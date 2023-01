Valeur CAGR du marché Emballage de fromage, part de l’industrie, analyse de la croissance mondiale, estimation de la taille, dernières tendances, opportunités de croissance et prévisions

‘ Marché mondial de l’emballage du fromage ‘le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché sur les emballages de fromage présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur travaille en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur l’emballage de fromage. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport Emballage de fromage aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple,

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’emballage du fromage était évalué à 3,41 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 5,26 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,57 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production , l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Définition du marché

L’emballage du fromage agit comme une barrière pour le transfert des arômes, de l’humidité et de l’oxygène tout en emprisonnant la fraîcheur. Les différents types de fromage disponibles sur le marché, tels que le fromage bleu, le fromage aromatisé, le fromage naturel, le fromage à pâte molle, le fromage à pâte semi-ferme et autres, répondent aux besoins de différents types d’emballages. Les produits pour l’emballage du fromage comprennent également des couvercles, des feuilles, des boîtes, des feuilles, des emballages, des conteneurs et d’autres types. Les matériaux d’emballage comprennent normalement l’aluminium, le plastique, le papier et le verre.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Format d’emballage (Boîtes, Gobelets, Sachets, Barquettes et Flow Wraps, Contenants, Couvercles et Feuilles, Autres), Type de fromage (Fromage naturel, Fromage en poudre, Fromage fondu), Matériau (Plastique, Papier, Aluminium, Verre), Canal de distribution ( E-Commerce, Commerces de détail, Commerces de proximité, Hypermarchés/Supermarchés, Autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Amcor plc (Suisse), SKOPOS SA (Grèce), WINPAK LTD. (Canada), Constantia Flexibles (Autriche), Berry global Inc. (États-Unis), Mondi (Royaume-Uni), Sonoco Products Company (États-Unis), SCHUR FLEXIBLES GROUP (États-Unis), Sealed Air (États-Unis), Stora Enso (Finlande), Kendall Packaging Corporation (États-Unis), ProAmpac (États-Unis), Fonterra Co-operative Group Limited (Nouvelle-Zélande), FrieslandCampina (Pays-Bas), Arla Foods amba (Danemark), SAVENCIA SA (France), BEL SA (France), Britannia Industries (Inde ), Saputo inc., (Canada) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits

Hausse des collaborations stratégiques

Dynamique du marché de l’emballage du fromage

Conducteurs

Demande croissante d’emballages en sachets

La préférence croissante des consommateurs pour les sachets plats flexibles ou les sachets debout en raison de leur commodité de stockage et d’utilisation faciles sont des facteurs majeurs qui contribuent à la croissance des revenus du marché de l’emballage du fromage. L’intégration de la fermeture à glissière permet aux utilisateurs de fermer et d’ouvrir l’emballage plusieurs fois de manière sûre et pratique pour consommer le produit progressivement, ce qui augmente sa durée de vie.

Consommation croissante de fromage

Le marché de l’emballage du fromage devrait être stimulé par la consommation croissante de produits fromagers. Selon l’International Dairy Foods Association, la consommation de produits laitiers par habitant dans tous les produits augmente chaque année, avec une hausse de 6,5 % en 2019 au cours des cinq dernières années et de 10,5 % au cours des 15 dernières années. La consommation domestique de fromage par habitant a augmenté de 19,5 % au cours de la dernière décennie. La consommation croissante de fromage devrait créer la demande pour le marché de l’emballage du fromage au cours de la période de prévision.

Demande croissante d’emballages durables et respectueux de l’environnement

Les préoccupations croissantes concernant l’utilisation de matériaux d’emballage non recyclables amènent les grandes entreprises à se concentrer sur le développement de systèmes d’ emballage biodégradables et de matériaux biosourcés pour le fromage qui conservent également leur intégrité et leur structure. L’attention croissante portée aux emballages écologiques et durables et l’augmentation des investissements pour accélérer les activités de recherche et développement (R&D) afin de développer des emballages intelligents sont des facteurs majeurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché de l’emballage du fromage.

Opportunités

Accroître l’avancement

L’emballage du fromage empêche l’entrée d’oxygène et d’humidité. Grâce à l’utilisation d’une technologie d’emballage avancée, la durée de conservation du fromage peut être augmentée de manière significative. De plus, les progrès croissants de l’emballage sous vide du fromage pour protéger l’intégrité du produit et être attrayant visuellement sont le principal facteur qui peut ouvrir de nouvelles voies pour l’industrie de l’emballage et créer des opportunités bénéfiques pour les principaux acteurs du marché.

