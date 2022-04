Une étude sur le marché de la pharmacie de détail révèle la taille, la part et les perspectives concurrentielles des facteurs de croissance pour l’avenir 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Pharmacie au détail. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché Pharmacie au détail présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La pharmacie de détail consiste à vendre des produits pharmaceutiques. Le marché de la pharmacie de détail a augmenté rapidement au cours des dernières années, en raison de la croissance de la population et du bassin de patients, et de l’accessibilité des médicaments. Les consommateurs ont un meilleur accès aux médicaments grâce à une infrastructure médicale avancée et au lancement de médicaments brevetés. Mais des facteurs tels que de faibles marges bénéficiaires, des mesures de contrôle des prix et une mauvaise gestion des stocks entravent la croissance du marché.

Aperçu du marché :

En 2020, le marché de détail des pharmacies était évalué à 1 783,83 milliards INR et devrait atteindre 3 078,46 milliards INR d’ici 2026, avec une croissance à un TCAC de 12,02 %. Le secteur organisé de la pharmacie de détail s’élevait à 134,21 milliards INR la même année et devrait atteindre 370,39 milliards INR d’ici 2026. Le secteur non organisé était évalué à 1548,55 milliards INR en 2020 et devrait atteindre 2390,20 milliards INR d’ici 2026. Le secteur de la vente au détail en ligne s’élevait à 38,15 milliards INR en 2020 et devrait atteindre 317,87 milliards en 2026. Le secteur des canaux de vente au détail en ligne connaît la croissance la plus rapide, en raison de l’augmentation du nombre d’internautes et de l’augmentation des progrès technologiques. Il était évalué à 38,15 milliards en 2020 et devrait atteindre 317,87 milliards en 2026, en expansion à un TCAC de 44,44 %.

Informations sectorielles :

Le marché de la vente au détail en pharmacie est segmenté en vente au détail organisée, non organisée et en ligne en fonction des canaux. Le segment non organisé comprend les propriétaires de magasins médicaux locaux et il détenait une part de marché de 88,70 % en 2021. Le secteur organisé se compose de grands acteurs autorisés à vendre des médicaments et enregistrés pour l’impôt sur les ventes et sur le revenu. Il détenait une part de 8,50 % en 2021. La vente au détail de pharmacies en ligne est un segment émergent avec une part de marché de 2,80 %. En raison de l’augmentation du nombre d’utilisateurs d’Internet et des progrès technologiques, les canaux de vente au détail des pharmacies en ligne devraient se développer à un TCAC de 44,34 % au cours de la période 2022-2026. Le marché de la pharmacie de détail est également segmenté en médicaments génériques, en vente libre et brevetés en fonction des types de médicaments. Les médicaments génériques ont une composition chimique, des effets posologiques, des effets secondaires et des voies d’administration identiques à ceux des médicaments originaux brevetés. L’an dernier, les médicaments génériques détenaient une part de marché de 71 %. Les médicaments en vente libre peuvent être vendus aux clients sans ordonnance par l’intermédiaire d’un médecin. Le segment détenait une part de marché de 18,18 % en 2021. Les médicaments brevetés ont été introduits par des fabricants mondiaux de médicaments, utilisés dans divers domaines thérapeutiques tels que l’oncologie, les traitements anti-infectieux et cardiaques. L’année dernière, les médicaments brevetés détenaient une part de 10,82 %.

Analyse d’impact COVID-19 :

L’assaut du COVID-19 a provoqué des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les fabricants de produits pharmaceutiques en Inde dépendent fortement de la Chine pour les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et les matières premières clés (KSM). En 2020, le confinement en Chine a provoqué une grave pénurie de ces API et KSM en Inde. En conséquence, plusieurs fabricants pharmaceutiques locaux ont commencé à produire des API et des KSM pour répondre à la demande élevée du marché. D’autre part, le secteur de la pharmacie en ligne a gagné du terrain grâce à l’adoption accrue des plateformes numériques. En 2020, le gouvernement de l’Union a lancé le programme d’incitations liées à la production (PLI) pour fournir un soutien financier à la production de vaccins COVID-19 dans le pays. La même année, le gouvernement a également introduit un programme visant à créer des parcs de médicaments en vrac pour produire des API, des KSM,

