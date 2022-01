Une étude de marché sur les résistances à couche d’oxyde métallique révèle la taille des segments émergents d’ici 2028

Les résistances à couche d’oxyde métallique sont des résistances axiales de forme fixe. Ils sont constitués d’une tige en céramique recouverte d’une fine pellicule d’oxydes métalliques, tels que l’oxyde d’étain. Les résistances à oxyde métallique peuvent supporter des températures plus élevées que les résistances à film de carbone ou de métal. Des facteurs tels que l’augmentation des ventes de véhicules électriques créent des opportunités rentables pour le marché des résistances à film d’oxyde métallique au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché des résistances à film d’oxyde métallique:

• Fukushima Futaba électrique

• Industrie électrique de Hokuriku

• Panasonic Corporation

• Semi-conducteur RoHM

• Connectivité TE

• UniOhm

• Vishay

• Viking Tech Corp

• Yageo

• Électronique Zealway

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La demande croissante de produits électriques et électroniques hautes performances, l’adoption croissante des réseaux 4G et les technologies de pointe dans l’industrie automobile stimulent la croissance du marché des résistances à film d’oxyde métallique. La présence croissante de fabricants locaux peut freiner la croissance du marché des résistances à film d’oxyde métallique. En outre, la demande croissante de véhicules haut de gamme et de luxe devrait créer des opportunités de marché pour le marché des résistances à film d’oxyde métallique au cours de la période de prévision.

PORTÉE DU MARCHÉ

« L’analyse du marché mondial des résistances à film d’oxyde métallique jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie du marché des résistances à film d’oxyde métallique avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des résistances à film d’oxyde métallique avec une segmentation détaillée du marché par type, application et géographie. Le marché mondial des résistances à film d’oxyde métallique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des résistances à film d’oxyde métallique et présente les principales tendances et opportunités sur le marché des résistances à film d’oxyde métallique.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des résistances à film d’oxyde métallique est segmenté en fonction du type et de l’application. Sur la base du type, le marché est segmenté en 1 % de tolérance de résistance, 2 % de tolérance de résistance et 5 % de tolérance de résistance. Sur la base des applications, le marché est segmenté en télécommunications, équipements médicaux, téléviseurs et moniteurs, électronique automobile et autres.

La pandémie de l’épidémie de COVID-19 IMPACT affecte négativement les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures et des interdictions de voyager imposées par le gouvernement, ainsi que des fermetures d’entreprises. Les biens de consommation sont l’une des principales industries souffrant de graves perturbations telles que les ruptures de la chaîne d’approvisionnement, les annulations d’événements technologiques et les fermetures de bureaux. La fermeture de diverses usines et usines en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique a restreint la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur les activités de fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits. En outre, diverses entreprises ont déjà prédit d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits.

