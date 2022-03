Une enquête détaillée sur le marché européen de l’affichage numérique (DOOH) et un rapport sur les perspectives montrent comment les principales entreprises: AYUDA MEDIA SYSTEMS, BELL MEDIA, INC., CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS, INC

Businessmarketinsights Dernière mise à jour sur l’analyse du marché Europe Digital Out of Home (DOOH), analyse de la croissance du marché Europe Digital Out of Home (DOOH) et projection d’ici – 2027. Ce rapport est hautement prédictif car il contient l’analyse globale du marché des plus grandes entreprises dans l’industrie européenne du Digital Out of Home (DOOH). Avec l’étude de marché classée Europe Digital Out of Home (DOOH) basée sur diverses régions en croissance, ce rapport fournit un portefeuille d’acteurs de premier plan ainsi que les ventes, la croissance, la part de marché, etc.

Digital Out of Home ou Digital OOH fait référence à divers affichages/panneaux numériques utilisés dans les panneaux d’affichage, les transports en commun, le mobilier urbain et la publicité localisée. Les solutions numériques OOH sont des moyens de communication extrêmement efficaces et abordables utilisés par les entreprises du monde entier pour attirer et engager un public plus large. Ces solutions sont généralement divisées en deux catégories, à savoir les écrans grand format et les médias numériques basés sur le lieu. En tant que support publicitaire, les solutions OOH numériques permettent aux annonceurs d’atteindre un public plus large avec des campagnes à fort impact par rapport au support de publicité extérieure traditionnel.

Principaux joueurs clés :

• SYSTÈMES MÉDIA AYUDA

• BELL MÉDIA, INC.

• CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS, INC.

• PUBLICITÉ EXTÉRIEURE FAIRWAY

• JCDECAUX

• SOCIÉTÉ DE PUBLICITÉ LAMAR

• RÉSEAU VIDÉO LIGHTBOX OOH

• OUTFRONT MEDIA, INC.

• VÉRITABLES MÉDIAS NUMÉRIQUES

• SIGNALISATION EN DIRECT

Le rapport d’étude de marché sur Europe Digital Out of Home (DOOH) a intégré l’analyse des différents facteurs qui stimulent la croissance du marché Europe Digital Out of Home (DOOH). Il établit les tendances, les contraintes et les moteurs qui transforment le marché européen du Digital Out of Home (DOOH) de manière positive ou négative. Les informations détaillées sont basées sur les tendances actuelles du marché européen Digital Out of Home (DOOH) et sur les réalisations historiques.

Analyse de production :

Analyse SWOT des principaux acteurs clés de l’industrie européenne Digital Out of Home (DOOH) basée sur les forces, les faiblesses, les environnements internes et externes de l’entreprise, les opportunités et les menaces. Il comprend également la production, les revenus, le prix moyen des produits et les parts de marché des principaux acteurs. Ces données sont ensuite détaillées avec la distribution de base de fabrication, la zone de production et le type de produit. Des points majeurs tels que la situation et les tendances concurrentielles, les fusions et acquisitions de taux de concentration, l’expansion, qui sont des informations vitales pour développer / établir une entreprise, sont également fournis.

