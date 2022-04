Valeur du marché des ingrédients halal, croissance, segments, analyse des facteurs de revenus jusqu’en 2028

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des ingrédients halal était évalué à 49,39 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 73,93 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 6,2%. La nourriture halal fait référence aux produits alimentaires qui sont préparés en suivant les lois et règlements alimentaires islamiques, qui définissent les aliments qui sont légaux ou autorisés et propres. Les consommateurs de la communauté musulmane évitent les aliments et les boissons qui sont Haram, c’est-à-dire interdits ou illégaux par leur foi islamique. La consommation de produits alimentaires augmente également en raison de l’augmentation de la population musulmane dans le monde, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

L’augmentation de la concurrence sur le marché mondial a conduit à une augmentation de l’innovation et des progrès technologiques dans le secteur pour répondre à la demande croissante des consommateurs soucieux de l’environnement. Le rapport analyse la fabrication et la consommation de produits pour donner une estimation prévisionnelle précise du marché mondial. Il offre également un aperçu panoramique du marché pour aider les parties prenantes, les fournisseurs, les investisseurs et les clients à prendre des décisions éclairées.

Des données statistiques indiquant la consommation de produits dans toutes ces topographies ont été citées dans le rapport. Ces détails consistent en outre en un résumé de base des sociétés, du profil de l’entreprise et du portefeuille de produits de l’entreprise ciblée. Le rapport analyse les informations recueillies concernant les bénéfices accumulés, les ventes, les marges brutes, les modèles de prix, les revenus et les mises à jour sur les activités de l’entreprise.

Une analyse approfondie du marché mondial est incluse dans le rapport qui couvre différents facteurs allant des données statistiques clés centrées sur la région aux facteurs macro et micro-économiques qui sont cruciaux pour l’évaluation des prévisions. L’étude offre également une analyse complète des perspectives de croissance, des brevets, des progrès technologiques et des lancements de produits sur le marché.

Le rapport offre une vue panoramique du paysage concurrentiel du marché mondial pour offrir des informations clés sur les principaux acteurs et leurs plans d’expansion commerciale. Il offre également des informations essentielles sur leur situation financière, leur position mondiale, leur portefeuille de produits, leurs revenus et leurs marges bénéficiaires brutes, ainsi que sur les développements technologiques et de recherche. Il met également en lumière les activités de fusions et acquisitions, les collaborations, les partenariats, les accords, les transactions et les lancements de produits, entre autres. L’étude de recherche déploie des méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir des informations plus approfondies sur les principaux acteurs.

Principaux participants :

Koninklijke DSM N.V. (Pays-Bas), Cargill (États-Unis), Barentz B.V. (Pays-Bas), ADM (États-Unis), Kerry (Irlande), DowDupont (États-Unis), Solvay S.A. (Belgique), BASF (Allemagne), Symrise (Allemagne), Ashland (États-Unis), Purecircle Limited (Malaisie) et Halagel (Malaisie).

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Le marché des ingrédients halal croît à un TCAC de 3% dans la région du Moyen-Orient en raison de l’afflux accru de migrants et de l’augmentation des réglementations pour une utilisation stricte des aliments halal. La région a également connu plus d’innovation de produits et de financement pour la promotion de ces aliments.

Le segment des arômes a dominé les ingrédients dans l’industrie F & B en raison de l’augmentation du nombre d’agences de certification. Ainsi, les produits alimentaires certifiés halal ou casher devraient avoir leurs matières premières constitutives, leurs ingrédients d’auxiliaire technologique, leurs produits chimiques de transformation et d’assainissement, leurs matériaux d’emballage, etc. qui répondent aux exigences alimentaires religieuses.

Des pays comme l’Australie jouent également un rôle important sur le marché alimentaire. L’Australie, avec une population musulmane locale d’environ un demi-million d’habitants, est devenue un leader mondial dans la transformation et la fabrication de viande halal et de produits carnés. Le continent est un fournisseur de bœuf et d’agneau de confiance de longue date pour plus de 100 pays dans le monde, y compris le Moyen-Orient.

L’Australie a l’un des programmes halal les plus stricts au monde. Le programme certifié du gouvernement australien (AGAHP) a été entrepris en collaboration avec la Division de l’agriculture et des ressources en eau du gouvernement australien et les organisations islamiques australiennes. Collectivement, ils appliquent les meilleures pratiques des directives de production, qui ont contribué à la reconnaissance mondiale que le programme halal de l’Australie est l’un des systèmes les plus méticuleusement mis en œuvre au monde.

Segments de marché :

Type d’ingrédient (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Ingrédient pour l’industrie F & B Saveurs Hydrocolloïdes Féculents Édulcorant Acidulants Émulsifiants Enzymes Couleurs Protéine Antioxydants Conservateurs Autrui

Ingrédient pour l’industrie pharmaceutique Ingrédients pharmaceutiques actifs Excipients

Ingrédient pour l’industrie cosmétique Additifs de spécialité Actifs Autrui



Application (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Aliments et boissons Produits alimentaires prêts-à-servir Produits de boulangerie Produits de boissons Produits de viande et de volaille Produits de confiserie Autrui

Cosmétique Soins de la peau Soins capillaires Maquillage Parfum Autrui

Produits pharmaceutiques

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD; 2018-2028)

Amérique du Nord Les États-Unis Canada

Europe Allemagne France ROYAUME-UNI Espagne Italie Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique Latine Brésil



Raisons d’acheter ce rapport:

Ce rapport fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique concurrentielle

Il fournit une perspective prospective sur différents facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché

Il fournit une prévision sur six ans évaluée sur la base de la croissance prévue du marché

Il aide à comprendre les segments de produits clés et leur avenir

Il fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous permet de garder une longueur d’avance sur vos concurrents

Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en ayant une vision complète du marché et en effectuant une analyse approfondie des segments de marché

Analyse PEST du marché dans les cinq principales régions.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

