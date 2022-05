Unité de traitement de la vision Aperçu du marché – Principales tendances futuristes et paysage concurrentiel 2028

La dernière étude de marché des unités de traitement Vision publiée a évalué le potentiel de croissance future du marché des unités de traitement Global Vision et fournit des informations et des statistiques utiles sur la structure, la taille et les tendances du marché. Le rapport vise à fournir des informations de pointe sur le marché et des informations stratégiques pour aider les décideurs à prendre des décisions d’investissement judicieuses et à identifier les lacunes potentielles et les opportunités de croissance. En outre, le rapport identifie et analyse également les dynamiques changeantes, les tendances émergentes ainsi que les moteurs essentiels, les défis, les opportunités et les contraintes sur le marché des unités de traitement de vision.

Samsung, Movidius, NXP Semiconductor, Cadence, Ceva, Mediatek, Google, Hisilicon Technologies (Huawei), Inuitive, Lattice Semiconductor

Unité de traitement de la vision Définition du marché:

L’unité de traitement de la vision est bien définie comme le microprocesseur, qui anticipe l’accélération de la vision artificielle avec des technologies d’intelligence artificielle. L’unité de traitement de la vision convient à différentes catégories d’algorithmes de vision industrielle, notamment le traitement d’image, le traitement vidéo et autres. L’unité de traitement de la vision est également utilisée pour reconnaître la mémoire d’un objet, ce qui permet une utilisation programmable pour visualiser les objets en 3 dimensions. Il s’agit d’un processus spécifique conçu pour effectuer des tâches telles que le traitement, l’acquisition, l’analyse et la compréhension d’images numériques. Le marché des unités de traitement de la vision connaît une croissance due à une augmentation de l’adoption des systèmes de vision artificielle par un large éventail d’entreprises, notamment l’automobile grand public, l’électronique, la santé et la fabrication, entre autres.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des unités de traitement de la vision est segmenté en fonction de l’application, de la verticale industrielle et du processus de fabrication. Sur la base des applications, le marché est segmenté en smartphones, drones, caméras, AR/VR, ADAS. Sur la base de la verticale industrielle, le marché est segmenté en électronique grand public, sécurité et surveillance, automobile, autres. Sur la base du processus de fabrication, le marché est segmenté comme inférieur ou égal à 16 nm, supérieur à 16-28 nm.

Sur le plan géographique, le marché a été ségrégué en Amérique du Nord (États-Unis et Canada), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie et autres), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée, Australie, Indonésie et autres), Amérique latine (Brésil, Mexique et autres), Moyen-Orient et Afrique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La demande croissante de technologies d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle, la demande croissante de capacités de calcul élevées, la demande croissante d’applications de vision par ordinateur et la capacité élevée des GPU et des processeurs pour les systèmes de vision industrielle sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché des unités de traitement de la vision. Cependant, la programmation complexe du système sur lequel VPU est fusionné devrait freiner la croissance du marché des unités de traitement de la vision. Néanmoins, une augmentation de la demande de capacités informatiques haut de gamme, une augmentation de l’adoption des smartphones pour la vision par ordinateur et par ordinateur et la croissance d’une réglementation gouvernementale stricte concernant les systèmes de vision de mission contribuent à la croissance du marché des unités de traitement de la vision.

Caractéristiques importantes qui sont en cours d’offre et points saillants du rapport :

• L’objectif principal est de souligner la structure concurrentielle de Global Vision unité de transformation Industrie.

• La recherche comprend l’étude de plusieurs petites et moyennes entreprises qui se font concurrence et de grandes entreprises.

• Quel segment a le potentiel pour gagner la plus grande part de marché ?

• Identifier un territoire de marché géographique inexploité avec un potentiel de croissance du marché de l’unité de traitement de la vision

• Identifier les facteurs régionaux ayant une incidence sur la production étudiée à l’échelle mondiale.

• Aperçu des politiques réglementaires et économiques par géographie facilitant l’entrée sur le marché.

• Quelles sont les caractéristiques et les avantages des produits offerts par les acteurs de l’industrie étudiés et ventilés par divers groupes de catégories de clients.

• Corréler les données historiques de la structure des coûts avec les principaux segments d’activité

Extraits de la table des matières :

……………..

2 Tendances de croissance

mondiales 2.1 Taille du marché mondial de l’unité de traitement de

vision 2.2 Tendances de croissance de l’unité de traitement de vision par régions

2.3 Tendances de l’industrie

3 Part de marché par acteurs clés

3.1 Unité de traitement de vision globale Taille du marché par fabricants

3.2 Unité de traitement de vision globale Acteurs clés Siège social et zone desservie

3.3 Acteurs clés Produit/Solution/Service

3.4 Entrez les barrières sur le marché de l’unité de traitement de vision

3.5 Fusions, acquisitions, plans d’expansion

4 Unité de traitement de la vision Marché par produit

4.1 Unité de traitement de la vision mondiale Ventes par produit

4.2 Unité de traitement de la vision mondiale Revenu par produit

4.3 Unité de traitement de la vision mondiale Prix par produit

5 Marché des unités de traitement de la vision par utilisateur

final ……….suite

