Une étude de marché sur les contrôleurs d’automatisation des machines devrait afficher une croissance substantielle à l’avenir d’ici 2028

La du marché mondial des contrôleurs d’automatisation de machines (MAC) devrait atteindre 51,40 milliards USD d’ici 2028 et enregistrer un TCAC de 4,2 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’accent croissant mis sur la minimisation des coûts d’exploitation globaux, le besoin croissant d’améliorer la productivité dans l’industrie de transformation et l’augmentation de la consommation de biens électroniques grand public sont des facteurs clés qui devraient continuer à stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. Le contrôleur d’automatisation de machine est un type de dispositif électronique qui contrôle le processus d’un système d’automatisation à l’aide d’une interface utilisateur graphique avec une intervention humaine minimale. Ce système intègre différents contrôleurs tels que la séquence, le mouvement, la sécurité de l’opérateur, la vision et le suivi de l’identification par radiofréquence (RFID) à un seul contrôleur à l’aide du processus de synchronisation du système.

Il existe principalement trois types de contrôleurs utilisés dans le processus d’automatisation industrielle, tels que les contrôleurs logiques programmables (PLC), les systèmes de contrôle distribués (DCS) et les contrôleurs d’automatisation programmables (PAC). Les contrôleurs logiques programmables sont des systèmes de contrôle informatique numérique industriels, conçus pour surveiller en permanence l’état des périphériques d’entrée et prendre des décisions en fonction de programmes personnalisés pour contrôler l’état des périphériques de sortie. Le segment des systèmes de contrôle distribué devrait enregistrer un TCAC de revenus rapide tout au long de la période de prévision.

Quelques faits saillants clés du rapport :

En avril 2020, Omron a lancé le logiciel de simulation 3D Sysmac Studio pour les usines automatisées. Ce logiciel intègre et vérifie chaque mouvement des robots et des périphériques permettant une réponse précise et flexible à la diversification des produits et à la fluctuation de la demande sur les sites de fabrication.

IP65 représentait la plus grande part de revenus sur le marché mondial en 2020. Cela peut être attribué à la demande croissante de contrôleurs d’automatisation de machines classés IP65 dans de multiples industries d’utilisation finale en raison des exigences croissantes de protection des composants externes tels que les moniteurs à écran plat contre la poussière et les liquides.

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial. Cela peut être attribué à la forte présence d’acteurs clés du marché, aux progrès technologiques continus et à la demande croissante de biens électroniques grand public dans les pays de cette région.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont :

Emerson, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa, Omron, Mitsubishi Electric, Rockwell Automation, Kollmorgen, Robert Bosch et Honeywell.

Perspectives du type de contrôleur (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Système de contrôle distribué (DCS)

Contrôleur logique programmable (PLC)

PC industriel (IPC)

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

analogique

numérique

Perspectives du facteur de forme, Millions USD ; 2018-2028)

IP65

IP20

Autres

Segment géographique couvert dans le rapport:

Le rapport Contrôleur d’automatisation de la machine fournit des informations sur la zone de marché, qui est ensuite subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Résumé du rapport d’étude de marché sur les contrôleurs d’automatisation de machines :

informations pertinentes sur le marché mondial des contrôleurs d’automatisation de machines

Recommandations stratégiques pour les opportunités d’investissement

Le rapport couvre statistiques importantes liées à l’industrie ainsi que les produits, les applications, l’analyse des prix, la demande et l’offre, et le taux de production et de consommation

Tendances émergentes et analyse actuelle des segments de marché pour aider les investisseurs à formuler de nouvelles stratégies commerciales

Analyse SWOT approfondie et analyse des cinq forces de Porter avec analyse de faisabilité et analyse du retour sur investissement

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

