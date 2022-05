Uveitis Therapeutics Taille du marché, part, tendance à la hausse de la demande, tendances et industrie en croissance 2021 à 2030

Le marché de l’uvéite thérapeutique atteindra 0.79 milliard USD d’ici 2027. Le marché de l’uvéite thérapeutique est évalué à environ 0.53 milliard USD en 2020 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 5.8 % sur la période de prévision 2021-2027.

Le traitement de l’uvéite est utilisé pour guérir la couche intermédiaire de tissus dans l’uvée du mur oculaire. Divers types de médicaments sont utilisés dans le traitement de l’uvéite, tels que les agents cycloplégiques, les anti-inflammatoires, les antimicrobiens, l’immunothérapie et les thérapies ciblées, et d’autres sont utilisés dans le traitement de l’uvéite. La croissance du marché est tirée par des facteurs clés tels que la sensibilisation accrue de la population de patients adoptant des thérapies avancées et l’augmentation des efforts de R&D pour la découverte de nouveaux médicaments. Par exemple, EyePoint Pharmaceuticals, Inc. a reçu l’autorisation de la FDA pour YUTIQ, un implant utilisé pour traiter l’uvéite non infectieuse dans le segment postérieur de l’œil, en 2018. De plus, avec l’augmentation des cas de maladies infectieuses, la prévalence des uvéites d’étiologies infectieuses est également en hausse. La majorité des cas surviennent dans les pays sous-développés. Selon le Indian Journal of Inflammation Research, les infections causent environ la moitié de tous les cas d’uvéite en Inde. Les étiologies infectieuses sont également une cause majeure d’inflammation oculaire dans les pays en développement. Cependant, les prix élevés des médicaments et les effets secondaires des médicaments peuvent entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2027.

L’Amérique du Nord domine la croissance du marché du traitement de l’uvéite, en raison de l’approbation précoce des médicaments en développement par rapport à d’autres régions. La prévalence croissante de l’uvéite et des maladies associées, la croissance de la population gériatrique et l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement par les fabricants de médicaments pour créer de nouvelles thérapies telles que les corticostéroïdes contribuent tous à la croissance du marché régional.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont:

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Eyepoint Pharmaceuticals Inc.

Novartis AG

Bausch Health Inc.

AbbVie Inc.

Eyegate Pharmaceuticals, Inc.

Alimera Science Inc.

Santen Pharmaceuticals

Clearside Biomedical inc.

Bausch & Lomb Incorporé

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par traitement :

Corticostéroïdes

Antibiotiques

Antiviraux Analgésiques

antifongiques Autres Par maladie : Uvéite antérieure Uvéite postérieure Uvéite intermédiaire Panuvéite Par région : Amérique du Nord États -Unis Canada Europe Royaume-Uni Allemagne France Espagne Italie ROE









Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

RoAPAC

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2018, 2019

Année de référence – 2020

Période de prévision – 2021 à 2027.

Public cible du marché mondial de la thérapeutique de l’uvéite dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

