Un coup de projecteur sur le marché des systèmes de distribution de médicaments 2022-2029 | Profilage des meilleurs joueurs clés -3M, GSK, Abbott, Amgen, Baxter, Bayer, Merck

Aperçu du marché mondial des systèmes de distribution de médicaments :

Le marché mondial des systèmes de distribution de médicaments devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le système d’administration de médicaments fait référence à des systèmes qui sont des appareils portables qui offrent des options pratiques aux patients, telles qu’une administration facile des médicaments, une précision de la dose, une meilleure adhésion du patient et un temps d’administration court, entre autres. Il est spécifiquement conçu pour augmenter l’efficacité des médicaments. Les secteurs public et privé investissent par le biais de financements dans des activités de recherche et de développement pour découvrir et développer de nouveaux médicaments améliorés.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des systèmes d’administration de médicaments sont la prévalence croissante des maladies chroniques, l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques, telles que le diabète, l’asthme et les maladies cardiovasculaires (MCV) et les divers avantages offerts par le système. tels que la facilité d’administration des médicaments, la précision de la dose et la commodité pour les patients.

Le marché mondial des systèmes de distribution de médicaments est segmenté en fonction du type, de la technologie, du type de transporteur, de l’application et des utilisateurs finaux.

Sur la base du type, le marché des systèmes d’administration de médicaments est segmenté en système d’administration de médicaments par voie orale, système d’administration de médicaments par injection, système d’administration de médicaments par inhalation / pulmonaire, système d’administration de médicaments transdermique, système d’administration de médicaments transmuqueux, système d’administration de médicaments basé sur un transporteur et autres types.

Sur la base de la technologie, le marché des systèmes d’administration de médicaments est segmenté en promédicaments, implants et dispositifs intra-utérins, administration ciblée de médicaments, administration de médicaments polymères et autres technologies.

Sur la base du type de transporteur, le marché des systèmes d’administration de médicaments est segmenté en liposomes, nanoparticules, microsphères, anticorps monoclonaux et autres.

Sur la base de l’application, le marché des systèmes d’administration de médicaments est segmenté en maladies cardiovasculaires, oncologie, urologie, diabète, SNC, ophtalmologie, maladies inflammatoires, infections et autres applications.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des systèmes d’administration de médicaments est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et centres de recherche et développement cliniques.

Objectifs du marché mondial des systèmes de distribution de médicaments:

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché des systèmes de distribution de médicaments

2 Analyser et prévoir la taille du marché des systèmes de distribution de médicaments, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des systèmes de distribution de médicaments pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des systèmes de distribution de médicaments en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les expansions, les partenariats et les collaborations sur le marché des systèmes de distribution de médicaments

Les principaux fabricants clés sont : 3M, Abbott, Amgen Inc, AstraZeneca , Baxter, Bayer AG, Boston Scientific Corporation, GlaxoSmithKline plc, Merck Sharp & Dohme Corp, Novartis AG, SHL Group, Novavax, LUPIN, HNS International Inc, Hisamitsu Pharmaceutical Co ., Inc., Sensile Medical AG, Gerresheimer AG, Elixir Medical Corporation, Bespak Europe Ltd, BD, Capsuge et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) des systèmes d’administration de médicaments dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe , Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial des systèmes de distribution de médicaments : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des systèmes de distribution de médicaments par régions

5 Analyse du marché mondial des systèmes de distribution de médicaments par type

6 Analyse du marché mondial des systèmes de distribution de médicaments par applications

7 Analyse du marché mondial des systèmes de distribution de médicaments par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des systèmes de distribution de médicaments

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des systèmes de distribution de médicaments 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

