Une augmentation substantielle de l’adoption de l’automatisation industrielle dans diverses industries

Dernière étude de marché sur » Marché du contrôle de l’automatisation industrielle jusqu’en 2027 par solution (DCS, SCADA, PLC, PLM et autres); Industrie verticale (automobile, électronique et semi-conducteur, alimentation et boissons, métal et machinerie, aérospatiale et défense, et autres) et End User (Process Industry and Discrete Industry) – Global Analysis and Forecast », le marché du contrôle de l’automatisation industrielle devrait atteindre 324,6 milliards de dollars US d’ici 2027, contre 158,5 milliards de dollars US en 2018. Le rapport inclut une compréhension clé des facteurs moteurs de cette croissance et met également en lumière les principaux acteurs du marché et leurs évolutions.

Le rapport d’étude de marché INDUSTRIAL AUTOMATION CONTROL de The Insight Partners comprend la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2019 à 2027. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché du CONTRÔLE D’AUTOMATISATION INDUSTRIELLE.

Les entreprises présentées dans ce rapport incluent : ABB Ltd, Honeywell International Inc., Siemens AG, Emerson Electric Co., Bosch Rexroth AG, General Electric Company, Hitachi, Ltd., Koyo Electronics Industries Co., Ltd., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ., Omron Corporation, Rockwell Automation, B&R Industrial Automation Gmbh, Beckhoff

L’automatisation industrielle est définie comme l’utilisation de systèmes de contrôle tels que des ordinateurs ou des robots, et l’utilisation des technologies de l’information pour gérer divers processus et machines dans une industrie pour remplacer un être humain et c’est la deuxième étape au-delà de la mécanisation dans le cadre de l’industrialisation. Il contribue à augmenter la productivité, les coûts de fonctionnement et améliore la productivité, ce qui contribue à accélérer la croissance du marché du contrôle de l’automatisation industrielle. Les systèmes temps réel devraient céder la place à des systèmes adaptatifs complexes et multi-traitements qui apporteraient de nouvelles opportunités à ce marché dans les années à venir.

Depuis la dernière décennie, la demande dans différentes industries d’utilisateurs finaux s’est considérablement accélérée avec l’adoption croissante de l’automatisation et des améliorations technologiques révolutionnaires. Alors que les principales entreprises de ce marché continuent d’élargir leur marché adressable, en élargissant leur portefeuille de produits actuel, en diversifiant leur clientèle et en développant de nouvelles applications et de nouveaux marchés, tous les acteurs de premier plan sont confrontés à un niveau de concurrence croissant, tant de la part des acteurs régionaux que des les principales entreprises mondiales à travers le monde.

Aperçu du marché – Marché du contrôle

de l’automatisation industrielle Adoption généralisée de l’automatisation industrielle dans diverses industries

La pénétration de l’automatisation industrielle s’accélère dans diverses industries autres que l’automobile. Dans un passé récent, les industries non automobiles étaient très sous-pénétrées par rapport à l’industrie automobile. Avec la fonctionnalité croissante d’équipements tels que les robots industriels, on prévoit que les industries non automobiles accéléreront encore l’adoption de l’automatisation industrielle. Outre les industries, la pénétration augmente également entre les pays. Les marchés développés, notamment la Chine, les États-Unis et le Japon, ont une pénétration plus élevée, mais il existe encore de nombreuses opportunités pour que le marché industriel se développe davantage, même sur les marchés développés. Les perspectives d’installations supplémentaires sont remarquables dans bon nombre de ces pays, en particulier dans l’industrie non automobile, mais aussi dans les industries automobiles des marchés en développement. Cette croissance est attribuée à la modernisation et à la transformation nécessaires requises sur ces marchés. Ces statistiques sont prometteuses pour les fabricants car elles indiquent l’énorme potentiel d’augmentation de l’adoption. On s’attend à ce que la faible pénétration propulse une croissance considérable au cours de la période de prévision, tant qu’il y aura un soutien considérable du gouvernement aux fabricants.

Le marché mondial du contrôle de l’automatisation industrielle a été segmenté comme suit :

Par solution

Système de contrôle distribué (DCS)

Contrôle de supervision et acquisition de données (SCADA)

Système de contrôle logique programmable (PLC)

Gestion du cycle de vie des produits (PLM)

Autres

Par industrie Verticale

Automobile

Électronique et semi-conducteur

Agroalimentaire

Métal et machinerie

Aérospatiale et défense

Autres

Par utilisateur final Industrie des

procédés Industrie

discrète

Marché mondial du contrôle de l’automatisation industrielle : analyse régionale

Le rapport propose une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché du contrôle de l’automatisation industrielle dans des régions importantes. Les principales régions couvertes par le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.

Le rapport a été élaboré après avoir observé et étudié divers facteurs qui déterminent la croissance régionale tels que le statut économique, environnemental, social, technologique et politique de la région en question. Les analystes ont étudié les données sur les revenus, la production et les fabricants de chaque région. Cette section analyse les revenus et le volume par région pour la période de prévision de 2019 à 2027. Ces analyses aideront le lecteur à comprendre la valeur potentielle des investissements dans une région particulière.

Principaux points clés du marché CONTRÔLE DE L’AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

Aperçu du marché du CONTRÔLE DE L’AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ DU CONTRÔLE DE L’AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

Tendance du marché, des revenus et des prix du CONTRÔLE DE L’AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

Analyse du marché du CONTRÔLE DE L’AUTOMATISATION INDUSTRIELLE par application

Profils d’entreprise et chiffres clés du marché CONTRÔLE DE L’AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

Dynamique du marché

Méthodologie et source de données

REMARQUE : Notre équipe étudie le Covid-19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, le cas échéant, nous envisagerons l’analyse Covid-19 des marchés et des industries. Contactez-nous cordialement pour plus de détails.

