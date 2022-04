Une étude approfondie du marché de l’authentification et de la protection de la marque explore une croissance énorme à l’avenir | AlpVision SA, Vision authentique, Sciences appliquées de l’ADN

La dernière mise à jour de l’étude de marché Global Authentification et protection des marques fournit des informations complètes et précieuses sur les activités de développement du marché démontrées par les acteurs de l’industrie, les opportunités de croissance et la taille du marché pour Authentification et protection des marques, avec une analyse par segments clés, acteurs principaux et émergents et zones géographiques . L’étude aide à identifier et à suivre les acteurs émergents sur le marché et leurs portefeuilles, à améliorer les capacités de prise de décision et à créer des contre-stratégies efficaces pour obtenir un avantage concurrentiel. Certains des acteurs profilés / faisant partie de la couverture de l’étude sont AlpVision SA, Authentic Vision, Applied DNA Sciences, Inc., Eastman Kodak Company, De La Rue PLC, Authentix, Inc., Avery Dennison Corporation, Centro Grafico dg SpA, Giesecke + Devrient GmbH, 3M, Arjo Solutions.

Bref aperçu de l’authentification et de la protection de la marque L’

adoption croissante des codes à barres pour protéger la réputation de la marque stimule la croissance du marché de l’authentification et de la protection de la marque

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché de l’authentification et de la protection de la marque jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type (ouvert, secret, médico-légal et numérique), technologie (impression de sécurité et étiquettes inviolables, encres de sécurité et Revêtements, OVDS et hologrammes, codes uniques, codes à barres, RFID, circuits intégrés d’authentification et autres) et application (électronique grand public, automobile, médical, chimique, aliments et boissons, tabac et autres) », le marché a été évalué à US 2 971,50 millions de dollars en 2020 et devrait atteindre 5 322,57 millions de dollars d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 7,9 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les acteurs de premier plan avec leurs développements sur le marché.

L’authenticité des emballages, produits ou matériaux imprimés peut être déterminée en incorporant un code-barres HD propriétaire dans lesdites entités lors de leur production. Le code-barres HD diffère des autres méthodes d’authentification coûteuses par sa capacité à intégrer de grandes quantités de données, avec des volumes 58 000 fois plus importants que les codes UPC ou 175 fois plus que les codes-barres QR, le tout contenu dans de petits codes-barres 2D configurables. En reliant les codes-barres HD à l’application propriétaire pour smartphone, puis en lisant les codes numériquement, des images de produits en couleur sont accessibles sur les smartphones. Ces codes-barres sont différents des codes-barres 2D publics car un numéro d’identification unique est attribué à chaque fabricant, qui ne peut être utilisé que par eux et le personnel autorisé. Les constructeurs disposent également de logiciels de « génération de code », qui est séparé des lecteurs pour imprimer les codes-barres HD. Les fabricants génèrent un « mot de passe non révélé » qui n’est actif que lors de la création des codes. La structure du système ne suit pas un modèle défini, ce qui permet à un individu de décoder un code-barres HD.

Le marché mondial de l’authentification et de la protection des marques a été segmenté comme suit :

Marché de l’authentification et de la protection des marques – par type

Manifeste, secrète, médico-légale, numérique

Marché de l’authentification et de la protection de la marque – par technologie

Impression de sécurité et étiquettes inviolables, encres et revêtements de sécurité, OVDS et hologrammes, codes uniques, codes à barres, RFID, circuits intégrés d’authentification, autres

Marché de l’authentification et de la protection de la marque – par application

Semi-conducteur, systèmes HVAC, aérospatiale, instrument médical, équipement de test/d’analyse, automobile, autres

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de l’authentification et de la protection des marques

La pandémie COVID-19 a entraîné la perturbation du commerce dans les pays d’Amérique du Nord, en raison de la fermeture de magasins ou de limitations opérationnelles de ceux-ci. Les détaillants et les marques sont confrontés à divers défis à court terme concernant la santé et la sécurité, la chaîne d’approvisionnement, la main-d’œuvre, les flux de trésorerie, la demande des consommateurs et le marketing. En Amérique du Nord, les magasins ont commencé à fermer début mars, et cette tendance devrait se poursuivre alors que les villes et les États se battent pour contenir la propagation du virus. De plus, la pandémie de COVID-19 accélère rapidement la tradition du commerce numérique. Alors qu’on dit aux gens de respecter la distanciation sociale, les commandes en ligne de médicaments et d’aliments et de boissons essentiels sont devenues un outil de survie pour les Américains. Plus loin, l’effet négatif de la pandémie et les mesures prises pour la gérer sur diverses industries limitent la croissance de l’industrie de la protection des marques d’authentification dans la région. Indépendamment de cela, l’augmentation des défis rencontrés en termes de produits contrefaits, conduisant au sabotage de la réputation des marques, les entreprises, en particulier les acteurs pharmaceutiques et agro-alimentaires, utilisent des technologies de protection des marques.

Réponses aux questions clés

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial Authentification et protection de la marque?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial Authentification et protection de la marque?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial Authentification et protection de la marque?

Quelles sont les mesures possibles que les joueurs prennent pour surmonter et stabiliser la situation ?

