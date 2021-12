Valeur marchande de l’unité de télésoins intensifs d’une valeur de 1 031,2 millions de dollars américains en 2017 à 22,5% TCAC – Impact de la pandémie de COVID-19 | Analyse globale par The Insight Partners

L’unité de soins intensifs Tel sur le marché des soins de santé était évaluée à 1 031,2 millions de dollars US en 2017 et devrait atteindre 4 884,80 millions de dollars US d’ici 2025 ; il devrait croître à un TCAC de 22,5% de 2018 à 2025.

Une unité de télé-soins intensifs (télé-USI) utilise la télémédecine dans une unité de soins intensifs (USI), qui applique la technologie pour offrir des soins aux patients gravement malades par des ressources cliniques hors site. L’utilisation de la télé-USI s’est répandue rapidement, les avantages varient considérablement et on sait peu de choses sur les caractéristiques spécifiques de la télé-USI qui offrent des avantages aux soins des patients. La croissance de l’unité de soins intensifs téléphoniques sur le marché des soins de santé est attribuée à la demande croissante de surveillance à distance des patients, aux initiatives croissantes du gouvernement en matière de télémédecine, à l’augmentation des admissions en soins intensifs et à la pénurie d’intensivistes devraient stimuler la croissance du marché au fil des ans.

The Insight Partners fournit des informations bien documentées à l’échelle de l’industrie sur le marché des unités de soins télé-intensifs. Il fournit des informations sur les aspects essentiels du marché tels que les principaux participants, les facteurs qui stimulent la croissance du marché des unités de soins télé-intensifs, une estimation précise de la taille du marché des unités de soins télé-intensifs, les tendances à venir, les changements de comportement des consommateurs, le paysage concurrentiel du marché, le marché clé fournisseurs et d’autres caractéristiques du marché pour obtenir une analyse approfondie du marché. De plus, le rapport est une compilation d’évaluations à la fois qualitatives et quantitatives par des experts de l’industrie, ainsi que des participants de l’industrie à travers la chaîne de valeur. Le rapport se concentre également sur les derniers développements susceptibles d’améliorer les performances de divers segments de marché.

Principaux fournisseurs engagés sur le marché des unités de soins télé-intensifs et traités dans ce rapport :

• InTouch Technologies, Inc.

• Soins avancés en soins intensifs

• Koninklijke Philips N.V.

• Ceiba-TeleICU

• Santé de la bannière

• TéléICUCare

• Télémédecine Eagle

• Services de télésanté Apollo

• SOC Télémed

• INTeleICU

Unité de soins intensifs sur le marché de la santé – par type

• Centralisé

• Décentralisé

• Autre (hybride)

Unité de soins intensifs sur le marché de la santé – par composant

• Matériel

o Dispositifs thérapeutiques

o Systèmes informatiques

o Lignes de communication

• Logiciel

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Unité de soins télé-intensifs. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments de marché et les régions de l’unité de soins télé-intensifs.

Les chercheurs effectuent également une analyse complète des récents changements réglementaires et de leur impact sur le paysage concurrentiel de l’industrie. La recherche évalue les progrès récents dans le paysage concurrentiel, y compris les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits, les acquisitions et les fusions, ainsi que les investissements dans le secteur pour la recherche et le développement.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique et bien d’autres. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme le gouvernement de différentes régions a déjà annoncé le verrouillage total et la fermeture temporaire des industries, le processus de production global étant affecté négativement ; ainsi, entraver le marché global des unités de soins télé-intensifs dans le monde. Ce rapport sur le « Marché des unités de soins intensifs à distance » fournit l’analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Portée de l’étude:

La recherche sur le marché Unité de soins télé-intensifs se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché des unités de soins télé-intensifs en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des unités de soins télé-intensifs.

Marché de l’unité de soins télé-intensifs: l’analyse régionale comprend:

 Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

 Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

 Le Moyen-Orient et l’Afrique (Pays du CCG et Égypte.)

Points saillants du rapport :

• Évaluation globale du marché parent

• Évolution des aspects significatifs du marché

• Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

• Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues

• Évaluation des parts de marché

• Etude de secteurs industriels de niche

• Approches tactiques des leaders du marché

• Stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

