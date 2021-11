Une assistance virtuelle pour ouvrir la voie au marché du traitement de l’hyperoxémie

Le marché du traitement de l’hyperoxémie est susceptible de scintiller à l’avenir. Avec diverses options de cloud à explorer, le secteur de la santé devrait atteindre un nouveau sommet au cours de la période de prévision. En d’autres termes, les organisations du monde entier font progresser leurs temps d’arrêt concernant les initiatives commerciales numériques. Ils s’orientent rapidement vers le cloud pour moderniser les environnements, améliorer la fiabilité des systèmes, prendre en charge les modèles de travail hybrides et répondre aux autres nouvelles réalités apparues ces derniers temps. Ce serait les perspectives de la verticale de la santé dans la période à venir.

Le traitement de l’hyperoxémie se fait en prescrivant une supplémentation en oxygène pour soulager l’hyperoxémie artérielle. La supplémentation en oxygène est la thérapie la plus courante pour le traitement de l’hyperoxémie chez les patients gravement malades.

De nombreux patients répondent à la supplémentation en oxygène en excès qui est donnée par une canule nasale. Dès que le taux d’oxygène revient à la normale, le pronostic du traitement de l’hyperoxémie est meilleur. Jusqu’à présent, il n’y a pas d’alternative au traitement de l’hyperoxémie autre que la supplémentation en oxygène.

En plus de cela, le traitement de l’hyperoxémie peut également se faire par chambre hyperbare qui augmente les concentrations d’oxygène dans le sang. De plus, le traitement de l’hyperoxémie peut également être assuré par une ventilation mécanique grâce à laquelle l’apport d’oxygène est supérieur aux concentrations atmosphériques normales.

Le traitement de l’hyperoxémie utilise généralement des dispositifs d’administration d’oxygène tels que l’oxygène soufflé, une hotte ou une tente à oxygène, une canule nasale à faible débit, une canule nasale à haut débit, un masque à oxygène, une ventilation mécanique, etc. L’oxygénothérapie est indiquée lorsqu’il y a une faible concentration d’oxygène à l’intérieur le sang artériel.

Le marché mondial du traitement de l’hyperoxémie devrait enregistrer une croissance significative sur le marché car il n’y a qu’une seule thérapie administrée aux patients en traitement de l’hyperoxémie. La supplémentation en oxygène est la seule thérapie pour le traitement de l’hyperoxémie.

En plus de cela, le traitement de l’hyperoxémie aide également à détecter l’arrêt cardiaque qui, par conséquent, semble avoir une grande utilisation du marché du traitement de l’hyperoxémie. Cependant, le risque associé à l’oxygénothérapie et le coût peuvent freiner la croissance du marché du traitement de l’hyperoxémie.

De nombreux essais cliniques sont en cours dans le monde pour le traitement de l’hyperoxémie. Quelques études réalisées pour le traitement de l’hyperoxémie ont observé une amélioration transitoire avec une forte supplémentation en oxygène dans les déficits cliniques après un AVC ischémique et toutes les autres études n’ont révélé aucune association positive entre l’hyperoxémie et les résultats tels que la récupération fonctionnelle, la mortalité et la récupération fonctionnelle. Étant donné que des études cliniques sont en cours dans le traitement de l’hyperoxémie, le marché devrait anticiper une croissance dans les années à venir.

Avec les progrès de la recherche et du développement, le marché du traitement de l’hyperoxémie stimulera considérablement la croissance du marché.

Le marché mondial du traitement de l’hyperoxémie est segmenté en fonction de l’indication et de l’utilisateur final

Segmentation du marché par indication

vertige

Saisies

Pneumonie

Cataracte

Vasodilatation

Nécrose des tissus

Acidose métabolique

Segmentation du marché par utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Cliniques spécialisées

Géographiquement, le marché du traitement de l’hyperoxémie est classé en cinq régions clés: Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord semble avoir une plus grande part de revenus sur le marché du traitement de l’hyperoxémie en raison des progrès de la recherche et du développement, de l’amélioration des médicaments et de l’utilisation accrue d’instruments modernes dans les laboratoires et les hôpitaux est susceptible de générer des revenus substantiels sur le marché du traitement de l’hyperoxémie.

L’Europe semble également avoir une contribution significative à la croissance du marché du traitement de l’hyperoxémie en raison de l’augmentation de l’adoption d’instruments de pointe et de la prévalence croissante de l’hyperoxémie qui devrait connaître une croissance du marché du traitement de l’hyperoxémie.

L’Asie-Pacifique a également le potentiel de stimuler la croissance du marché du traitement de l’hyperoxémie en raison de la demande croissante de nouvelles options de traitement et la sensibilisation croissante des gens à l’hyperoxémie stimulera la croissance du marché du traitement de l’hyperoxémie. Le Moyen-Orient et l’Afrique ont moins de potentiel sur le marché du traitement de l’hyperoxémie en raison de la faiblesse de l’économie et du manque d’établissements de santé appropriés.

Certains des principaux acteurs leaders sur le marché du traitement de l’hyperoxémie sont : Mercury Medical, Ningbo David Medical Device Co., Ltd, Olidef, Natus Medical, Ginevri, Medin, Vapotherm, Inc., Fanem Ltda, GaleMed Corporation, Gigante Recém Nascido, Zhengzhou Dison Instrument et compteur, nice Neotech Medical Systems, Farstar (Wuxi) Medical Equipment, SS Technomed.

