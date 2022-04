Une étude approfondie du marché des banques de cellules souches de cordon explore une croissance énorme proche dans le futur

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Marché mondial des banques de cellules souches de cordon par type de stockage (banque privée, banque publique), type de produit (sang de cordon, sang de cordon et tissu de cordon), type de service (collecte et transport, traitement, analyse, stockage), source (sang de cordon ombilical, Moelle osseuse, tige sanguine périphérique, sang menstruel), indication (paralysie cérébrale, thalassémie, leucémie, diabète, autisme), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur 2026

Analyse du marché: marché mondial des banques de cellules souches de cordon

Le marché mondial des banques de cellules souches de cordon devrait atteindre 13,8 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC sain de 22,4 %. Le nombre croissant de parents stockant le sang de cordon de leur enfant, l’acceptation des thérapies à base de cellules souches et la grande applicabilité des cellules souches sont les principaux moteurs du marché.

Définition du marché: marché mondial des banques de cellules souches de cordon

La banque de cellules souches de cordon n’est rien d’autre que le stockage des cellules de sang de cordon contenues dans le cordon ombilical et le placenta d’un nouveau-né. Ce sang de cordon contient les cellules souches qui peuvent être utilisées à l’avenir pour traiter des maladies telles que la leucémie, la thalassémie, les maladies auto-immunes et les troubles métaboliques héréditaires, et quelques autres.

Analyse concurrentielle: marché mondial des banques de cellules souches de cordon

Le marché mondial des banques de cellules souches de cordon est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des banques de cellules souches de cordon pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des banques de cellules souches de cordon

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial des banques de cellules souches de cordon sont CBR Systems, Inc., Cordlife, Cells4Life Group LLP, Cryo-Cell International, Inc., Cryo-Save AG, Lifecell, StemCyte India Therapeutics Pvt. Ltd, Viacord, SMART CELLS PLUS., Cryoviva India, Global Cord Blood Corporation, Programme national de sang de cordon, Vita 34, ReeLabs Pvt. Ltd., Regrow Biosciences Pvt. Ltd., ACROBiosystems., Americord Registry LLC., New York Blood Center, Maze Cord Blood, GoodCell., AABB, Stem Cell Cryobank, New England Cryogenic Center, Inc. entre autres

Facteurs de marché

De plus en plus de parents conservent le sang de cordon de leur enfant

Acceptation accrue des thérapies à base de cellules souches

Nouvelles applications des cellules souches dans le traitement des maladies

Restriction du marché

Coût d’exploitation élevé des thérapies à base de cellules souches

Manque de sensibilisation dans de nombreuses économies en développement

Segmentation : Marché mondial des banques de cellules souches de cordon

Par type de stockage

Public

Stockage privé

Par type de produit

Sang de cordon

Sang de cordon et tissu de cordon

Par type de service

Collecte et transport

Traitement

Une analyse

Stockage

Par indication

Paralysie cérébrale

Thalassémie

Autisme

Diabète de type 1

Anémie

Leucémie

Autres

Par origine

Sang de cordon ombilical

Moelle osseuse

Tige de sang périphérique

Sang menstruel

Développements clés sur le marché :

En novembre 2018, « Life Cell », le principal fournisseur indien de services de soins de santé préventifs, a lancé une nouvelle publicité télévisée pour sensibiliser les gens à la banque de cellules souches du cordon. Cette publicité aidera l’entreprise à conquérir un meilleur marché en Inde

En juin 2018, la principale banque de cordons sanguins de Cells4life UK a lancé une nouvelle technologie appelée Totocyte. Il permet de prélever aussi peu que 10 ml du sang résiduel laissé dans le placenta après un clampage retardé et optimal du cordon. Il fournit 3 fois plus de cellules souches par rapport à toute autre méthode

