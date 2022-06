Une étude approfondie du marché des tests de dépistage du virus du papillome humain (VPH) explore une croissance énorme dans le futur

Le rapport de marché présente les meilleures solutions de marché et d’affaires à l’industrie sur ce marché en pleine révolution pour prospérer sur le marché. La définition du marché donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Avec l’étude de marché systématique et complète, ce rapport de recherche commerciale fournit les faits associés à tout sujet dans le domaine du marketing pour l’industrie. Les informations et les aperçus du marché soulignés dans les aident à maximiser ou à minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande.

Les données statistiques mentionnées dans le rapport d’analyse de marché sont symbolisées à l’aide de graphiques qui simplifient la compréhension des faits et des chiffres. Grâce à l’analyse approfondie des concurrents couverte dans ce rapport, les entreprises peuvent évaluer ou analyser les forces et les points faibles des concurrents, ce qui aide à élaborer des stratégies commerciales supérieures pour leur propre produit. Les prévisions, analyses, évaluations et estimations effectuées dans ce rapport crédible sont toutes basées sur des outils et des techniques bien établis tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport d’étude de marché est un excellent support pour les entreprises de toutes tailles, qu’elles soient grandes, moyennes ou petites.

Analyse du marché: marché mondial des tests de dépistage du virus du papillome humain (VPH)

Le marché mondial des tests de dépistage du virus du papillome humain devrait enregistrer un TCAC substantiel de 5,5 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse du marché peut être attribuée à l’augmentation des cancers dus au papillomavirus humain, à la sensibilisation croissante des personnes et à l’augmentation du taux d’apparition des infections au VPH.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des tests de dépistage du virus du papillome humain (VPH) ​​​​​​​​​​​​​​

F. Hoffmann-La Roche Ltd, Agilent Technologies Inc, BD, QIAGEN, Thermo Fisher Scientific Inc, Abbott, Hologic Inc, Cepheid, Seegene Inc, Takara Bio Inc. DAAN Gene Co., Ltd. De l’Université Sun Yat-sen, Promega Corporation, Greiner Bio One International GmbH, Enzo Biochem Inc, Norgen Biotek Corp., Diagcor Bioscience Incorporation Limited, Hybribio Limited, ZYTOVISION GmbH, MEDICAL & BIOLOGICAL LABORATORIES CO ., LTD, Fujirebio US, Inc. et autres.

Analyse concurrentielle: marché mondial des tests de dépistage du virus du papillome humain (VPH) ​​​​​​​

Le marché mondial des tests de virus du papillome humain est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché mondial des tests du virus du papillome humain pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial des tests du virus du papillome humain (VPH)

Le papillomavirus humain (HPV) est un type de virus qui est courant dans la voie de reproduction chez les femmes et les hommes. Le virus est également responsable du cancer du col de l’utérus, qui occupe le quatrième rang chez les femmes. L’infection se transmet pendant l’intervalle des rapports sexuels et est fréquente chez les personnes sexuellement actives. Le test du virus par le biais de diverses méthodes/dispositifs disponibles sur le marché dans plusieurs centres tels que les hôpitaux et les laboratoires, définis comme le marché des tests de papillomavirus.

Facteurs de marché

Augmentation des cancers dus au papillomavirus humain

Sensibilisation croissante des gens au cancer du col de l’utérus

Politiques gouvernementales favorables en matière de santé

Augmentation du taux de survenue des infections au VPH

Contraintes du marché

Les appareils sont limités aux femmes, car les hommes qui subissent un test de dépistage du VPH courent un risque d’infection par des verrues génitales

Réticence parmi les gens pour le test de diagnostic du VPH

Risque d’échec vital en cas de surdiagnostic du test HPV

Segmentation : Marché mondial des tests du virus du papillome humain (VPH) ​​​​​​​​​​​​​​

Par produit

Consommables

Systèmes

Par Valence

Bivalent

Quadrivalent

Nonavalent

Par indication

Cancer du col de l’utérus

Cancer anal

Cancer du vagin

Cancer du pénis

Cancer de la vulve

Cancer de l’oropharynx

Verrues génitales

Par canal de distribution

Grossistes

Distributeurs de médecins

Entités gouvernementales

Alliances publiques et privées

Par utilisateur final

Hôpitaux

Laboratoires des cabinets de médecins

Laboratoires de diagnostic clinique

Développements clés sur le marché :

En juillet 2017, GlaxoSmithKline plc avait été approuvé pour le Cervarix en Chine. GlaxoSmithKline est devenue la première organisation qui a reçu la licence de vente du vaccin contre le papillomavirus humain en Chine. Le lancement visait à donner un vaccin préventif contre le cancer du col de l’utérus aux filles âgées de 9 à 25 ans.

En décembre 2015, Merck & Co., Inc. a annoncé que la FDA des États-Unis avait donné son approbation pour l’utilisation du vaccin, Gardasil 9, pour un âge prolongé chez les hommes contre le papillomavirus humain. Grâce à Gardasil 9, Merck fournirait le vaccin aux hommes âgés de 16 à 25 ans pour la prévention des cancers de l’anus et du pénis.

