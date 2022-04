Une étude approfondie du marché des pansements de couche de contact avec les plaies explore une croissance énorme proche dans le futur

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial des pansements de couche de contact des plaies devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée au nombre croissant d’accidents de la route et à l’incidence croissante des cas de brûlures.

Principaux concurrents du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché des pansements de couche de contact avec les plaies sont 3M, KCI Licensing Inc., Hollister Incorporated, Elkem Silicones, Cardinal Health, Advanced Medical Solutions Limited, Finesse Medical Ltd., Avery Dennison Corporation, Medline Industries, Inc. ., HARTMANN Limited, BSN medical, Smith & Nephew, Molnlycke Health Care AB, Convatec Group PLC, Kestrel Health Information Inc., Advancis Medical UK, Noble Biomaterials, Inc., Alliqua, Derma Sciences, Inc., Lohmann & Rauscher et Integra Sciences de la vie.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des pansements de couche de contact avec les plaies est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des pansements de couche de contact avec les plaies pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Développements clés sur le marché :

En mai 2018, Hollister Incorporated a annoncé l’ouverture d’un nouveau centre de distribution aux Pays-Bas. Cette stratégie aidera l’entreprise à élargir sa clientèle et à développer ses activités.

En février 2018, HARTMANN Limited a élargi son portefeuille de produits en incluant une nouvelle option antimicrobienne nommée Proximel Ag avec sa gamme Proximel de pansements en mousse de silicone.

Définition du marché: marché mondial des pansements de couche de contact avec les plaies

Le pansement de couche de contact est une feuille mince et non adhérente qui est placée généralement sur un lit de plaie ouvert pour protéger le contact direct du tissu avec les autres pansements ou agents appliqués sur la plaie. Ils peuvent être utilisés comme pansement primaire en appliquant directement sur la plaie, puis, si nécessaire, peuvent être entourés d’un pansement secondaire pour une absorption supplémentaire.

Facteurs de marché

L’augmentation du volume de chirurgies est un facteur majeur de croissance de l’industrie

L’apparition croissante de plaies chroniques, y compris l’ulcère du pied diabétique, l’ulcère veineux et l’ulcère de pression, et la prévalence croissante du diabète agiront comme un moteur majeur du marché

Restriction du marché

La disponibilité de différents substituts pour le marché des pansements agit comme une contrainte majeure pour le marché

