Utilisation croissante du miel de Manuka dans l’industrie médicale pour accélérer la croissance du marché du miel de Manuka

Selon notre dernière étude de marché sur » Prévisions du marché du miel de Manuka jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – Nature (biologique, conventionnelle); Type (UMF 5+/MGO 83 mg/kg (ppm), UMF 10+/MGO 263 mg/kg (ppm), UMF 15+/MGO 514 mg/kg (ppm), UMF 20+/MGO 829 mg/kg (ppm)); et canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, magasins en ligne, autres) », le marché était évalué à 741,69 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 1 238,15 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 5,9 % de 2020 à 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs ainsi que leurs développements sur le marché.

Obtenez des exemples exclusifs de pages du marché du miel de Manuka sur

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00020682/

Le miel de Manuka est un miel monofloral produit à partir du nectar de l’arbre de manuka, Leptospermum. Il a des propriétés antivirales, anti-inflammatoires et antioxydantes. De plus, il est traditionnellement utilisé pour la cicatrisation des plaies, le soulagement des maux de gorge, la prévention des caries dentaires et l’amélioration des problèmes digestifs. De plus, la demande croissante d’aliments à base de plantes offre une énorme opportunité de marché pour les principaux acteurs opérant sur le marché du miel de manuka. Cependant, la demande croissante d’aliments frais devrait stimuler la croissance globale du marché du miel de Manuka au cours de la période de prévision.

Des chercheurs et des pharmaciens du monde entier s’efforcent de découvrir le potentiel du miel de manuka dans les formulations pharmaceutiques en raison des fonctionnalités améliorées et de l’applicabilité du miel de manuka. L’importance des produits biologiques a été comprise à la suite de problèmes de santé alarmants associés à une prise de conscience croissante des certifications biologiques et à une préférence pour les produits de haute qualité. Les propriétés antibactériennes du miel de manuka en font un composant parfait pour les médicaments. De plus, il est utilisé comme onguent naturel pour toutes sortes de blessures et a été reconnu comme un combattant incontournable des virus à une époque de résistance aux antibiotiques traditionnels. Les médicaments à base de miel de Manuka sont disponibles sous forme de tubes, de comprimés, de gélules, de gels mous et de bonbons gélifiés, entre autres. Ces médicaments peuvent traiter divers problèmes de santé, comme la prévention de l’acné, des sinus, des maux de gorge et le traitement d’un large éventail de plaies chirurgicales et chroniques. Parmi les autres avantages du miel de manuka, citons l’élimination des infections, l’élimination des imperfections de la peau, la guérison des coupures et des égratignures, le soulagement des maux d’estomac, la stimulation du système immunitaire, l’apport d’énergie et l’amélioration de la digestion. Le miel de manuka est peut-être le produit de qualité médicale le plus stimulant utilisé dans les hôpitaux pour soigner les infections cutanées et cicatriser les plaies, principalement celles qui ne répondent pas aux traitements standard tels que les bactéries résistantes aux antibiotiques. La résistance croissante aux antibiotiques est actuellement l’un des problèmes de santé humaine les plus répandus dans le monde. L’évolution du mode de vie des consommateurs, l’augmentation des problèmes de santé, l’augmentation des coûts des soins de santé et la préférence croissante pour un mode de vie actif et en forme sont les principaux facteurs qui stimulent la demande de miel de manuka.

Marché du miel de Manuka : paysage concurrentiel et développements clés

Les acteurs opérant sur le marché du miel de manuka comprennent Arataki Honey, Capilano Honey Ltd., COMVITA, Kirksbees Honey, Manuka Health, Midland Holdings et Oha Honey. Les entreprises clés mettent en œuvre les fusions et acquisitions, ainsi que les stratégies de recherche et développement pour élargir la clientèle et gagner une part importante du marché mondial, ce qui leur permet également de maintenir leur marque à l’échelle mondiale.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du miel de Manuka

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur diverses industries en raison des fermetures, des interdictions de voyager, de la fermeture d’unités de fabrication et des pénuries d’approvisionnement. L’industrie alimentaire et des boissons a été confrontée à des difficultés opérationnelles causées par la perturbation des chaînes d’approvisionnement, la pénurie de main-d’œuvre et la pénurie de matières premières. De plus, les prix du miel de Manuka ont considérablement baissé en raison d’une baisse de la demande de diverses industries, telles que l’alimentation et les boissons et les soins personnels. Ce facteur a également affecté la rentabilité des acteurs du marché et des agriculteurs engagés dans la culture du miel de Manuka. Ainsi, la pandémie de COVID-19 a considérablement affecté la croissance du marché mondial du miel de manuka. Cependant, alors que les gouvernements de divers pays assouplissaient les restrictions et augmentaient les taux de vaccination, l’industrie alimentaire et des boissons se remet de ses pertes. La demande de miel de Manuka devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Parlez à l’analyste pour plus de détails : https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00020682

Saisissez les informations

Sur la base du type, le marché du miel de manuka a été segmenté en UMF 5+/MGO 83 mg/kg (ppm), UMF 10+/MGO 263 mg/kg (ppm), UMF 15+/MGO 514 mg/kg (ppm) , et UMF 20+/MGO 829 mg/kg (ppm). Le segment UMF 15+/MGO 514 mg/kg (ppm) représentait une part de marché plus importante en 2019, et le segment UMF 20+/MGO 829 mg/kg (ppm) devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. Le miel de manuka UMF 15+/MGO 514 mg/kg (ppm) contient un minimum de 514 mg/kg de MGO (méthylglyoxal). C’est un miel de manuka pur premium qui offre une efficacité haut de gamme. Le niveau élevé d’UMF de concentration de manuka donne au miel de manuka UMF 15+/MGO 514 mg/kg (ppm) une saveur herbacée et une couleur foncée. Les fabricants proposent du miel de manuka UMF 15+/MGO 514 mg/kg (ppm), entièrement non pasteurisé et sans OGM. De plus, ils évitent un traitement thermique excessif, ce qui peut endommager les niveaux d’UMF et la qualité du miel. La disponibilité de miel de manuka non pasteurisé et non OGM UMF 15+/MGO 514 mg/kg (ppm) sans additifs ni conservateurs augmente la popularité du miel de manuka UMF 15+/MGO 514 mg/kg (ppm) parmi les consommateurs, entraînant ainsi la croissance du segment.

Informations sur les canaux de distribution

Sur la base du canal de distribution, le marché du miel de manuka a été segmenté en supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, magasins en ligne et autres. Le segment des supermarchés/hypermarchés représentait la plus grande part de marché en 2019, et le segment en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. Les ventes de miel de manuka dans les supermarchés/hypermarchés augmentent en raison de la fréquentation croissante de ces lieux, en particulier de la part des acheteurs de la classe moyenne. La fréquentation élevée des supermarchés/hypermarchés permet aux fabricants de cibler facilement leur clientèle. En outre, la grande disponibilité de produits à base de miel de manuka de différentes marques a encouragé les clients à acheter des miels de manuka dans les supermarchés/hypermarchés.

Commandez une copie du rapport de recherche 2020-2028 sur les parts de marché, les stratégies et les prévisions du miel de Manuka sur https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00020682/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876