De plus, l’émergence de nouveaux marchés et l’augmentation des collaborations stratégiques agiront également comme moteurs du marché et augmenteront encore les opportunités précieuses pour le taux de croissance du marché.

Contraintes/ Défis

Préoccupation environnementale

Le manque d’infrastructures appropriées et la mauvaise conception des produits ont un impact négatif sur l’environnement en raison de l’élimination inappropriée des déchets plastiques qui entraîne l’émission de gaz à effet de serre. Ainsi, les préoccupations environnementales croissantes concernant l’utilisation de matériaux non biodégradables dans les emballages de fromage sont un facteur majeur qui peut entraver la croissance du marché dans une certaine mesure au cours de la période de prévision.

Les effets croissants du plastique et d’autres matériaux d’emballage non biodégradables entraveront probablement la croissance du marché de l’emballage du fromage au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché de l’emballage de fromage fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’emballage du fromage, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

Le 1er février 2022, Ornua Foods a déclaré qu’elle transformait son fromage râpé Pilgrims Choice en un emballage entièrement recyclable et respectueux de l’environnement, ce qui contribuerait à une économie de 15 % de matériaux et à une réduction de 48 % de l’empreinte carbone.

Le 15 juillet 2021, Ulma, qui est une entreprise espagnole d’emballage, a annoncé l’ajout d’une nouvelle machine d’emballage flow pack à son portefeuille avec film rétractable et scellage latéral spécialement conçue pour emballer des portions de fromage dans des emballages sous atmosphère modifiée pour la vente directe aux consommateurs.

Le 1er décembre 2021, Saputo Dairy UK a annoncé son partenariat avec Wipak UK pour réduire l’utilisation de plastique vierge dans les emballages de fromage. Dans le cadre de ce partenariat, l’entreprise a remplacé 33 % du plastique vierge par des matériaux recyclés post-consommation (PCR) dans toute une gamme d’emballages de fromage en bloc. Les packs PCR seront annoncés dans les magasins Marks and Spencer.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des emballages de fromage:

Amcor SA (Suisse)

SKOPOS SA (Grèce)

WINPAK LTD. (Canada)

Constantia Flexibles (Autriche)

Berry Global Inc. (États-Unis)

Mondi (Royaume-Uni)

Sonoco Products Company (États-Unis)

SCHUR FLEXIBLES GROUP (ÉTATS-UNIS)

Air scellé (États-Unis)

Stora Enso (Finlande)

Kendall Packaging Corporation (États-Unis)

ProAmpac (États-Unis)

Fonterra Co-operative Group Limited (Nouvelle-Zélande)

FrieslandCampina (Pays-Bas)

Arla Foods amba (Danemark)

SAVENCIA SA (France)

BEL SA (France)

Britannia Industries (Inde)

Saputo inc., (Canada)

Segmentation du marché :

Le marché de l’emballage du fromage est segmenté en fonction du format d’emballage, du type de fromage, du matériau et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Format d’emballage

Des boites

Tasses

Pochettes

Barquettes et Flow Wraps

Conteneurs

Couvercles et feuille

Autres

Type de fromage

Fromage Naturel

Fromage en poudre

Fromage fondu

Matériel

Plastique

Papier

Aluminium

Un verre

Canal de distribution

Commerce électronique

Les magasins de détail

Les magasins se rencontreront

Hypermarchés / Supermarchés

Autres

Analyse / aperçus régionaux du marché de l’emballage de fromage

Le marché de l’emballage du fromage est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, format d’emballage, type de fromage, matériau et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des emballages de fromage sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Europe domine le marché de l’emballage du fromage en termes de revenus au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante d’emballages de fromage dans cette région. La région Europe est en tête du marché de l’emballage du fromage en raison des utilisations croissantes de la bonne solution d’emballage pour augmenter la durée de conservation du fromage dans cette région.

Au cours de la période estimée, l’Asie-Pacifique devrait être la région qui se développe le plus rapidement en raison des niveaux croissants d’investissement pour le développement de l’industrie de l’emballage dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Emballage de fromage?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de Emballage de fromage?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

– Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Fromage Emballage?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Emballage de fromage?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Emballage de fromage auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Emballage de fromage?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

