Une enquête détaillée sur le marché de la sangle en Amérique du Nord et un rapport sur les perspectives montrent comment les meilleures entreprises sont capables de survivre à l’avenir par American Cord & Webbing Co., Inc.

Le marché de la sangle en Amérique du Nord devrait passer de 230,17 millions de dollars US en 2021 à 327,92 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 5,2 % de 2021 à 2028.

La dernière documentation de recherche intitulée «North America Webbing Market» est une publication récente sur les informations sur le marché des entreprises qui couvre tous les aspects de North America Webbing 2021 ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, des tendances, des prévisions, de la taille, du partage, de la demande et Distribution. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché des sangles en Amérique du Nord pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2021 et 2028.

Voici les principaux fabricants de sangles en Amérique du Nord –

• American Cord & Webbing Co., Inc.

• Moulins à ruban Bally

• Ceinture-tech

• E. Oppermann GmbH

• Murdock Webbing Company, Inc.

• Narrowtex Australie

• National Webbing Products Co.

• Ohio Plastics Belting Co.

• Ruban Webbing Corp

• Produits de sangle Tennessee

Le matériau de sangle est soit obtenu naturellement à partir de peau d’animal, soit préparé artificiellement. Autrefois, le matériel était dénudé d’orignaux, de chevreuils ou de caribous. Cependant, au XXe siècle, les fabricants ont déplacé leur extraction vers la peau de vache, étant la peau brute économique et de haute qualité. Avec la demande croissante de sangles, les fabricants se sont tournés vers des sangles synthétiques. Aux États-Unis, ACW est considéré comme l’un des principaux fabricants de matériel de sangle. En dehors de cela, selon un article publié par Industrial Fabrics Association International, Paiho North America est impliqué dans l’offre d’un matériau spécial en polyester filé pour les sangles, qui peut être utilisé dans diverses bases d’application telles que les vêtements, les chaussures et les articles de sport, et industriels ou médicaux. applications.

Le rapport North America Webbing propose un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à croissance la plus rapide et la plus lente sont présentés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché en fonction des utilisateurs finaux.

Avec COVID-19, l’ensemble de la main-d’œuvre a connu une transition vers le travail à distance, ouvrant la voie au marché des sangles en Amérique du Nord et aux produits matériels. La réduction du temps et des coûts de déplacement, l’importance d’impliquer les employés dans la détermination des objectifs stratégiques et le besoin croissant de salles de réunion virtuelles ont globalement augmenté les dépenses des entreprises sur le marché de la toile en Amérique du Nord.

Segmentation du marché des sangles en Amérique du Nord

Marché des sangles en Amérique du Nord – Par matériau

• Naturel

• Artificiel

Marché des sangles en Amérique du Nord – Par produit

• Sangle plate

• Sangle tubulaire

• Autres

