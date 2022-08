Valeur du marché des persulfates par contours de l’industrie, croissance, tendances, analyse approfondie et perspectives jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des persulfates connaîtra un TCAC de 4,95 % pour la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 1 069,23 millions USD d’ici la fin de la période de prévision 2022-2029.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des persulfates Finoric LLC, produits chimiques fins et spécialisés Parchem, Yatai Electrochemistry Co. Ltd., Global Elastomeric Technology, VR Persulfates Pvt. Ltd., J & K Scientific Ltd, Alfa Aesar, PeroxyChem, Evonik Industries AG, Aldon Corporation, Monarch Chemicals, United Initiators, DuPont et MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC. entre autres.

Les persulfates sont utilisés à diverses fins dans diverses industries. Ils sont utilisés dans la fabrication de polymères comme oxydants, générateurs de radicaux libres et initiateurs de chaîne. Ils sont utilisés comme agent de nettoyage et agent de gravure dans l’industrie électronique. Les persulfates sont également utilisés dans les industries des cosmétiques et des soins personnels dans la formulation de produits de soin de la peau et des cheveux. D’autres applications incluent les agents de nettoyage pour l’assainissement des sols et le briseur de viscosité pour la fracturation hydraulique dans l’industrie pétrolière et gazière.

La consommation croissante de persulfates dans les industries des soins personnels et des cosmétiques aura un impact sur la croissance du marché de 2022 à 2029. Le développement et la croissance de l’industrie des polymères, une utilisation élevée dans l’industrie des polymères dans la fabrication de caoutchouc synthétique, une demande croissante de persulfates des industries de la pâte à papier, du papier et du textile, l’utilisation croissante en tant qu’initiateurs dans la production de polymères de latex, ainsi que les persulfates sont utilisés comme agents de conservation dans les aliments, devraient influencer positivement la croissance du marché.

Portée du marché mondial des persulfates et taille du marché

Le marché des persulfates est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’industrie des utilisateurs finaux. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du type, le marché des persulfates est segmenté en ammonium, sodium, potassium et magnésium

Sur la base de l’application, le marché des persulfates est segmenté en initiateur polymère, oxydation, récupération assistée de l’huile, polymère de latex, décapant, fond de trou, teinture capillaire, agent de durcissement, agent oxydant, agent de blanchiment et d’encollage et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des persulfates est segmenté en polymères, électronique, cosmétiques et soins personnels, pâte à papier, papier et textiles, assainissement des sols, traitement du pétrole et du gaz et de l’eau.

Marché des persulfates : l’analyse régionale comprend :

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (pays du CCG et Égypte.)

Indicateurs clés analysés :

Acteurs du marché et analyse des concurrents : Le rapport couvre les principaux acteurs de l’industrie, y compris le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité de production/ventes, les revenus, le prix et la marge brute et les ventes par types de produits.

Analyse du marché mondial et régional: Le rapport comprend l’état et les perspectives du marché mondial et régional. En outre, le rapport fournit des détails sur chaque région et pays couverts dans le rapport. Identifier sa production, sa consommation, ses importations et ses exportations, son volume de ventes et ses prévisions de revenus.

Analyse du marché par type de produit : Le rapport couvre la majorité des types de produits dans l’industrie des persulfates, y compris ses spécifications de produit par chaque acteur clé, le volume, les ventes en volume et en valeur (M USD).

Analyse du marché par type d’application : sur la base de l’industrie des persulfates et de ses applications, le marché est en outre sous-segmenté en plusieurs applications majeures de son industrie. Il vous fournit la taille du marché, le TCAC et les prévisions pour chaque application de l’industrie.

Tendances du marché : tendances clés du marché, notamment une concurrence accrue et des innovations continues.

Opportunités et moteurs : identifier les demandes croissantes et les nouvelles technologies

Analyse des cinq forces de Porters : Le rapport fournira l’état de la concurrence dans l’industrie en fonction de cinq forces fondamentales : la menace de nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des acheteurs, la menace de produits ou services de substitution et la rivalité existante dans l’industrie.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyser les perspectives du marché des persulfates avec les tendances récentes et l’analyse des cinq forces de Porter

Étudier les perspectives actuelles et futures du marché dans les marchés développés et émergents

Scénario de dynamique du marché des persulfates, ainsi que des opportunités de croissance du marché dans les années à venir

Analyse de la segmentation du marché des persulfates, y compris des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et non économiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Persulfates Données sur la valeur marchande (en millions USD) et le volume (en millions d’unités) pour chaque segment et sous-segment

Analyse des ventes des canaux de distribution par valeur

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché de Persulfates des principaux acteurs, ainsi que le lancement de nouveaux produits et les stratégies adoptées par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et la stratégie employée par les principaux acteurs du marché

