondiale, perturbant ainsi le mécanisme de fonctionnement de ce domaine d’activité particulier.

Paysage concurrentiel :

Le rapport de recherche offre des informations clés sur les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché, évaluées à l’aide des analyses des cinq forces et SWOT de Porter. Le rapport comprend la segmentation du marché des appareils de diagnostic orthopédique en fonction du type de produit, du spectre d’applications et des régions clés.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont :

GE Healthcare, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips NV, Canon Medical Systems Corporation, Hitachi, Ltd, Esaote SpA, Hologic, Inc., Planmed Oy, FUJIFILM Holdings Corporation et Stryker.

Informations précieuses sur le marché :

Le rapport met en évidence les dernières tendances observées dans le modèle de consommation de chaque segment régional.

La segmentation étendue du marché incluse dans le rapport permet de mieux comprendre les revenus et la croissance estimée des régions individuelles.

Le rapport met en lumière les scénarios de marché historiques et actuels et fournit un taux de croissance concis d’une année sur l’autre du marché mondial Appareils de diagnostic orthopédiques.

Le rapport présente en outre les tendances actuelles du marché, les avancées technologiques, la croissance des revenus et d’autres aspects affectant la croissance du marché.

Le rapport présente en outre une analyse complète des éléments clés du marché des appareils de diagnostic orthopédiques qui influencent sa croissance sur la période projetée. Ces éléments vitaux comprennent les facteurs clés, les contraintes, les opportunités, les limites, les menaces et les facteurs micro et macro-économiques.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des appareils de diagnostic orthopédiques en fonction du produit, du type, du groupe d’âge, de l’application, de l’utilisateur final et de la région Perspectives du produit (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

o Systèmes à rayons X

o Fluoroscopie

o Échographie Doppler

o Tomographie informatisée (CT Scan)

Tomodensitométrie quantitative Tomodensitométrie quantitative périphérique à haute résolution (HR-pQCT) CT en charge (WBCT)

o Imagerie par résonance magnétique (IRM)

IRM de mise en charge Autres appareils

o Autres appareils de diagnostic

Type Outlook (Revenus, millions USD ; 2019-2030)

o Autonome

o Point de

Perspectives du groupe d’âge (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

o Pédiatrie

o Adultes

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

o Arthrose

o Ostéoporose

o Prolapsus discal

o Tumeurs osseuses

o Blessures aiguës

o Traumatisme

o Autres applications

Perspectives de l’utilisateur final (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

o Hôpitaux

o radiologie

o de chirurgie ambulatoire

o Autres utilisateurs

géographiques clés présentées dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne et reste de l’Europe)

Amérique latine (Brésil et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

