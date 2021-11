Une demande importante pour l’industrie de la transformation des aliments pour stimuler le marché mondial des équipements de réfrigération industrielle entre 2017 et 2026

Les équipements de réfrigération industrielle sont de plus en plus utilisés dans différentes industries d’utilisation finale telles que la transformation des aliments et des boissons, les applications liées au stockage au froid et au traitement des produits chimiques. En raison des applications croissantes des équipements de réfrigération industrielle dans ces industries d’utilisation finale, ce marché se développe à un rythme soutenu.

Le marché mondial des équipements de réfrigération industrielle est également influencé positivement par l’utilisation croissante de réfrigérants naturels, une industrie de transformation alimentaire en croissance et des efforts visant à atteindre l’efficacité énergétique, principalement dans les pays développés.

Pour rester « en avance » sur vos concurrents, demandez un échantillon @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/17908

Une autre utilisation importante de l’équipement de réfrigération industrielle est dans l’industrie pharmaceutique, où un tel équipement est utilisé pour le stockage de divers échantillons qui sont utilisés dans le processus de R&D pour le développement de nouveaux médicaments. Cependant, la hausse du coût du carburant est un facteur important qui freine la croissance de ce marché. Les fabricants d’équipements de réfrigération industrielle concentrent leurs efforts sur la fabrication de produits respectueux de l’environnement qui ont une plus grande efficacité de refroidissement.

Pour des informations critiques sur ce marché, demandez une personnalisation ici @ https://www.persistencemarketresearch.com/request-customization/17908

Un nouveau rapport présenté par Persistence Market Research intitulé « Marché des équipements de réfrigération industrielle : analyse globale de l’industrie 2012-2016 et prévisions 2017-2026 » étudie les performances du marché mondial des équipements de réfrigération industrielle sur une période d’évaluation de neuf ans commençant en 2017 et se terminant en 2026.

Le rapport présente les prévisions par valeur du marché mondial des équipements de réfrigération industrielle et fournit des informations importantes concernant la dynamique du marché telles que les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances. Selon les projections de Persistence Market Research, le marché mondial des équipements de réfrigération industrielle était estimé à près de 22 650 millions de dollars US à la fin de l’année 2017 et devrait atteindre une valorisation de près de 36 900 millions de dollars US à la fin de la période d’évaluation en 2026, et dans le processus affichent un TCAC de 5,6% au cours de 2017-2026.

Segment de condenseur par type d’équipement le plus important en termes de part de revenus

Le segment des condenseurs dans la catégorie des équipements du marché mondial des équipements de réfrigération industrielle est le plus important en termes de valeur et devrait afficher un TCAC de 5,1% au cours de la période d’évaluation. Le segment du condenseur devrait atteindre une valeur de près de 12 600 millions de dollars US à la fin de la période d’évaluation.

Segment de la transformation des aliments par application pour devenir leader en termes de revenus

Le segment de la transformation des aliments dans la catégorie des applications du marché mondial des équipements de réfrigération industrielle devrait afficher un TCAC de 4,8% au cours de la période d’évaluation. Le segment de la transformation des aliments a été estimé à près de 6 350 millions de dollars US en 2017.

Le segment de la production de boissons par application devrait afficher le taux de croissance le plus rapide

Le segment de la production de boissons dans la catégorie des applications du marché mondial des équipements de réfrigération industrielle est sur le point d’afficher le TCAC le plus rapide de 7,5% au cours de la période d’évaluation. Le segment de la production de boissons devrait atteindre une valorisation boursière de près de 6 600 millions de dollars américains d’ici la fin de l’année 2026.

Pour une analyse concurrentielle approfondie, achetez maintenant @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/17908

Le marché nord-américain des équipements de réfrigération industrielle va devenir le plus important en termes de valeur

Le marché des équipements de réfrigération industrielle en Amérique du Nord est le plus important en termes de revenus et devrait afficher un TCAC de 5,1% au cours de la période d’évaluation. Le marché régional de l’Amérique du Nord devrait atteindre une valorisation de près de 10 900 millions de dollars US d’ici la fin de la période de prévision en 2026.

À propos de nous:

Persistence Market Research est là pour fournir aux entreprises une solution unique pour améliorer l’expérience client. Il s’engage à recueillir les commentaires appropriés après avoir traversé des interactions personnalisées avec les clients pour ajouter de la valeur à l’expérience des clients en agissant comme le lien « manquant » entre les « relations avec les clients » et les « résultats commerciaux ». Les meilleurs rendements possibles y sont assurés.

Contactez-nous:

Étude de marché sur la persistance

305 Broadway, 7e étage,

New York, État de New York 10007

États Unis

Téléphone américain – +1-646-568-7751

États-Unis-Canada Sans frais – +1 800-961-0353

Ventes – sales@persistencemarketresearch.com

Web – https://www.persistencemarketresearch.com

……………………………………………………………………………………………………………….

Bureau du Japon :

Étude de marché sur la persistance

1-2-1 Bâtiment central de Kinshi Arca

14/F Tokyo, 130-0013

Japon

Appelez le 1-888-863-3700

……………………………………………………………………………………………………………….

Bureau de Singapour :

Étude de marché sur la persistance

50, chemin Chin Swee,

#09-04 Bâtiment Thong Chai,

Singapour 169874

………………………………………………………………………………………………………………