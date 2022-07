Une étude approfondie du marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM) explore une croissance énorme à l’avenir d’ici 2028 | Les principaux acteurs sont Thales Group, Collins Aerospace, Cobham Limited, Honeywell International

Le dernier rapport de recherche sur le marché mondial des communications par satellite aéroporté (SATCOM) publié fournit une évaluation détaillée des acteurs clés et émergents présentant les profils d’entreprise, les offres de produits / services, le prix du marché et les revenus des ventes pour mieux dériver l’estimation de la taille du marché

Une concurrence qui s’intensifie de jour en jour a maintenu de nombreux défis devant les entreprises. Ainsi, ce rapport d’étude de marché mondial est une source certaine pour obtenir des informations précieuses sur le marché et prendre de meilleures décisions concernant les stratégies commerciales importantes. Ce rapport sur le marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM) est une source importante d’informations sur l’industrie, des faits et chiffres importants, des opinions d’experts et les derniers développements à travers le monde. Ce rapport sur les communications par satellite aéroportées (SATCOM) a été rédigé après une compréhension approfondie de l’environnement commercial qui convient le mieux aux exigences du client. Ainsi, le rapport d’étude de marché sur les communications par satellite aéroportées (SATCOM) est essentiel à bien des égards pour développer votre activité et réussir.

Une équipe d’analystes innovants, de prévisionnistes enthousiastes, de chercheurs compétents et d’experts expérimentés de l’industrie travaillent avec acharnement et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour produire cet excellent rapport sur le marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM). Le rapport Airborne Satellite Communications (SATCOM) est fourni avec un engagement total en assurant le meilleur service possible en fonction des besoins de l’entreprise. C’est un document essentiel pour tout passionné de marché, décideur politique, investisseur et acteur du marché. Ce rapport d’étude de marché sur les communications par satellite aéroportées (SATCOM) fournit aux clients des informations sur leur scénario commercial avec lesquelles ils peuvent élaborer des stratégies commerciales pour prospérer sur le marché.

Le marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 5,30 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 8 908,26 millions USD d’ici 2028. Rapport d’étude de marché sur les communications par satellite aéroportées (SATCOM ) Le marché fournit des analyses et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation du trafic de passagers dans le monde accélère la croissance du marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM).

La liste des acteurs clés présentés dans l’étude comprend un aperçu du marché, les stratégies commerciales, les données financières, les activités de développement, la part de marché et l’analyse SWOT :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM) sont ASELSAN A.Ş., Thales Group, Collins Aerospace, Cobham Limited, Honeywell International Inc., General Dynamics Corporation, GILAT SATELLITE NETWORKS., L3Harris Technologies, Inc., Hughes Network Systems, LLC, Viasat, Orbit Communications Systems Ltd., Astronics Corporation., Norsat International Inc., Raytheon Technologies Corporation, IAI, Smiths Group plc, ST Engineering, Mitsubishi Electric Corporation, Iridium Communications Inc. et Teledyne Defence Electronics , parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Source de données et méthodologie de recherche :

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, GCC par rapport à la région et l’analyse de la part des fournisseurs. Veuillez demander un appel d’analyste en cas d’enquête supplémentaire.

Face aux défis auxquels l’industrie est confrontée, l’étude de marché sur les communications par satellite aéroportées (SATCOM) examine et met en lumière :

– L’aperçu qui en résulte pour comprendre pourquoi et comment le marché mondial des communications par satellite aéroportées (SATCOM) devrait changer.

– Où se dirige l’industrie des communications par satellite aéroportées (SATCOM) et quelles sont les principales priorités. Pour l’élaborer, DBMR s’est tourné vers les fabricants pour obtenir des informations telles que l’analyse financière, l’enquête auprès des entreprises de communications par satellite aéroportées (SATCOM) et des entretiens avec des fournisseurs en amont et des acheteurs en aval et des experts de l’industrie.

– Comment la société Airborne Satellite Communications (SATCOM) dans cet ensemble diversifié d’acteurs peut mieux naviguer dans le nouveau paysage émergent de l’industrie et développer une stratégie pour gagner une position sur le marché.

Segmentation clé du marché

Sur la base de la plate-forme, le marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM) est segmenté en avions commerciaux, avions à fuselage étroit (NBA), avions à fuselage large (WBA), avions de transport régional (RTA), avions militaires, avions d’affaires, hélicoptères, drones véhicules aériens (UAV) et UAV à usage spécial.

Sur la base des composants, le marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM) est segmenté en terminaux SATCOM, émetteurs-récepteurs, radio aéroportée, modems et routeurs, radômes SATCOM et autres.

Sur la base de la fréquence, le marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM) est segmenté en bande C, bande L, bande X, bande Ka, bande S, bande Ku et bande UHF.

Sur la base de l’installation, le marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM) est segmenté en nouvelles installations et mises à niveau.

Sur la base de l’application, le marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM) est segmenté en gouvernement, défense et commercial.

