Un foco en el mercado de mHealth 2022-2029 | Perfiles de los principales jugadores clave: SAMSUNG, iHealth Labs, Allscripts, Qualcomm Tech, Cerner, Cisco

Descripción general del mercado de salud móvil global:

El informe de análisis de mercado de mHealth brinda una idea clara sobre varios segmentos en los que se confía para observar el desarrollo comercial más rápido en medio del marco de pronóstico estimado. Este informe indica un estudio profesional e integral del mercado que se concentra en los impulsores primarios y secundarios, la participación de mercado, el análisis de la competencia, los segmentos principales y el análisis geográfico. Con el año base particular y el año histórico, se realizan estimaciones y cálculos definitivos en este informe comercial. El informe Universal mHealth Market muestra un estudio exhaustivo sobre la capacidad de producción, el consumo, la importación y la exportación de las principales regiones del mundo.

El informe de mercado de mHealth a gran escala se ha formulado teniendo en cuenta todos los aspectos vitales de la investigación de mercado que simplemente enfoca el panorama del mercado. El porcentaje de fluctuación del valor CAGR para el mercado, durante el período de pronóstico de 2022-2029 también se puede obtener con este informe de mercado. El alcance de un excelente informe de investigación de mercado se puede describir en términos de investigación de la industria, información del cliente, tamaño y pronóstico del mercado, análisis competitivo, estrategia de entrada al mercado, tendencias de precios, tendencias de sostenibilidad, tendencias de innovación, evolución tecnológica y evaluación del canal de distribución. La devoción, el compromiso y la resiliencia completos acompañados de enfoques integrados se consideran altamente para estructurar un informe de investigación de mercado de mHealth todo incluido.

Copia de muestra exclusiva disponible de este informe en https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-mhealth-market¶gp .

El mercado global de mHealth exhibirá una CAGR de alrededor del 34,68% para el período de pronóstico de 2022-2029.

Según el estudio de investigación de mercado, mHealth es una solución tecnológica de salud electrónica que recopila y mantiene los datos del paciente que, a su vez, se utilizan para el seguimiento y el análisis. mHealth permite el monitoreo remoto de pacientes para brindar apoyo al tratamiento y servicios de diagnóstico.

Los factores clave más importantes que impulsan el crecimiento del mercado global de mHealth son la mayor penetración de teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos similares, el aumento de los avances tecnológicos en la conectividad a Internet para brindar servicios de atención médica ininterrumpidos y el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y otras enfermedades infecciosas. El mayor enfoque en la prestación de atención médica centrada en el paciente, junto con el enfoque en la contención de costos en el sector de la atención médica, creará aún más oportunidades lucrativas de crecimiento del mercado.

El mercado global de mHealth está segmentado sobre la base de productos y servicios, aplicaciones de mHealth, aplicaciones médicas y servicios de mHealth. El mercado de mHealth cubre una estimación de mercado de segmento distintivo, tanto en volumen como en valor, y también cubre datos de clientes de diversas empresas, lo cual es imperativo para los creadores.

Sobre la base de Producto y Servicio, el mercado de mHealth está segmentado en dispositivos médicos conectados y otros dispositivos médicos conectados .

Según las aplicaciones de mHealth, el mercado de mHealth se clasifica en aplicaciones de atención médica y aplicaciones de administración de medicamentos.

Según las aplicaciones médicas, el mercado de mHealth se clasifica en aplicaciones de referencia médica, aplicaciones de educación médica continua, aplicaciones de gestión y seguimiento de pacientes y aplicaciones de comunicación y consultoría.

Basado en los servicios de mHealth, el mercado de mHealth se clasifica en servicios de monitoreo remoto, servicios de diagnóstico y consulta, servicios de tratamiento, servicios de fortalecimiento del sistema de salud, servicios de acondicionamiento físico y bienestar y servicios de prevención.

En términos del análisis geográfico, América del Norte domina el mercado de mHealth debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas. Por otro lado, se prevé que APAC experimente la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico debido a la creciente penetración de los teléfonos inteligentes e Internet.

Acceda al informe completo en https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-mhealth-market?utm_source=parag&utm_medium=pingale&utm_campaign=parag&utm_id=parag .

Clave líder principal en el mercado global de mHealth de los jugadores : Medtronic, SAMSUNG, Koninklijke Philips NV, iHealth Labs Inc, AT&T Intellectual Property., Allscripts Healthcare, LLC, Qualcomm Technologies, Inc., Cerner Corporation, Doximity, Inc., Evolent Health, Inc. , Perfint Healthcare, Oscar Insurance, Zest Health, athenahealth, Inc., OMRON Corporation, Nokia, Cisco Systems, Inc., AIRSTRIP TECHNOLOGIES, INC., BioTelemetry, Inc. y AliveCor, entre otros. Los lanzamientos de nuevos productos y las continuas innovaciones tecnológicas son las estrategias clave adoptadas por los principales actores.

Segmento de región: mHealth El informe de mercado está segmentado en varias regiones clave, con ventas, ingresos, participación de mercado (%) y tasa de crecimiento (%) de mHealth en estas regiones, de 2013 a 2025 (pronóstico), cubriendo: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur

Obtenga una tabla de contenido del » Informe global del mercado de mHealth 2022 » en https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-mhealth-market¶gp .

Este estudio responde a las siguientes preguntas clave:

1 ¿Cuál será el tamaño del mercado en 2029?

2 ¿Cuáles son los factores clave que impulsan el mercado global de mHealth?

3 ¿Cuáles son los desafíos para el crecimiento del mercado?

4 ¿Quiénes son los jugadores clave en el mercado mHealth?

5 ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas de mercado que enfrentan los jugadores clave?

Principales aspectos destacados de TOC: mercado global de mHealth

1 Descripción general del mercado global de Salud móvil

2 Competencia mHealth mercado global por fabricantes

3 Capacidad, producción e ingresos (valor) globales de mHealth por región (2022-2029)

4 Suministro (producción), consumo, exportación e importación global de mHealth por región (2022-2029)

5 Producción global de mHealth, ingresos (valor), tendencia de precios por tipo

6 Análisis del mercado global de Salud móvil por aplicación

7 Perfiles/análisis de fabricantes globales de mHealth

8 Salud móvil Análisis de costos de fabricación

9 Cadena industrial, estrategia de abastecimiento y compradores intermedios

10 Análisis de la estrategia de marketing, distribuidores/comerciantes

11 Análisis de factores de efecto de mercado

12 Pronóstico del mercado global de Salud móvil (2022-2029)

13 Resultados de la investigación y conclusión

14 Apéndice

Obtenga nuestro informe de investigación de más tendencias aquí:

1 Mercado de mHealth para mujeres (Mercado mundial de mHealth para mujeres: tendencias y pronóstico de la industria hasta 2027)

Acerca de la investigación de mercado de Puente de datos:

Data Bridge se presentó como una firma de consultoría e investigación de mercado neotérica y poco convencional con un nivel incomparable de resiliencia y enfoques integrados. Estamos decididos a descubrir las mejores oportunidades de mercado y fomentar información eficiente para que su negocio prospere en el mercado. Data Bridge se esfuerza por brindar soluciones adecuadas a los complejos desafíos comerciales e inicia un proceso de toma de decisiones sin esfuerzo.

Contáctenos:

Investigación de mercado de puente de datos

EE. UU.: +1 888 387 2818

Reino Unido: +44 208 089 1725

Hong Kong: +852 8192 7475

Correo electrónico: Corporatesales@databridgemarketresearch.com