Une étude approfondie du marché de l’héparine explore une croissance énorme proche dans le futur

Le marché mondial de l’héparine devrait enregistrer un TCAC substantiel de 5,7 % au cours de la période de prévision 2019 à 2026. L’héparine est un médicament utilisé pour prévenir et traiter les caillots sanguins. Il est utilisé pour traiter les troubles de la coagulation sanguine. Il est également utilisé pour prévenir les caillots sanguins après une intervention chirurgicale, pendant les transfusions sanguines, la dialyse et les prélèvements sanguins. Il aide à la fluidité de la circulation sanguine en libérant des protéines anticoagulantes. Il est connu comme anticoagulant. Il est également utilisé dans le diagnostic et le traitement de la coagulation intravasculaire disséminée, de la thrombose veineuse profonde, de l’embolie pulmonaire et de la thromboembolie artérielle. Il ne peut pas dissoudre les caillots sanguins mais empêche seulement les caillots de grossir et de causer des problèmes plus graves. L’héparine est un produit d’origine animale, dérivé des tissus muqueux des animaux de boucherie abattus .

L’héparine est utilisée pour le diagnostic des crises cardiaques et de l’angor instable, l’inhibition du cancer, des troubles métaboliques et de l’hépatite, comme anti-inflammatoire dans les blessures comme anticoagulant dans les prélèvements sanguins.

Analyse concurrentielle : marché mondial de l’héparine

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Sanofi, Pfizer Inc, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Mylan NV, Aspen Holdings, Changzhaou Qianhong Bio-pharma Co., Ltd., Eisai Co., Ltd., Fresenius Kabi AG. , Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd., Hikma Pharmaceuticals PLC, LEO Pharma A/S, Nanjing Jianyou Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd., Novartis AG, OPOCRIN SPA, SARIA SE & Co. KG, Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. ., Ltd, Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd., Shenzhen Techdow Pharmaceutical Co., Ltd, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Yino Pharma Limited, et entre autres.

Segmentation du marché : marché mondial de l’héparine

Le marché mondial de l’héparine est segmenté en quatorze segments notables qui sont le type de produit, le mode d’administration, la source, les ingrédients, la disponibilité, le traitement, l’application, la thérapeutique, la force, les marques, le type, le conteneur, l’emballage, l’utilisateur final, le canal de distribution.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en héparine non fractionnée, héparine de bas poids moléculaire (HBPM) et héparine de poids moléculaire ultra bas (ULMWH) En septembre 2018, SANOFI (France) a annoncé l’approbation par Santé Canada d’une nouvelle indication pour Lovenox (HBPM) pour la prévention de la formation de thrombus dans la circulation extracorporelle pendant l’hémodialyse chez les patients atteints d’insuffisance rénale terminale (ESKD). Cela attirera les consommateurs potentiels contribuant à la croissance de l’entreprise.

Sur la base du mode d’administration, le marché est segmenté en administration orale et administration parentérale

Sur la base de la source, le marché est segmenté en bovins et porcins

Sur la base des ingrédients, le marché est segmenté en sodium et calcium et autres En décembre 2016, Fresenius Kabi a déjeuné Héparine Sodique Injection 5 000 unités USP/mL. C’est un anticoagulant pour prévenir la coagulation du sang et la formation de caillots de fibrine à la fois in vitro et in vivo.

Sur la base de la disponibilité, le marché est segmenté en produits bruts et transformés

Sur la base du traitement, le marché est segmenté en thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, thromboembolie artérielle et autres

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en procédures pré-chirurgicales, procédures post-chirurgicales, dialyse rénale, tests de diagnostic et autres

Sur la base de la thérapeutique, le marché est segmenté en cardiovasculaire, respiratoire, oncologie, néphrologie, CNS et autres

Sur la base de la force, le marché est segmenté en 10 unités, 100 unités, 1000 unités, 5000 unités, 10000 unités, 25000 unités et autres

Sur la base du type, le marché est segmenté en génériques et marques En février 2015, Pfizer Inc. a dépensé 17 000 millions de dollars pour acquérir Hospira qui traite des biosimilaires, des versions génériques de médicaments biologiques, fabriqués à partir de cellules vivantes. L’accord comprend les droits commerciaux de l’anticoagulant héparine sodique qui aidera l’entreprise à générer des revenus et à croître sur le marché de l’héparine.

Sur la base du conteneur, le marché est segmenté en bouteilles, sacs, flacons et autres. Sur la base des emballages, le marché est segmenté en verre et en plastique

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, soins à domicile, centres de chirurgie ambulatoire et autres

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie, pharmacie en ligne et autres

DEVELOPPEMENTS récents:

En août 2015, Leo Pharma A/S a publié un rapport d’étude montrant qu’innohep réduisait le risque de thromboembolie veineuse récurrente (TEV) par rapport au traitement par la warfarine chez les patients cancéreux atteints de thromboembolie veineuse symptomatique. L’étude a également montré qu’innohep réduisait les saignements non majeurs par rapport à la warfarine. La société élargit son activité en entrant dans une nouvelle indication.

En mars 2019, l’unité commerciale de Bioiberica a participé au DCAT 2019 dans le but d’établir des alliances stratégiques et de trouver de nouvelles opportunités commerciales sur le marché américain. Par ces conférences, l’entreprise se développera sur le marché en développant des alliances.

Tendances du marché :

