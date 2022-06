Une étude approfondie du marché de l’analyse des soins de santé explore une croissance énorme proche dans le futur

Le rapport de marché présente les meilleures solutions de marché et d’affaires à l’industrie sur ce marché en pleine révolution pour prospérer sur le marché. La définition du marché donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Avec l’étude de marché systématique et complète, ce rapport de recherche commerciale fournit les faits associés à tout sujet dans le domaine du marketing pour l’industrie. Les informations et les aperçus du marché soulignés dans les aident à maximiser ou à minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande.

Les données statistiques mentionnées dans le rapport d’analyse de marché sont symbolisées à l’aide de graphiques qui simplifient la compréhension des faits et des chiffres. Grâce à l’analyse approfondie des concurrents couverte dans ce rapport, les entreprises peuvent évaluer ou analyser les forces et les points faibles des concurrents, ce qui aide à élaborer des stratégies commerciales supérieures pour leur propre produit. Les prévisions, analyses, évaluations et estimations effectuées dans ce rapport crédible sont toutes basées sur des outils et des techniques bien établis tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport d’étude de marché est un excellent support pour les entreprises de toutes tailles, qu’elles soient grandes, moyennes ou petites.

Analyse du marché et aperçu du marché américain de l’analyse des soins de santé

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’analyse des soins de santé affichera un TCAC d’environ 15,95 % pour la période de prévision 2021-2028. La prévalence croissante des troubles chroniques, l’accent accru sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées, et l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance de marché de l’analyse des soins de santé.

Principaux acteurs : –

IBM, Wipro Limited, Allscripts Healthcare, LLC, Cerner Corporation, Health Catalyst, Inovalon, McKesson Corporation, MEDEANALYTICS, INC., Optum, Inc., Oracle, SAS Institute Inc., ExlService Holdings, Inc., Verscend Technologies Pvt. Ltd, CitiusTech Inc., Vitreos Health, IKON TECH., IQVIA et GENERAL ELECTRIC COMPANY, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Marché américain de l’analyse des soins de santé, par type (analyse prescriptive, analyse prédictive et analyse descriptive), composant (services, logiciels et matériel), modèle de prestation (à la demande et sur site), application (analyse clinique, analyse de la santé de la population, analyse opérationnelle et Analyse administrative et analyse financière), utilisateurs finaux (payeurs de soins de santé, prestataires de soins de santé et ACOS, HIES, MCOS et TPAS) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Analytique des soins de santé aux États-Unis

Le paysage concurrentiel du marché de l’analyse des soins de santé fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’analyse des soins de santé.

Également connue sous le nom d’analyse de données cliniques, l’analyse des soins de santé est une approche fondée sur des preuves qui offre des informations sur les dossiers des patients, la gestion hospitalière et des informations plus approfondies au niveau macro et micro. L’analyse des soins de santé est un ensemble de systèmes et de logiciels utilisés pour fournir des données en temps réel qui aident à décider du futur traitement.

L’émergence croissante de l’analyse de données volumineuses est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. Les dépenses de croissance pour le développement de l’infrastructure informatique des soins de santé, associées aux innovations et aux progrès technologiques croissants, constituent un autre déterminant de la croissance du marché. La sensibilisation croissante des individus à la santé, la numérisation croissante des économies, l’émergence croissante de l’analyse prédictive et prescriptive et l’augmentation du tourisme médical sont d’autres facteurs importants qui généreront davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché.

Cependant, la violation d’informations confidentielles et les problèmes croissants de sécurité et de confidentialité des données feront dérailler le taux de croissance du marché. De plus, les limitations technologiques dans les économies sous-développées poseront encore plus de défis au marché. La pénurie de professionnels qualifiés dans les économies arriérées entravera également le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de l’analyse des soins de santé fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Étendue et taille du marché de l’analyse des soins de santé aux États-Unis

Le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en fonction du type, du composant, du modèle de livraison, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en analyse prédictive, analyse descriptive et analyse prescriptive.

Sur la base des composants, le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en logiciels, matériel et services. Le segment des services est sous-segmenté en services de support et services d’analyse commerciale.

Sur la base du modèle de livraison, le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en à la demande et sur site.

Sur la base de l’application, le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en analyse clinique, analyse financière, analyse opérationnelle et administrative et analyse de la santé de la population. Le segment de l’analyse clinique est sous-segmenté en amélioration de la qualité et analyse comparative clinique, aide à la décision clinique, rapports et conformité réglementaires, analyse comparative/efficacité et santé de précision. Le segment de l’analyse financière est sous-segmenté en traitement des réclamations, gestion du cycle des revenus (RCM), intégrité des paiements et fraude, gaspillage et abus (FWA) et ajustement des risques et évaluation des risques. Le segment de l’analyse opérationnelle et administrative est sous-segmenté en analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse de la main-d’œuvre, performance de l’entreprise, analyse de la chaîne d’approvisionnement, intelligence du marché, analyse de la recherche et analyse stratégique.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en payeurs de soins de santé, prestataires de soins de santé et ACOS, HIES, MCOS et TPAS. Le segment des payeurs de soins de santé est sous-segmenté en agences gouvernementales, compagnies d’assurance privées et employeurs et bourses privées. Le segment des prestataires de soins de santé est sous-segmenté en organisations de soins post-actifs, hôpitaux, cabinets médicaux, IDNS et environnements ambulatoires.

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’analyse des soins de santé vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des technologies de santé numériques, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché de l’analyse des soins de santé. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

