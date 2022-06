Une étude approfondie du marché des solutions de gestion des soins explore une croissance énorme proche dans le futur

Le rapport de marché présente les meilleures solutions de marché et d’affaires à l’industrie sur ce marché en pleine révolution pour prospérer sur le marché. La définition du marché donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Avec l’étude de marché systématique et complète, ce rapport de recherche commerciale fournit les faits associés à tout sujet dans le domaine du marketing pour l’industrie. Les informations et les aperçus du marché soulignés dans les aident à maximiser ou à minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande.

Les données statistiques mentionnées dans le rapport d’analyse de marché sont symbolisées à l’aide de graphiques qui simplifient la compréhension des faits et des chiffres. Grâce à l’analyse approfondie des concurrents couverte dans ce rapport, les entreprises peuvent évaluer ou analyser les forces et les points faibles des concurrents, ce qui aide à élaborer des stratégies commerciales supérieures pour leur propre produit. Les prévisions, analyses, évaluations et estimations effectuées dans ce rapport crédible sont toutes basées sur des outils et des techniques bien établis tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport d’étude de marché est un excellent support pour les entreprises de toutes tailles, qu’elles soient grandes, moyennes ou petites.

Le marché mondial des solutions de gestion des soins devrait passer de sa valeur initiale estimée de 9,29 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 31,10 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 16,3 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation de la population gériatrique dans le monde et aux diverses initiatives prises pour promouvoir l’informatique de santé.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-care-management-solutions-market&pm

Analyse concurrentielle: marché mondial des solutions de gestion des soins

Le marché mondial des solutions de gestion des soins est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des solutions de gestion des soins pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des solutions de gestion des soins

Quelques-uns des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché des solutions de gestion des soins sont EXL, Casenet LLC., Medecision, ZeOmega, Cognizant, Cerner Corporation, Allscripts, TCS Healthcare Technologies, Koninklijke Philips NV, IBM Corporation, Health Catalyst, WellSky, Salesforce. com, Inc., i2i Systems, Pegasystems Inc., Epic Systems Corporation, athenahealth, TriZetto Corporation, McKesson Corporation et AxisPoint Health.

Marché mondial des solutions de gestion des soins, par composant (logiciels, services), mode de livraison (sur site, basé sur le cloud, basé sur le Web), application (gestion des maladies, gestion des cas, gestion de l’utilisation, autre), utilisateur final (payeurs de soins de santé , Prestataires de soins de santé, Autre), Géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Définition du marché : marché mondial des solutions de gestion des soins

Les solutions de gestion des soins aident les prestataires de soins de santé à gérer les données relatives à leurs membres. Il permet également aux prestataires de soins de santé d’atteindre leurs objectifs plus rapidement et de prendre de meilleures décisions en fournissant des solutions de gestion de la population pour contrôler les coûts sans compromettre la qualité. Les organismes gouvernementaux, les groupes d’employeurs et les payeurs de soins de santé utilisent principalement des solutions de gestion des soins pour répondre aux besoins de gestion des soins de santé.

Marché mondial des solutions de gestion des soins

La solution de gestion des soins permet d’intégrer et d’analyser toutes les informations de santé en un seul endroit. Ils aident les prestataires de soins de santé à gérer les données relatives à leurs membres. Ensuite, ils fournissent des plans de soins de santé en fonction des données. Le motif principal est d’évaluer les besoins des patients et, en fonction de cela, d’assurer des soins et un rétablissement efficaces. Il permet également aux prestataires de soins de santé d’atteindre leurs objectifs plus rapidement et de prendre de meilleures décisions en fournissant des solutions de gestion de la population pour contrôler les coûts sans compromettre la qualité. Il s’agit d’une plate-forme où les patients, les prestataires de soins de santé et les familles peuvent suivre le programme de soins de santé.

La solution du marché mondial de la gestion des soins est segmentée en fonction des composants, du mode de livraison, des applications, des utilisateurs finaux et de la géographie.

Marché mondial des solutions de gestion des soins, par composant (logiciels, services), mode de livraison (sur site, basé sur le cloud, basé sur le Web), application (gestion des maladies, gestion des cas, gestion de l’utilisation, autre), utilisateur final (payeurs de soins de santé , prestataires de soins de santé, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique)

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES SOLUTIONS DE GESTION DES SOINS

Augmenter la fréquence des maladies chroniques

Selon des données, 77,5 % des enfants des Premières Nations canadiens souffrant d’asthme recevaient un traitement pour leur condition en 2015-2016.

Puis avec 64,3 % pour les dermatites, 58,8 pour les troubles des apprentissages, 51,5 % pour les difficultés d’élocution ou de langage, 51,1 % pour les otites chroniques et 37,7 % pour les allergies.

Saisissez votre rapport avec une réduction impressionnante de 30 % ! Veuillez cliquer ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-care-management-solutions-market&pm

Facteurs de marché:

L’augmentation des occurrences de maladies chroniques a augmenté la croissance du marché

L’adoption croissante de solutions développées sur le plan technologique pour réduire la paperasserie, la duplication des tests et les coûts agira comme un moteur majeur du marché

Contraintes du marché :

Le coût élevé du déploiement agit comme une contrainte majeure pour le marché

L’augmentation du nombre de violations de données agit également comme un obstacle majeur au marché

Segmentation : marché mondial des solutions de gestion des soins

Par composant Logiciel Prestations de service Services après-vente et de maintenance Des services de consultation Services de formation et d’éducation Services de mise en œuvre

Par mode de livraison Sur site Basé sur le cloud Basé sur le Web

Par demande Gestion des maladies La gestion de cas Gestion de l’utilisation

Par utilisateur final Payeurs de soins de santé Les fournisseurs de soins de santé Autres utilisateurs finaux



Développements clés sur le marché :

En mai 2018, Allscipts a acquis HealthGrid Holding Company afin d’étendre la plateforme Allscripts FollowMyHealth qui offre des solutions d’engagement des patients pour connecter les consommateurs aux prestataires.

En mars 2018, Philips Wellcentive a annoncé un partenariat avec les solutions Holon pour offrir aux patients des informations sur les DSE des prestataires de soins de santé, ce qui leur permet de prendre les décisions appropriées au point de service.

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-care-management-solutions-market&pm

Méthodologie de recherche: marché mondial des solutions de gestion des soins

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel à un analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Répondants principaux :

Côté demande : médecins, chirurgiens, consultants médicaux, infirmières, acheteurs d’hôpitaux, organisations d’achat groupées, associations, assureurs, payeurs médicaux, autorités sanitaires, universités, rédacteurs technologiques, scientifiques, promoteurs et investisseurs, entre autres.

Côté offre : fournisseurs d’EMR, chefs de produit, responsables marketing, cadres de niveau C, distributeurs, informations sur le marché et responsables des affaires réglementaires, entre autres.

Raisons d’acheter ce rapport :

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des solutions de gestion des soins sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com