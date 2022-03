Un nouveau rapport d’étude sur la croissance du marché des logiciels de rétroaction vidéo grand public en Europe devrait augmenter de manière significative entre 2021 et 2028 | FocusVision, Medallia Inc., Product Peel, Inc., Qualtrics, Typeform

L’étude de marché des logiciels de rétroaction vidéo grand public en Europe réalisée par «The Business Market Insights» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le marché des logiciels de retour vidéo grand public en Europe devrait passer de 398,59 millions de dollars US en 2021 à 638,02 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,0 % de 2021 à 2028.

Énorme potentiel de croissance dans le secteur des petites et moyennes entreprises (PME) ; Le marché des logiciels de retour vidéo grand public est actuellement dominé par de grandes entreprises clientes dans divers pays d’Europe. Les opérations complexes à grande échelle, les coûts opérationnels élevés, la tendance dominante du travail en temps réel et l’adoption rapide de solutions avancées sont quelques-unes des principales raisons qui stimulent la demande de solutions logicielles et de services de retour vidéo grand public dans les grandes entreprises. De plus, les grandes entreprises sont également à l’avant-garde de la transformation numérique pour améliorer les opérations et renforcer la sécurité des processus ; Cependant, les PME connaissent une croissance énorme dans l’adoption de solutions technologiques avancées telles que les logiciels de retour vidéo grand public en remplaçant les solutions de retour traditionnelles.

Principaux acteurs du marché des logiciels de rétroaction vidéo grand public en Europe:

• FocusVision

• Médallia inc.

• Produit Peel, Inc.

• Qualtrics

• Forme de caractères

• Test utilisateur

• Voxpopme

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives du marché européen des logiciels de rétroaction vidéo grand public. Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE RÉTROACTION VIDÉO EN EUROPE

Par déploiement

• Nuage

• Sur place

Par utilisateur final

• FMCG

• BFSI

• Électronique

• Informatique et Télécom

• Vendre au détail

• Hospitalité

• Autres utilisateurs finaux

