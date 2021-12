Une nouvelle étude sur le marché de l’emballage alimentaire frais révèle qu’elle stimulera la croissance Amcor Limited, Mondi, Coveris, Smurfit Kappa, DuPont, International Paper, DS Smith, Silgan Holdings

Le marché des emballages alimentaires frais devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse la croissance du marché de 112,62 milliards de dollars américains, à un TCAC de 3,15% au cours de la période de prévision susmentionnée. La demande croissante d’aliments frais et leur durée de conservation prolongée le marché a eu un impact direct sur la croissance du marché des emballages d’aliments frais.

L’emballage d’aliments frais est un moyen de créer de la nourriture pour toutes les activités lors de la manipulation et de la livraison. L’emballage est utilisé pour protéger les aliments frais des conditions environnementales ou des dommages physiques. Il fournit également des informations sur les ingrédients, sa quantité d’aliments sains et des instructions pour maintenir la qualité et les aliments frais. Le besoin de collations légères associé à une durée de conservation plus longue a conduit à la nécessité d’un emballage alimentaire. L’emballage alimentaire moderne offre une protection complète, une distraction et une sécurité biologique, ainsi qu’une résistance à la contrefaçon. Il porte généralement une étiquette d’information sur les aliments et des faits supplémentaires sur le produit comestible proposé à la vente. L’émergence d’emballages ou d’étiquettes a aidé les détaillants à attirer des acheteurs potentiels pour acheter des produits alimentaires. L’emballage continue de jouer un rôle important dans la satisfaction du client et le transfert d’informations. L’emballage alimentaire dicte comment le produit doit être utilisé; relocalisation; réutilisé, jeté entre autres.

.Le rapport sur le marché des emballages alimentaires frais présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – Amcor Limited, Mondi, Coveris, Smurfit Kappa, DuPont, International Paper, DS Smith, Silgan Holdings Inc., WestRock Company, Sealed Air, Ultimate Packaging Ltd., Temkin International Inc., Greenyard, Berry Global Inc., Packaging Corporation of America, Sonoco Products Company, American Packaging Corporation, Jabil Inc., ITC Limited, Innovia Films, Graham Packaging Company, BASF SE

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial de l’emballage alimentaire frais, catégorise la taille du marché mondial de l’emballage alimentaire frais (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché de l’emballage alimentaire frais par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2028 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie- Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par matériau d’emballage (polyéthylène, polypropylène, papier, aluminium, BOPET, chlorure de poly-vinyle et autres), type d’emballage (emballage flexible, rouleau transformé, sacs à soufflets, papier flexible, boîte en carton ondulé, carton plat, canettes et autres), application ( Viande et produits carnés, légumes, fruits de mer, fruits et autres)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial de l’emballage alimentaire frais 2028

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Ventes mondiales d’emballages alimentaires frais, revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse globale du marché des emballages alimentaires frais par régions

5 Emballages d’aliments frais en Amérique du Nord par pays

6 Emballages d’aliments frais en Europe par pays

7 Emballages d’aliments frais en Asie-Pacifique par pays

8 Emballages d’aliments frais en Amérique du Sud par pays

9 Emballages d’aliments frais au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 segments du marché mondial de l’emballage alimentaire frais par type

11 Segment de marché mondial de l’emballage alimentaire frais par application

12 Prévisions du marché de l’emballage alimentaire frais

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe

Aperçu des chapitres analysant en détail le marché mondial de l’emballage alimentaire frais :

Le chapitre 1 détaille les informations relatives à l’introduction de l’emballage alimentaire frais, à l’étendue du produit, à l’aperçu du marché, aux risques de marché, aux forces motrices du marché, etc.

Le chapitre 2 analyse les principaux fabricants du marché de l’emballage alimentaire frais en termes de ventes, de revenus, etc. pour la période de prévision 2021 à 2028

Le chapitre 3 analyse le paysage de la concurrence parmi les fabricants les plus importants en fonction des ventes, des revenus, de la part de marché, etc. pour la période 2021 à 2028.

Le chapitre 4 définit le marché mondial par régions et leur part de marché, leurs ventes, leurs revenus, etc. pour la période allant jusqu’en 2028.

Les chapitres 5 à 9 analysent les régions de l’emballage des aliments frais avec les pays de l’emballage des aliments frais en fonction de la part de marché, des revenus, des ventes, etc.

Les chapitres 10 et 11 contiennent les connaissances concernant les types et les applications de base du marché, la part de marché des ventes, le taux de croissance, etc. pour la période de prévision 2021 à 2028.

Le chapitre 12 se concentre sur les prévisions de marché pour 2021 à 2028 pour le marché de l’emballage alimentaire frais par régions, type et application, ventes et revenus.

Les chapitres 13 à 15 contiennent les détails transitoires associés aux canaux de vente, aux fournisseurs, aux commerçants, aux revendeurs, aux résultats de recherche et aux conclusions, etc.

