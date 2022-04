Valeur du marché des contrôleurs d’irrigation, croissance, segments, analyse des facteurs de revenus jusqu’en 2028

La taille du marché mondial des contrôleurs d’irrigation devrait atteindre 3 043,8 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 14,7% au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante de meilleurs terrains de sport et l’utilisation croissante de contrôleurs d’irrigation pour les paysages intérieurs et extérieurs sont des facteurs clés de la croissance des revenus du marché. Les contrôleurs d’irrigation sont très importants pour utiliser un grand volume d’eau au bon moment pour produire un rendement agricole maximal et des niveaux élevés d’efficacité de l’eau et des produits chimiques.

La pandémie de COVID-19 a fait des ravages dans l’économie mondiale. Pour contenir le virus, plusieurs pays ont adopté des confinements stricts, entraînant la suspension de l’activité agricole et la perturbation de l’approvisionnement en matériel agricole. En raison d’un manque d’équipement et de plusieurs chocs affectant la prestation de services, tels que les limites économiques, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues aux restrictions de voyage et les pénuries de main-d’œuvre, la chaîne d’approvisionnement agricole a été gravement touchée.

Le rapport offre une vue panoramique du paysage concurrentiel du marché mondial pour offrir des informations clés sur les principaux acteurs et leurs plans d’expansion commerciale. Il offre également des informations essentielles sur leur situation financière, leur position mondiale, leur portefeuille de produits, leurs revenus et leurs marges bénéficiaires brutes, ainsi que sur les développements technologiques et de recherche. Il met également en lumière les activités de fusions et acquisitions, les collaborations, les partenariats, les accords, les transactions et les lancements de produits, entre autres. L’étude de recherche déploie des méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir des informations plus approfondies sur les principaux acteurs.

Demander un exemple de rapport de recherche @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/4835

Acteurs clés opérant dans l’industrie :

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché sont Valmont Industries, Inc., Lindsay Corporation, Hunter Industries, Rain Bird Corporation, The Toro Company, Nelson Irrigation Corporation, HydroPoint Data Systems, Orbit Irrigation Products, Inc, Holman Industries et NaanDanJain Irrigation Ltd.

Les rapports évaluent les aspects cruciaux du marché tels que la génération de revenus, le ratio de la demande et de l’offre, la dynamique du marché, la valeur et la part du marché, le TCAC, la volatilité des prix, la part de marché, l’importation / exportation, la production et les modèles de consommation, entre autres. Le rapport déploie également des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ainsi que l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement.

La demande croissante de nourriture à travers le monde a accru la nécessité de mieux gérer et cultiver des cultures importantes. L’application croissante de l’imagerie satellitaire, de la technologie des drones et de l’agriculture de précision a encore amélioré les pratiques agricoles, augmentant ainsi les bénéfices et les revenus. L’incidence croissante des conditions météorologiques imprévisibles et des climats extrêmes a encore accru le besoin de meilleures pratiques et technologies de gestion de l’eau. En outre, l’intégration de l’IoT et de l’analyse de données a encore accéléré l’adoption de la technologie d’agriculture intelligente et devrait contribuer de manière significative à la croissance des revenus du marché.

Voici quelques faits saillants du rapport :

Le segment basé sur les conditions météorologiques a représenté la plus grande part des revenus en 2020, en raison de son utilisation généralisée dans l’irrigation des terrains de golf, l’aménagement paysager urbain et d’autres activités personnelles telles que la pépinière et le jardinage. Le système d’irrigation météorologique, également connu sous le nom de contrôleur intelligent ou ET, ne fournit de l’eau que sur des zones spécifiques en petites quantités après s’être automatiquement modifié en fonction de la météo locale.

Le segment des contrôleurs intelligents devrait représenter une part importante des revenus sur le marché mondial des contrôleurs d’irrigation au cours de la période de prévision. Les contrôleurs intelligents aident à réduire le gaspillage d’eau et permettent de réinvestir dans de nouvelles et meilleures technologies d’irrigation, assurant ainsi la durabilité à long terme et une irrigation responsable.

Le segment de l’irrigation par aspersion devrait enregistrer un taux de croissance rapide des revenus au cours de la période de prévision. Les contrôleurs d’irrigation par aspersion sont utilisés pour contrôler l’irrigation des herbes et du gazon dans les jardins, les pelouses, les sports et les terrains de golf alors que l’urbanisation, l’industrialisation et la population continuent d’augmenter et de s’étendre. Les régulateurs d’irrigation par aspersion aident au déplacement de l’eau sur de longues distances, réduisant ainsi la consommation d’eau.

Le segment de l’agriculture devrait croître au TCAC des revenus le plus élevé au cours de la période de prévision. Les contrôleurs d’irrigation intelligents sont de plus en plus utilisés dans les applications agricoles telles que les champs ouverts et les serres pour améliorer la qualité des cultures et économiser l’utilisation de l’eau. En outre, les initiatives gouvernementales concernant la conservation de l’eau, ainsi que la réduction du coût des contrôleurs d’irrigation intelligents, devraient améliorer la demande des agriculteurs pour le système.

Le marché nord-américain représentait une part importante des revenus sur le marché mondial des contrôleurs d’irrigation en 2020. L’utilisation généralisée de contrôleurs d’irrigation intelligents dans les grandes fermes commerciales, les terrains de golf et l’aménagement paysager résidentiel aux États-Unis est l’un des éléments clés alimentant la croissance des revenus du marché.

Obtenez une copie personnalisée du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/4835

Segmentation du marché :

Type Outlook (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Basé sur la météo

Basé sur des capteurs

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Contrôleurs intelligents

Minuteries d’appui

Contrôleurs de base

Perspectives du type d’irrigation (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Irrigation par aspersion

Irrigation goutte à goutte

Perspectives du type d’installation (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Modulaire

Fixe

Perspectives du type de contrôle (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Alimenté en courant alternatif

Piles

Contrôleur Wi-Fi

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Agriculture

Non agricole

Commandez ce rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-pricing/4835

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Amérique du Nord États-Unis Canada Mexique

Europe Allemagne ROYAUME-UNI France Italie Espagne Suède BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique Latine Brésil Reste de LATAM

MEA Arabie Saoudite EAU Afrique du Sud Israël Reste de la MEA



Voir le rapport complet @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/irrigation-controllers-market

Objectif des études :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché mondial des contrôleurs d’irrigation.

Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché des contrôleurs d’irrigation en fonction de divers facteurs: analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse des forces Porte five, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché en ce qui concerne quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et reste du monde.

Fournir une analyse du marché au niveau du pays en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Fournir une analyse du marché au niveau national pour le segment par application, type de produit et sous-segments.

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, analyser de manière exhaustive leurs compétences de base et dessiner un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et le développement sur le marché mondial des contrôleurs d’irrigation.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Parcourez d’autres rapports de différentes publications :

Marché des graines de lin

Marché des marqueurs lavables

Marché des ingrédients de fromage

Marché de l’extrait de racine de kava

Marché des films agricoles

À propos des rapports et des données :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, dans tous les secteurs et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant une recherche pertinente et factuelle dans de nombreux secteurs, notamment les soins de santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Rapports et données dispose d’une solide base d’analystes expérimentés issus de divers domaines d’expertise.

Contactez-nous:

Jean-Édouard

Responsable du développement des affaires

Rapports et | de données Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Blogue : https://www.reportsanddata.com/blogs