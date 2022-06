Un secteur commercial en plein essor pour offrir des opportunités de croissance au marché de l’alimentation par Ethernet entre 2020 et 2027

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché de l’alimentation par Ethernet jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type, application et utilisateur final», le marché était évalué à 820,4 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 1 917,4 millions de dollars d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 11,8 % de 2020 à 2027.

Les principaux acteurs présentés dans cette étude comprennent Broadcom, Inc. ; Cisco Systems, Inc. ; Dell Inc. ; Huawei Technologies Co., Ltd. ; Produits intégrés Maxim, Inc ; STMicroelectronics SA ; Texas Instruments Incorporé ; Silicon Laboratories, Inc. ; ON Semiconductor Corporation ; et systèmes d’alimentation monolithiques

Le PoE doit respecter diverses normes telles que la norme 802.3af, la norme 802.3at et la norme 802.3bt. L’adoption croissante de la technologie PoE pour les applications de sécurité stimule l’ensemble du marché, et la norme 802.3af est utilisée pour l’application de caméra IP. La version avancée de PoE suit une norme de 802.3at, qui est également connue sous le nom de PoE Plus et est utilisée pour fournir environ 34,2 W de puissance aux appareils alimentés (PD). De plus, les applications de câbles Ethernet augmentent à l’échelle mondiale, ce qui devrait stimuler la croissance du marché PoE. Ces normes prennent en charge divers dispositifs tels que les dispositifs de gestion des bâtiments et les composants des dispositifs de vidéoconférence, les dispositifs de signalisation numérique et les dispositifs de point de vente (PoS). De plus, l’application de solutions basées sur PoE est en plein essor dans l’automatisation des bâtiments en raison de sa flexibilité, sa fiabilité, l’évolutivité et la rentabilité en termes d’infrastructure de câblage et de coûts de main-d’œuvre réduits. L’application PoE permet d’adopter le réseau de données pour les applications d’éclairage qui sont intégrées à des technologies de détection avancées, qui vont des capteurs utilisés pour le comptage de personnes aux contrôles de la qualité de l’air. L’exigence croissante de bâtiments intelligents exige l’utilisation du PoE dans les capteurs, l’éclairage connecté et d’autres commandes de bâtiment.

Alors que les gouvernements et les entreprises réalisent l’importance de la technologie, diverses initiatives gouvernementales et privées émergent dans le monde entier pour le développement de villes intelligentes. Une ville intelligente se caractérise par divers appareils connectés tels que des caméras, des capteurs, des enregistreurs et d’autres appareils intelligents, qui utilisent les technologies de l’information et de la communication pour améliorer le bien-être public, les niveaux de service, le développement économique et la durabilité. De plus, la ville intelligente est connue pour ses niveaux de sécurité améliorés, ses services publics efficaces, ses services de transport public améliorés, son utilisation efficace de l’énergie, ses opportunités de développement économique et son système de prise de décision basé sur les données, entre autres avantages. Le besoin croissant d’une utilisation optimale des ressources pour créer un développement durable dans le monde ouvre la voie aux villes intelligentes,

Aperçu du marché

Alimentation par Ethernet (PoE) dans l’automatisation des bâtiments et les applications de construction numérique

L’application de solutions basées sur PoE est en plein essor dans l’automatisation des bâtiments en raison de sa flexibilité, de sa fiabilité, de son évolutivité et de sa rentabilité en termes d’infrastructure de câblage et de coûts de main-d’œuvre réduits. L’application PoE permet d’adopter le réseau de données pour les applications d’éclairage qui sont intégrées à des technologies de détection avancées, qui vont des capteurs utilisés pour le comptage de personnes aux contrôles de la qualité de l’air. L’exigence croissante des bâtiments intelligents exige l’utilisation de PoE dans les capteurs, l’éclairage connecté et d’autres commandes de bâtiment. Par exemple, l’application d’éclairage du PoE est rendue possible par la nature numérique de la lumière et de l’alimentation CC basse tension. L’installation de PoE offre une alimentation CC basse tension, des données pour les systèmes téléphoniques et des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), et la possibilité que des appareils basse tension soient installés loin des sources d’alimentation en courant alternatif. Le système d’éclairage PoE élimine la conversion d’alimentation CA en CC sur chaque luminaire, améliorant ainsi l’efficacité globale du bâtiment. Ainsi, l’adoption croissante de l’automatisation des bâtiments dans les secteurs résidentiel et commercial est l’un des facteurs importants de la croissance du marché des POE.

Segmentation du marché de l’alimentation par Ethernet :

Par type

Équipement d’alimentation électrique (PSE)

Appareils alimentés (PD)

Par demande

Connectivité IdO

Contrôle d’éclairage

Infodivertissement

Contrôle d’accès et sécurité

Applications de communication

Les autres

Par utilisateur final

Résidentiel

Commercial

Industriel

L’étude de recherche sur le marché de la table des matières pour l’ alimentation par Ethernet comprend:

