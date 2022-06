Une étude approfondie du marché des réactifs biotechnologiques explore une croissance énorme proche dans le futur

Le rapport de marché présente les meilleures solutions de marché et d’affaires à l’industrie sur ce marché en pleine révolution pour prospérer sur le marché. La définition du marché donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Avec l’étude de marché systématique et complète, ce rapport de recherche commerciale fournit les faits associés à tout sujet dans le domaine du marketing pour l’industrie. Les informations et les aperçus du marché soulignés dans les aident à maximiser ou à minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande.

Le marché mondial des réactifs biotechnologiques devrait passer de sa valeur initiale estimée de 65,82 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 118,53 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 7,63 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée aux investissements importants des acteurs privés dans les biotechnologies.

Principaux concurrents du marché :

Peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché des réactifs biotechnologiques sont Abbott, Agilent Technologies Inc., Danaher, BD, Bio-Rad Laboratories Inc., General Electric, bioMérieux SA, LONZA, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Thermo Fisher Scientific Inc., Hoefer, Inc., Meridian Bioscience, Inc., PerkinElmer Inc., Merck KGaA, Promega Corporation, Quality Biological, Siemens AG, Bio-Techne, TAKARA HOLDINGS INC., Sysmex Corporation, Tosoh Corporation, WATERS, WR Grace & Co.-Conn., Ortho Clinical Diagnostics, Olympus Corporation et Fitzgerald Industries International, entre autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des réactifs biotechnologiques est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des réactifs biotechnologiques pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché: marché mondial des réactifs biotechnologiques

Les réactifs biotechnologiques sont les substances ou composés utilisés pour détecter ou synthétiser une autre substance afin de fournir une lecture de test. Ces réactifs sont utilisés dans le domaine de la recherche, de la génétique, de la biologie moléculaire, du diagnostic, de l’immunologie et des biosciences. Les réactifs biotechnologiques comprennent des technologies telles que la culture cellulaire, la spectrométrie, l’IVD, la PCR, la chromatographie, l’expression et la transfection, la cytométrie en flux et l’électrophorèse, et trouvent leur application dans des domaines tels que le phénotypage immunitaire, la microscopie fluorescente, l’analyse de l’ADN et l’analyse du cycle cellulaire.

Selon l’Innovative Research, aux États-Unis, environ 65% des entreprises de biotechnologie sont impliquées dans des médicaments développés avec l’intention de les servir à des fins médicales et pharmaceutiques. Le nombre croissant d’entreprises de biotechnologie dans divers pays devrait agir comme un moteur de la croissance du marché.

Marché mondial des réactifs biotechnologiques par technologie (sciences de la vie, analytique), applications (synthèse et purification de protéines, expression génique, analyse d’ADN et d’ARN, tests de dépistage de drogues), géographie (Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique ) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2026

Facteurs de marché

Intérêt croissant pour la recherche sur les cellules souches

Augmentation de l’utilisation des réactifs dans les domaines commerciaux et de la recherche

Contraintes du marché

Réglementations gouvernementales strictes pour l’approbation des réactifs

Le coût élevé des réactifs constituera un frein pour le marché

Segmentation : marché mondial des réactifs biotechnologiques

Par technologie Sciences de la vie Analytique

Par applications Synthèse et purification des protéines L’expression du gène Analyse d’ADN et d’ARN Dépistage des drogues



Développements clés sur le marché :

En mars 2019, Thermo Fisher a acquis Brammer Bio pour environ 1,7 milliard de dollars en espèces. Cette acquisition vise à renforcer la présence de l’acheteur dans le domaine de la thérapie génique avec l’organisation de développement et de fabrication sous contrat de vecteurs viraux (CDMO).

En février 2019, Bio-techne signe un accord de coopération stratégique dans le domaine de la médecine de précision avec Lisen Imprinting Diagnostics. Cet accord aidera les deux sociétés à accélérer le développement du diagnostic moléculaire sur le marché chinois.

