Une énorme demande sur le marché des soins de santé à domicile pour atteindre 520 594,06 millions USD au cours de la période de prévision

Le marché des soins de santé à domicile devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

L’analyse des études de marché sur les soins de santé à domicile fournira des idées fructueuses pour le produit afin de le rendre plus efficace et impressionnant sur le marché concurrentiel. Ces rapports peuvent être très percutants lorsque les entreprises cherchent des réponses plus rapides aux défis commerciaux. Le rapport examine des descriptions détaillées, des scénarios concurrentiels, de vastes portefeuilles de produits de fournisseurs clés et des stratégies commerciales adoptées par les concurrents, ainsi que leur analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les rapports d’études de marché sur les soins de santé à domicile permettent non seulement de gagner du temps, mais ajoutent également de la crédibilité au travail effectué, qu’il s’agisse d’affiner un plan d’affaires, de préparer des présentations pour des clients importants ou de faire des recommandations aux dirigeants.

Le marché des soins de santé à domicile devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le marché croît à un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 520 594,06 millions de dollars d’ici 2020, contre 273 118,18 millions de dollars en 2019, selon une analyse de Data Bridge Market Research. L’augmentation des procédures interventionnelles diagnostiques et thérapeutiques mini-invasives et la prévalence croissante des maladies chroniques sont des facteurs de croissance du marché.

Les soins de santé à domicile permettent de diagnostiquer et de traiter les patients à domicile. Les soins de santé à domicile offrent une vaste gamme de services de soins de santé qui sont souvent plus pratiques, plus chers et disponibles à la porte. Il comprend des professionnels de la santé qualifiés, y compris la physiothérapie, l’ergothérapie, les soins infirmiers qualifiés et l’orthophonie.

Étendue du marché mondial des soins de santé à domicile et taille du marché

Le marché des soins de santé à domicile est divisé en trois segments notables en fonction du type, de la maladie et du canal de distribution.

Sur la base du type, le marché est segmenté en équipements, logiciels et services. En 2020, le segment des appareils domine et continue de croître, car les appareils aident les patients à recevoir un meilleur traitement à domicile et à l’hôpital. Des appareils tels que des ventilateurs, des fauteuils roulants, des lecteurs de glycémie, l’apnée et d’autres appareils de surveillance à domicile peuvent être utilisés pour apporter des avantages pour la santé aux patients. Ces appareils jouent un rôle important dans les soins de santé à domicile, c’est pourquoi les fabricants se concentrent sur des appareils qui apportent une technologie de pointe sur le marché. Ces appareils sont très utilisés par les fournisseurs de services afin d’offrir de meilleurs résultats de santé aux patients souffrant de maladies cardiovasculaires, de maladies osseuses, etc.

Sur la base de la maladie, le marché est segmenté en maladies pulmonaires obstructives chroniques, diabète, hypertension, tabagisme, asthme, dépression, maladies cardiaques, démence/maladie d’Alzheimer, obésité, maladie de Parkinson, maladies infectieuses (VIH/SIDA), os et articulations maladies, etc… En 2020, le segment cardiaque dominera le marché car les patients ne seront pas hospitalisés pendant de longues périodes en raison d’une maladie cardiaque. Par conséquent, les prestataires de soins à domicile fournissent des services bénéfiques à ces patients.

Sur la base des canaux de distribution, le marché est segmenté en marchés de détail et appels d’offres directs. En 2020, le segment des appels d’offres directs dominera le marché car il y a une demande plus élevée de la part des fournisseurs de services pour des équipements permettant de fournir de meilleures installations de soins à domicile aux patients à la porte. Par conséquent, le principal prestataire de services est en contact direct avec le fabricant. Les appels d’offres directs devraient également se développer à l’avenir en raison de la forte demande de produits des grands prestataires de services.

Analyse au niveau du pays du marché des soins de santé à domicile

Le marché des soins de santé à domicile est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, maladie et canal de distribution. Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins de santé à domicile sont les États-Unis, le Canada, l’Amérique du Nord, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, la Norvège, l’Irlande, l’Autriche, la Lituanie, la Pologne, Hongrie, Europe, Autres régions, Japon, Chine, Corée, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud, Amérique du Sud, Afrique du Sud , Émirats arabes unis, Koweït, Arabie saoudite et Reste du Moyen-Orient et Afrique au Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord domine le marché en raison d’une meilleure couverture santé et d’une forte préférence pour les soins à domicile parmi les patients de la région. La région domine les soins de santé à domicile en raison d’un meilleur développement des produits et services nord-américains et de meilleures polices d’assurance. L’Asie-Pacifique connaît le TCAC le plus élevé en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de la sensibilisation croissante aux établissements de soins à domicile. En Amérique du Nord, les États-Unis dominent le marché, car la plupart des prestataires de soins de santé offrent de meilleures installations à domicile. Les patients optent donc pour les soins à domicile, ce qui stimule finalement la croissance du marché. En Europe, l’Allemagne domine le marché car les patients préfèrent les services médicaux à domicile pour les soins de longue durée. Les dépenses élevées en soins de santé à domicile dans ce pays contribuent finalement à la croissance du marché. En Asie-Pacifique,

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prédire les conditions du marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence intense ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Santé à domicile

Le paysage concurrentiel du marché des soins de santé à domicile fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de produits pilotes, les approbations de produits, les brevets, l’étendue du produit, l’application avantages, courbe de ligne de vie de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des soins de santé à domicile sur lequel la société se concentre.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Koninklijke Philips NV, Air Liquide, Amedisys, Apple Home Healthcare, Arcadia, Davita Inc, Diaverum, Home Health Care, Inc, Home Healthcare Solutions Company, LLC, Kindred Healthcare, LLC, LHC Group, Inc. , National HealthCare Corporation et PORTEA MEDICAL, OMRON Corporation, Air Liquide, B. Braun Melsungen AG, BPL Medical Technologies, CARDINAL HEALTH et Sunrise Medical (US) LLC, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur la part de marché des soins à domicile sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

De nombreuses coentreprises et développements sont également initiés par des entreprises mondiales qui accélèrent également le marché mondial des soins de santé à domicile. Par exemple,

En juillet 2018, Omron Corporation a acquis 3A Health Care srl, un leader dans le développement et la production d’appareils d’aspiration chirurgicaux et d’appareils d’aérosolthérapie professionnels. L’acquisition aide la société à mettre sur le marché une large gamme de produits pour prévenir et traiter les maladies des voies respiratoires chez les patients.

En septembre 2017, Air Liquide a lancé Chronic Care Connect, une solution de télésurveillance. Ce produit aide les patients à recevoir un traitement de maladie chronique à domicile. Grâce à cette technologie, les patients peuvent être suivis au quotidien. Avec le lancement du produit, la société a augmenté ses revenus dans le segment de la santé.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies augmentent la part de marché de l’entreprise en augmentant sa couverture et sa présence. Il offre également des avantages aux organisations pour améliorer leurs offres de soins à domicile en élargissant la gamme de modèles.

