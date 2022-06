Une enquête détaillée sur le marché du raclage de pipeline intelligent en Europe et un rapport sur les perspectives montrent comment les meilleures entreprises

La dernière documentation de recherche intitulée « Europe Intelligent Pipeline Pigging Market » est une publication récente sur les informations du marché des entreprises qui couvre tous les aspects de l’Europe Intelligent Pipeline Pigging 2020 ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, des tendances, des prévisions, de la taille, de la part, de la demande. , et diffusion. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché Europe Intelligent Pipeline Pigging pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2020 et 2027.

Le rapport Europe Intelligent Pipeline Pigging propose un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à croissance la plus rapide et la plus lente sont présentés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché en fonction des utilisateurs finaux.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative

Pig Run est réalisé en tant que service d’entretien des pipelines par les exploitants et les propriétaires des conduites. Il existe diverses applications pour lesquelles ces porcs intelligents s’avèrent utiles. Ils sont utilisés dans les détections de fissures et de fuites, les détections de géométrie et de courbure, les détections de perte de métal/corrosion et d’autres applications telles que la photographie/vidéo, le profil/la cartographie, la couverture/la couverture de ligne. En conséquence, le marché du raclage intelligent des pipelines est segmenté sur la base des applications dans les divisions mentionnées ci-dessus. Le marché du raclage intelligent des pipelines par utilisateur final est segmenté en produits chimiques, pétroliers, gaziers et autres (centrales nucléaires, traitement de l’eau et des eaux usées, exploitation minière). et industries lourdes).

Voici les principaux fabricants européens de raclage de pipeline intelligent

• Porcs Illimités International, Inc.

• Groupe Aubin

• TD Williamson Inc.

• Baker Hughes Incorporé

• Pigtek Ltd.

• 3P Services GmbH & Co KG

• Hak Industrial Services B.V.

• Quest Integrity Group LLC

• Produits Jamison LP

• NDT Global GmbH & Co. KG

• Enduro Pipeline Services, Inc.

• Solutions de pipeline PII

• Groupe Rosen

Marché du raclage intelligent des pipelines en Europe 2020-2027: principaux faits saillants

⦁ CAGR du marché au cours de la période de prévision 2020-2027.

⦁ Des données détaillées sur les facteurs qui aideront le développement du marché Europe Intelligent Pipeline Pigging au cours des cinq prochaines années.

⦁ Évaluation de la taille du marché européen du raclage intelligent des pipelines et de son engagement envers le marché parent.

⦁ Prévisions sur les modèles à venir et les changements de comportement des acheteurs.

⦁ Le développement du marché européen du raclage intelligent des pipelines.

⦁ Analyse de la scène sérieuse du marché et données précises sur les vendeurs.

⦁ Détails complets des composants qui mettront au défi le développement des fournisseurs du marché Europe Intelligent Pipeline Pigging.

