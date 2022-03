Unité d’affichage sur le marché de l’infodivertissement automobile par les principaux fabricants avec production, prix, revenus (valeur) et part de marché jusqu’en

Ce rapport d’étude de marché est préparé avec des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché qui se traduisent par une forte croissance et une durabilité florissante sur le marché pour les entreprises. L’analyse de marché estime la hausse, la croissance ou la chute attendue du produit au cours de la période de prévision spécifique. La définition du marché mentionnée dans ce rapport couvre les moteurs du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la hausse du marché et les contraintes du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la baisse de la croissance du marché. De plus, l’analyse concurrentielle donne une idée évidente des stratégies utilisées par les principaux concurrents sur le marché, ce qui améliore leur pénétration sur le marché. Ces stratégies comprennent, mais sans s’y limiter, les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions. Les parts de marché de ces acteurs clés dans les principales régions du monde telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique sont également étudiées.

Analyse des perspectives d’avenir et des principaux acteurs clés ALPS ALPINE CO., LTD., Garmin Ltd, Pioneer Corporation., HARMAN International., Panasonic Corporation, Robert Bosch GmbH., Mitsubishi Electric Corporation, Clarion, TomTom International BV., Continental AG, DESAY Industrie, DENSO CORPORATION., Visteon Corporation., JVCKENWOOD Corporation, HYUNDAI MOBIS., Aptiv Plc, Marelli Europe SpA, General Motors, AUDI AG., BMW AG,

« Définition du produit » La demande croissante de services de navigation, de divertissement et de sécurité, l’utilisation croissante des technologies cloud, la croissance de l’industrie des smartphones, les préférences croissantes pour le divertissement des sièges arrière sont quelques-uns des facteurs susceptibles d’améliorer la croissance de l’unité d’affichage dans le véhicule marché de l’infodivertissement dans la période de prévision 2020-2027. D’autre part, l’adoption de technologies avancées telles que la 5G et l’intelligence artificielle, le développement croissant des services de covoiturage et de mobilité qui stimuleront encore diverses opportunités qui conduiront à la croissance de l’unité d’affichage sur le marché de l’infodivertissement automobile au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. .

Le coût élevé de la technologie ainsi que le manque de connectivité transparente entravent le marché des unités d’affichage dans l’infodivertissement automobile au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Marché mondial de l’unité d’affichage dans l’infodivertissement automobile: analyse du segment

Unité d’affichage mondiale sur le marché de l’infodivertissement automobile par forme (intégrée, connectée, intégrée), emplacement (rangée avant, rangée arrière), connectivité (3G, 4G, 5G, Bluetooth, Wi-Fi), système d’exploitation (Linux, Qnx, Microsoft, Autres), Service (Services de divertissement, Services de navigation, E-Call, Diagnostic de véhicule, Autres), Type de véhicule (Voiture de tourisme, Véhicule utilitaire léger, Véhicule utilitaire lourd), Véhicule à carburant alternatif (BEV, PHEC, HEV), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie , Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2027

Paysage concurrentiel

Unité d’affichage dans le paysage concurrentiel du marché de l’infodivertissement automobile fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, la dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur l’unité d’affichage sur le marché de l’infodivertissement automobile.

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2014-2019 | Année de base – 2019 | Période de prévision – 2020 à 2027

Unité d’affichage mondiale dans la portée du marché de l’infodivertissement automobile et la taille du marché

L’unité d’affichage sur le marché de l’infodivertissement automobile est segmentée en fonction de la forme, de l’emplacement, de la connectivité, du système d’exploitation, du service, du type de véhicule et du type de carburant alternatif. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

L’unité d’affichage sur le marché de l’infodivertissement automobile sur la base de la forme a été segmentée comme intégrée, attachée et intégrée.

En fonction de l’emplacement, l’unité d’affichage sur le marché de l’infodivertissement automobile a été segmentée en emprise avant et emprise arrière.

Sur la base de la connectivité, l’unité d’affichage sur le marché de l’infodivertissement automobile a été segmentée en 3G, 4G, 5G, Bluetooth et Wi-Fi.

Sur la base du système d’exploitation, l’unité d’affichage sur le marché de l’infodivertissement automobile a été segmentée en Linux, Qnx, Microsoft et Os-others.

L’unité d’affichage dans l’infodivertissement du véhicule a également été segmentée sur la base du service dans les services de divertissement, les services de navigation, les appels électroniques, les diagnostics du véhicule et autres.

Sur la base du type de véhicule, l’unité d’affichage sur le marché de l’infodivertissement automobile a été segmentée en voiture de tourisme, véhicule utilitaire léger et véhicule utilitaire lourd.

Sur la base du type de carburant alternatif, l’unité d’affichage du marché de l’infodivertissement automobile a été segmentée en BEV, PHEC et HEV.

Personnalisation disponible : unité d’affichage globale sur le marché de l’infodivertissement automobile

