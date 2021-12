Un bref aperçu du marché de la sécurité Zero-Trust

Un nombre croissant de cas de cyberattaques très médiatisés auxquels les organisations sont confrontées stimule la croissance globale du marché Zero-Trust Security. Les principaux moteurs de croissance du marché comprennent le besoin croissant de conformité pour les réseaux, les appareils des utilisateurs et les données contre les accès non autorisés et pour obtenir une vue centralisée sur les menaces. La forte demande pour une meilleure visibilité en raison de l’augmentation du trafic IoT parmi les entreprises pourrait offrir des opportunités pour le marché Zero-Trust Security. Les contraintes budgétaires parmi les petites start-ups émergentes dans les économies en développement pourraient entraver la croissance du marché de la sécurité zéro confiance au cours de la période de prévision. Les défis de conception et de mise en œuvre pour déployer des solutions de sécurité zéro confiance pourraient entraver le marché de la sécurité zéro confiance.

La sécurité zéro confiance est un nouveau type de cybersécurité qui fonctionne sur le principe de la confiance zéro présumée. Les solutions de sécurité nécessitent que chaque initié et étranger fournisse une vérification authentique avant d’entrer dans le réseau sécurisé. La fréquence croissante des cyberattaques ciblées et les réglementations croissantes en matière de protection des données et de sécurité des informations sont quelques-uns des aspects clés qui stimuleront le marché de la sécurité zéro confiance. Le besoin croissant de solutions de sécurité zéro confiance basées sur le cloud parmi les PME offrira des opportunités pour le marché de la sécurité zéro confiance au cours de la période de prévision.

Le marché de la sécurité zéro confiance est segmenté en fonction du type de solution, du type de déploiement, du type d’authentification, de la taille de l’organisation et de la verticale. Sur le type de solution de base, le marché est segmenté en sécurité des données, sécurité des terminaux, sécurité des API, analyse de la sécurité, gestion des politiques de sécurité et autres. Sur la base du type de déploiement, le marché est segmenté en local et en cloud. Sur la base du type d’authentification, le marché est segmenté en authentification à facteur unique et authentification à plusieurs facteurs. Sur la base de la taille de l’organisation, le marché est segmenté en PME et grande entreprise. Sur la base de la verticale, le marché est segmenté en BFSI, informatique et télécommunications, gouvernement et défense, vente au détail et commerce électronique, soins de santé, énergie et électricité, etc.

L’« Analyse du marché mondial de la sécurité zéro confiance jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de la sécurité zéro confiance avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu de la sécurité zéro confiance avec une segmentation détaillée du marché par type de solution, type de déploiement, type d’authentification, taille de l’organisation et secteur vertical. Le marché mondial de la sécurité zéro confiance devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur le marché de la sécurité zéro confiance et présente les principales tendances et opportunités sur le marché des logiciels et de la technologie.