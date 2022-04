Valeur du marché des aimants en céramique, analyse de la taille pour atteindre 14,46 milliards USD d’ici 2028

mondial des aimants en céramique devrait atteindre 14,46 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les aimants en céramique sont un substitut peu coûteux aux aimants métalliques. Ces aimants en raison de leur propriété de résistance à la corrosion et à la démagnétisation et de leur faible coût de production sont utilisés dans diverses applications. Les aimants en céramique contribuent à environ 75 %, en poids, de la demande mondiale d’aimants permanents.

Le faible coût de production et la disponibilité abondante devraient propulser la demande du marché au cours de la période de prévision. Les aimants en céramique sont les moins chers par rapport aux aimants alnico et aux terres rares et trouvent donc des applications dans une variété de produits. Ces types d’aimants ont une température de service inférieure à celle de l’alnico, mais supérieure à celle des métaux de terres rares, et un produit énergétique inférieur à celui des aimants alnico et des terres rares.

Les aimants en céramique ont une force coercitive intrinsèque élevée et sont disponibles dans des formes simples telles que bloc, anneau et tige, entre autres formes. Ce type d’aimant fournit une coercivité substantielle dans des applications telles que les moteurs électriques, les générateurs, les alternateurs, les disques durs et les servomoteurs. Ils ont révolutionné les domaines du stockage de l’énergie et de la production d’électricité. Les aimants en céramique aident à augmenter l’efficacité des moteurs de générateur, des moteurs d’entraînement et des servomoteurs, et entraînent ainsi des économies d’énergie notables.

Les aimants de réfrigérateur, les systèmes de sécurité, les aimants en pot, les haut-parleurs, les grandes plaques magnétiques pour éliminer les contaminations des lignes de traitement, les moteurs, les générateurs, les instruments médicaux et les interrupteurs et relais sont quelques-unes des applications typiques des aimants en céramique.

Les aimants fabriqués à partir d’éléments de terres rares comme le néodyme et le samarium-cobalt gagnent en popularité dans les applications où une coercivité élevée est d’une importance primordiale, ce qui donne une concurrence féroce aux aimants en céramique et, par conséquent, peut créer des obstacles à la croissance du marché au cours de la période de prévision. .

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur les aimants en céramique sont :

Arnold Magnetic Technologies, Neo Magnequench, Alliance LLC, Hitachi Metals Ltd., Samwha Electronics, DMEGC, TDK Corporation, Ferroxcube, JPMF Guangdong Co. Ltd. et Hangzhou Permanent Magnet Group, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Les aimants de qualité anisotrope devraient croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. L’anisotropie magnétique est la caractéristique qui donne une direction spécifiée sur le spin d’un système, qui peut ne pas être alignée avec l’application d’un champ magnétique externe. Lors de la production de tels aimants, le matériau est pressé dans un champ électromagnétique à la suite duquel le matériau s’adapte idéalement.

Les aimants céramiques anisotropes sont plus puissants que les aimants isotropes, avec leur magnétisation dans la direction préférée tout en étant plus chers que les aimants isotropes.

Les aimants en céramique dure détenaient la plus grande part de marché en 2020 et devraient maintenir leur leadership sur le marché avec un taux de croissance de 6,5 % au cours de la période de prévision.

L’industrie électrique et électronique détenait une part de marché importante en 2020 et devrait croître à un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision, en raison de l’utilisation intensive des aimants en céramique dans l’ABS, des actionneurs (gonfleurs d’airbag) et des dispositifs de coupure de carburant.

Le marché de la région Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché en 2020 et devrait avoir un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision, attribué à la demande croissante d’aimants en céramique par l’industrie automobile et électronique. Des pays comme la Chine et le Japon devraient observer une forte croissance de la demande du marché au cours de la période de prévision. La Chine est à la fois le plus grand producteur et consommateur du marché.

Le rapport fournit également un aperçu du coût de fabrication, y compris les matières premières en amont, le processus de production global et l’analyse de la chaîne industrielle. Le rapport d’étude de marché mondial sur les aimants en céramique fournit un bref aperçu du paysage concurrentiel et des principaux développements, politiques, coûts de fabrication et processus. Il couvre également l’analyse des alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords d’entreprise et les partenariats, entre autres.

L’industrie des produits chimiques et des matériaux a connu une croissance significative des revenus au cours des dernières années en raison de la demande croissante de produits chimiques, de matières premières, de produits de consommation tels que les parfums, les savons et les détergents, et de plastiques de diverses industries d’utilisation finale. Les produits chimiques et les matériaux sont largement utilisés dans divers biens de consommation et différents secteurs tels que l’agriculture, la construction et le raffinage du pétrole, entre autres. Les polymères occupent la plus grande part des revenus de l’industrie chimique mondiale en raison de la demande croissante de l’industrie de l’emballage, des marqueurs de construction et de l’ameublement, entre autres. La disponibilité croissante de matières premières à des coûts abordables, la baisse des coûts de main-d’œuvre et d’énergie et la croissance économique rapide dans les régions en développement sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus de l’industrie des produits chimiques et des matériaux et la tendance devrait se poursuivre.

Segmentation du marché des aimants en céramique basée sur les types :

céramique souple Aimants

céramique dure

Segmentation du marché des aimants en céramique basée sur l’application :

Automobile

Électricité et électronique

industrielle

Énergie

Aérospatiale

Médical

Autres

Les principales régions étudiées dans le rapport comprennent :

l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

