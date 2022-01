Croissance du marché des services pétroliers et gaziers en amont entre 2021 et 2028 : principaux acteurs clés Petrofac Limited, Saipem S.p.A., Schlumberger Limited, TechnipFMC plc, Transocean Ltd., Weatherford et autres

L’« Analyse du marché mondial des services pétroliers et gaziers en amont jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie chimique et des matériaux avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des services pétroliers et gaziers en amont avec une segmentation détaillée du marché par service, type de puits et géographie. Le marché mondial des services pétroliers et gaziers en amont devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des services pétroliers et gaziers en amont et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Le rapport comprend également les profils des principales sociétés de services pétroliers et gaziers en amont ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des trois dernières années, les développements clés au cours des cinq dernières années.

Principaux acteurs clés : Baker Hughes (GE), China Oilfield Services (CNOOC), Fluor Corporation, Halliburton Company, Petrofac Limited, Saipem S.p.A., Schlumberger Limited, TechnipFMC plc, Transocean Ltd., Weatherford

Le marché des services pétroliers et gaziers en amont devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses mondiales d’exploration et de production (E&P) couplée à la production de gaz de schiste. Cependant, la fluctuation des prix du pétrole brut et l’attention croissante portée aux énergies renouvelables peuvent entraver la croissance du marché des services pétroliers et gaziers en amont. Néanmoins, les nouvelles découvertes de champs pétrolifères sont susceptibles d’offrir des opportunités de croissance substantielles pour le marché des services pétroliers et gaziers en amont au cours de la période de prévision.

Les services pétroliers et gaziers comprennent l’exploration et la production de pétrole et de gaz pour augmenter l’efficacité ainsi que la durée de vie de la production des projets pour les opérations en amont, à mi-chemin et en aval. Les sociétés de services pétroliers et gaziers en amont fournissent des services d’inspection, de déclassement, d’échantillonnage, de SURF et d’autres services connexes aux sociétés pétrolières et gazières. En outre, les entreprises adoptent de plus en plus des technologies de pointe pour renforcer leur position sur le marché mondial.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des services pétroliers et gaziers en amont en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2020 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché des services pétroliers et gaziers en amont de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Table des matières:

introduction

Points clés à retenir

Méthodologie de recherche

Paysage du marché des services pétroliers et gaziers en amont

Marché des services pétroliers et gaziers en amont – Dynamique clé du marché

Marché des services pétroliers et gaziers en amont – Analyse du marché mondial

Marché des services pétroliers et gaziers en amont – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Segmentation

Chiffre d’affaires et prévisions du marché des services pétroliers et gaziers en amont jusqu’en 2028 – Analyse géographique

Paysage de l’industrie

Marché des services pétroliers et gaziers en amont, profils d’entreprises clés

appendice

